Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда, - Сийярто
Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
"Этим решением, мы отказываемся быть частью политизированной институции, которая потеряла свою беспристрастность и авторитет", - заявил Сийярто.
Это еще один шаг к полному выходу, о котором в стране объявили в начале апреля.
Напомним, 2 апреля министр юстиции Венгрии Бенце Тужон объявил, что Венгрия собирается выйти из Международного уголовного суда (МУС).
Отметим, что Венгрия подписала Римский статут Международного уголовного суда и ратифицировала его. То есть Будапешт формально одобрил статут, но не изменил свое законодательство для его имплементации. Венгрия не выполнила ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и заявляла, что не сделала бы этого и в отношении Путина.
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спершу відправлять васіліча, на пробу, потім удмурта, морячка, бенкетного, а вже як зростеться із ще одними підарами фіцами-пелегрінями, то вже й ***** нафтопроводом запуляють
тіко ***** буде лізти зі своєю валізкою - куди ж ***** без неї? зрісся вже з нею
а незадеклорава валізка та особливо її вміст на кордоні це шо? - правильно, контрабанда, при чому органічного походження
так от треба, шоби наші хлопаки, коли ***** вилізе, дали йому згідно митних правил з'їсти увесь вміст валізки, після чого най у пір'ях, не голодний, далі собі шурує трубою до освого корєфана віті
а як аргумент для ***** такої дієти - гімно до грошей
1. тому вони не мають алкогольного гену і швидкопьяниють , бо генетично не звикли к продуктам бродіння, як українці, словʼяни, кельти і т п
2. мають трошки східну зовнішність - скуластість, розріз очей
3. Мають у словнику більше гласних А , як азіати ( маша паша саша і тп)
4.дуже цікаві відкриття по аналізу крові кацапів ( не плутать зі словʼянами) . У кацапів відсутнисть ТРИПІЛЬСКОГО ГЕНУ , який присутній у європейських народів , тому що в Україні закладалась європейська раса
так ось , пане Яре. Евррпейські історики кажуть що самих угорців прийшло небагато і пізніше аварів. Тому угорці розселилися поміж аварів І ЖИЛИ З АВАРАМИ МИРНО . І все це перемішалося у націю угорців. Тому угорці - це помісь південних аварців з прийшлими з Сибіру племенами . Тому ******* угорці вирощують виноград, роблять віно, пьють і не алкоголики , як північні фінські кацапи
Авари (обри) і їх держава Аварський каганат були розгромлені гунами. Звідси літописний вираз "погибоша ако обри", тобто без сліду.
Міжнародного кримінального судуЄвропейського Союзу.....
тоді б булоб набагато всім легше та спокійніше....
Новая система взаимоотношений родится, но из большой крови ІІІ Мировой войны - а она имеет все шансы утащить на тот свет на порядок (если не на 2) больше людей, чем утащила та война, и иметь более ужасные экологические последствия . . .