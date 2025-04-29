Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда, - Сийярто

Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

"Этим решением, мы отказываемся быть частью политизированной институции, которая потеряла свою беспристрастность и авторитет", - заявил Сийярто.

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Это еще один шаг к полному выходу, о котором в стране объявили в начале апреля.

Напомним, 2 апреля министр юстиции Венгрии Бенце Тужон объявил, что Венгрия собирается выйти из Международного уголовного суда (МУС).

Отметим, что Венгрия подписала Римский статут Международного уголовного суда и ратифицировала его. То есть Будапешт формально одобрил статут, но не изменил свое законодательство для его имплементации. Венгрия не выполнила ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и заявляла, что не сделала бы этого и в отношении Путина.