Угорщина розпочала процедуру виходу з Міжнародного кримінального суду
Угорщина розпочала процедуру виходу з Міжнародного кримінального суду після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан підписав урядове рішення про денонсацію Статуту МКС та Угоди про привілеї та імунітети Суду.
Про це повідомило угорське видання Index, інформує Цензор.НЕТ.
Це рішення дозволить Міністерству закордонних справ та торгівлі Угорщини розпочати необхідні юридичні кроки для формального виходу з міжнародної установи.
Угорський уряд вважає, що МКС відхилився від своєї початкової мети та перетворився на політичну організацію, що, на їхню думку, видно на прикладі обвинувального акту проти прем'єр-міністра Ізраїлю. Представники угорської влади заявили, що більше не бажають брати участь у діяльності Суду через політичну складову процесу.
Це рішення збігається з попередніми заявами керівника апарату угорського прем'єра Гергея Гуяша про намір уряду ініціювати вихід з МКС.
Нагадаємо, 2 квітня міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон оголосив, що Угорщина збирається вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС).
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https://censor.net/ru/news/3544849/vengriya-initsiiruet-vyhod-iz-mejdunarodnogo-ugolovnogo-suda
Англичатинвенгр уходит не прощаясь, еврейСША прощается не уходя. Монгол, молча, хер кладёт