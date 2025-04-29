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Новости Венгрия выйдет из МУС
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Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда, - Сийярто

Угорщина

Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

"Этим решением, мы отказываемся быть частью политизированной институции, которая потеряла свою беспристрастность и авторитет", - заявил Сийярто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МУС решение Венгрии выйти из его состава вызывает "обеспокоенность"

Это еще один шаг к полному выходу, о котором в стране объявили в начале апреля.

Напомним, 2 апреля министр юстиции Венгрии Бенце Тужон объявил, что Венгрия собирается выйти из Международного уголовного суда (МУС).

Отметим, что Венгрия подписала Римский статут Международного уголовного суда и ратифицировала его. То есть Будапешт формально одобрил статут, но не изменил свое законодательство для его имплементации. Венгрия не выполнила ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и заявляла, что не сделала бы этого и в отношении Путина.

Автор: 

Венгрия (1949) Сийярто Петер (322) Международный уголовный суд (233)


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Топ комментарии
+11
Та виходьте вже з кінцями - скільки можна колотити?
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29.04.2025 14:41
+10
******* з Фідесами все одне пересажають по ітогу. Не МКС, так угорці, коли їм вже набриднуть ці правокуколди.
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29.04.2025 14:41
+8
***** тепер може спокійно їздити у гості до свого шниря віті пуд*****вого орбана
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29.04.2025 14:41
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******* з Фідесами все одне пересажають по ітогу. Не МКС, так угорці, коли їм вже набриднуть ці правокуколди.
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29.04.2025 14:41 Ответить
Правильно- уЙобікі...
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29.04.2025 16:23 Ответить
***** тепер може спокійно їздити у гості до свого шниря віті пуд*****вого орбана
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29.04.2025 14:41 Ответить
Не зможе, проїзд закритий)
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29.04.2025 14:42 Ответить
а газовою трубою? ***** воно таке собі *****, може просочитися...
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29.04.2025 14:43 Ответить
Нафтопроводом "Дружба" є варіанти.
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29.04.2025 14:43 Ответить
ото ж за то й мова
спершу відправлять васіліча, на пробу, потім удмурта, морячка, бенкетного, а вже як зростеться із ще одними підарами фіцами-пелегрінями, то вже й ***** нафтопроводом запуляють
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29.04.2025 14:45 Ответить
Треба буде на насосній в Чопі постукати, він подумає, що Угорщина - як вилізе, обваляємо у пірʼях, вони до нафти гарно липнуть.
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29.04.2025 14:53 Ответить
добра штука пір'я, цікава, не змерзне на мадярах, як з балатону вітер задме
тіко ***** буде лізти зі своєю валізкою - куди ж ***** без неї? зрісся вже з нею
а незадеклорава валізка та особливо її вміст на кордоні це шо? - правильно, контрабанда, при чому органічного походження
так от треба, шоби наші хлопаки, коли ***** вилізе, дали йому згідно митних правил з'їсти увесь вміст валізки, після чого най у пір'ях, не голодний, далі собі шурує трубою до освого корєфана віті
а як аргумент для ***** такої дієти - гімно до грошей
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29.04.2025 15:01 Ответить
Та виходьте вже з кінцями - скільки можна колотити?
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29.04.2025 14:41 Ответить
Ну ось , тепер будуть ***** у гості запрошувати
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29.04.2025 14:43 Ответить
Це вийде злісний тролінг, навряд чи.
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29.04.2025 14:46 Ответить
А знаєте що цікаво - нещодавно узнала що угорці генетично складени на 70% від аварців( аварський каганат) . Тому вони не зовсім схожі на своїх сибірських родичів
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29.04.2025 14:52 Ответить
Та ой. Кацапи родом з нашого боку Уралу по суті, за Урал вони грабувати і окупувати лізли.
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29.04.2025 14:55 Ответить
А аварці з півдня і кацапів не поважають
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29.04.2025 14:57 Ответить
Взагалі то кацапи( фіни) прийшли з півночі Сибіру як азіати ( чукчі, ненці і т п) .
1. тому вони не мають алкогольного гену і швидкопьяниють , бо генетично не звикли к продуктам бродіння, як українці, словʼяни, кельти і т п
2. мають трошки східну зовнішність - скуластість, розріз очей
3. Мають у словнику більше гласних А , як азіати ( маша паша саша і тп)
4.дуже цікаві відкриття по аналізу крові кацапів ( не плутать зі словʼянами) . У кацапів відсутнисть ТРИПІЛЬСКОГО ГЕНУ , який присутній у європейських народів , тому що в Україні закладалась європейська раса
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29.04.2025 15:08 Ответить
Хто таке нафантазував? Мадяри прийшли в Європу при Володимирі І (тобто, у 9 ст.). Обри ПРИХОДИЛИ на Дунай у 6 ст. Відмінність між хантами з мансі, від мадяр, в тому, що останні злилися з місцевим слов"янським населенням, яке підкорили, і прийшлими, у часи монголо-татарської навали, половцями. На той час половці вже отримали значний генетичний вплив від волзьких булгар та слов"ян Русі. От цей конгломерат і створив ******* угорську націю...
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29.04.2025 15:22 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/Аварський_каганат
так ось , пане Яре. Евррпейські історики кажуть що самих угорців прийшло небагато і пізніше аварів. Тому угорці розселилися поміж аварів І ЖИЛИ З АВАРАМИ МИРНО . І все це перемішалося у націю угорців. Тому угорці - це помісь південних аварців з прийшлими з Сибіру племенами . Тому ******* угорці вирощують виноград, роблять віно, пьють і не алкоголики , як північні фінські кацапи
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29.04.2025 15:44 Ответить
Я Вікіпедію також читать умію... "У https://uk.wikipedia.org/wiki/899 899 р. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Паннонію захоплюють угорці, з якими зливаються залишки авар.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82#cite_note-%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2-2 [" Тут головне слово "залишки"... Чим воно відрізняється від "залишків" слов"ян? А половці - це не "залишки... На той час 900 тис. - це "добрий шмат" людей. Самих мадяр тоді було, дай бог, мільйонів два...
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29.04.2025 15:59 Ответить
Печеніги, які після розгрому відійшли у Панонію, і стали куманами, з приходом угрів Аттіли (друга і союзника нашого Аскольда, пішли на захід після вбивства Аскольда), злилися з ними.
Авари (обри) і їх держава Аварський каганат були розгромлені гунами. Звідси літописний вираз "погибоша ако обри", тобто без сліду.
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29.04.2025 15:58 Ответить
ще хай вийдуть з євросоюзу і нато.
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29.04.2025 14:45 Ответить
а де ж вітя ************* шнирь гроші братиме? ні, вітя йорбан на таке не згоден
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29.04.2025 14:46 Ответить
Як жеж кацапську ботву корчить від ордера на арешт путлєра)
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29.04.2025 14:49 Ответить
Не бійся тебе цей суд не торкається, тебе швидше за кримінал або зраду візьмуть
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29.04.2025 14:57 Ответить
Виходьте вже і з Євросоюзу, не забудьте вічуча та фіцо, все одно ви вже "попалені"! Підари прокацапські!🤬
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29.04.2025 14:47 Ответить
ще б "Парламент Угорщини" проголосував би за вихід із Міжнародного кримінального суду Європейського Союзу.....
тоді б булоб набагато всім легше та спокійніше....
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29.04.2025 14:48 Ответить
Мабуть гроші від ху...ла дійшли
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29.04.2025 14:53 Ответить
Дебіли зовсім знахабніли, день самим за грошами до ху...ла їздити, думають що після цього ху...ло сам буде гроші возить
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29.04.2025 14:52 Ответить
Мадяри проторили ще один шлях на×уй.
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29.04.2025 14:53 Ответить
Треба ще угорщині вийти з ЄС та НАТО. Вони явно зайві в цих шановних організаціях.
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29.04.2025 14:59 Ответить
Якщо в ЄС навіть зараз не розуміють, що Угорщина - це гниле яблуко, вони всі дуже дурні і не мають майбутнього.
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29.04.2025 14:59 Ответить
Та треба було одразу і з ЄС вийти...
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29.04.2025 15:08 Ответить
І це правильно? Правильно сказав нісрято.
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29.04.2025 15:15 Ответить
Система международных отношений, которую мы знали после ІІ Мировой войны, валится на глазах . . . ООН, МУС, ВООЗ, ВТО (СОТ), МАГАТЭ, НАТО, Парижское соглашение, Хельсинский акт, обязательная сила двусторонних международных договоров - этого всего практически нет.
Новая система взаимоотношений родится, но из большой крови ІІІ Мировой войны - а она имеет все шансы утащить на тот свет на порядок (если не на 2) больше людей, чем утащила та война, и иметь более ужасные экологические последствия . . .
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29.04.2025 15:34 Ответить
Тоді із ЄС і НАТО. Навіщо такий паразит і шкідник? Тільки гроші просить і ніякої віддачі від цих підорів.
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29.04.2025 15:51 Ответить
Пусть сразу проголосуют и за выход с ЕС.
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29.04.2025 16:10 Ответить
Виженіть тих ******* з ЄС. Бо вони є троянським конем. ********
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29.04.2025 16:32 Ответить
значить ху...о туди в гост1 з1бралось
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29.04.2025 16:56 Ответить
 
 