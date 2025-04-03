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Новини Угорщина вийде з МКС
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Угорщина розпочала процедуру виходу з Міжнародного кримінального суду

угорщина

Угорщина розпочала процедуру виходу з Міжнародного кримінального суду після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан підписав урядове рішення про денонсацію Статуту МКС та Угоди про привілеї та імунітети Суду.

Про це повідомило угорське видання Index, інформує Цензор.НЕТ.

Це рішення дозволить Міністерству закордонних справ та торгівлі Угорщини розпочати необхідні юридичні кроки для формального виходу з міжнародної установи.

Угорський уряд вважає, що МКС відхилився від своєї початкової мети та перетворився на політичну організацію, що, на їхню думку, видно на прикладі обвинувального акту проти прем'єр-міністра Ізраїлю. Представники угорської влади заявили, що більше не бажають брати участь у діяльності Суду через політичну складову процесу.

Це рішення збігається з попередніми заявами керівника апарату угорського прем'єра Гергея Гуяша про намір уряду ініціювати вихід з МКС.

Нагадаємо, 2 квітня міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон оголосив, що Угорщина збирається вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС).

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Автор: 

Угорщина (2271) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+12
Не інакше як Орбан відчув що може стати "клієнтом" зазначеного суду.
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03.04.2025 14:03
+9
Гівно з возу - кобила в курсі справи. На цій хвилі ще заберіться зі своїми онучами з ЄС та НАТО, гуртом - дешевше.
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03.04.2025 14:01
+6
Чи то уряд у мадяр такий чи мадяри самі такіяк кацапи стадо баранів яке водить старий козел
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03.04.2025 14:00
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В кінотеатрі є два виходи.. аварійний.. і той шо по касі.. і сікоко вони запросили.. шо їх уже третій день ніяк не виставлять..
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03.04.2025 13:59 Відповісти
Чи то уряд у мадяр такий чи мадяри самі такіяк кацапи стадо баранів яке водить старий козел
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03.04.2025 14:00 Відповісти
Гівно з возу - кобила в курсі справи. На цій хвилі ще заберіться зі своїми онучами з ЄС та НАТО, гуртом - дешевше.
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03.04.2025 14:01 Відповісти
За ЄС вони зубами чіплятись будуть - ті ****** існують за рахунок дотацій..
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03.04.2025 14:04 Відповісти
А щоб ти жив і тебе дощ не мочив)
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03.04.2025 14:11 Відповісти
Кримінальна Угорщина не бажає бути не тільки в МКС, а і в ЄС, а її все ніяк не відпускають. Що тільки ******* не робить, вже до ху...ла звертався, нічого не допомагає
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03.04.2025 14:01 Відповісти
Не інакше як Орбан відчув що може стати "клієнтом" зазначеного суду.
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03.04.2025 14:03 Відповісти
хай починають процедуру виходу з ЄС- хитродупі !
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03.04.2025 14:06 Відповісти
Цей йолоп Вітя так незграбно прикрився Нетаньяхою, що усі бачать як зз-за його відкормленої спини стирчать вуха прутіна, якого він увест час намагається поцілувати у дупу 😁
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03.04.2025 14:10 Відповісти
царя болотного мабуть планують запросити
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03.04.2025 14:25 Відповісти
А процедуру виходу з ЄС і НАТО орбан не планує ? бо не місце напівфашиському проросійському диктатору серед цивілізовних країн.
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03.04.2025 14:37 Відповісти
А ви здивуєтесь, якщо угорщина запросить до себе обмежений контингент військ Росії, як то було при радянському союзі? Я - ні .

Промовистою демонстрацією особистої трансформації Орбана став випадок із священиком Орбана, Габором Іваньї. «Він був не просто пастором, який вінчав Орбана - він став сімейним священиком, - розповідає Костянтин Саді. - І коли пастор побачив, як його молода вівця перетворилася на цинічного політика, і висловився критично - Орбан не вагався ні секунди. Він не лише заблокував фінансування церкви, а й організував податкові рейди в будинку та церкві свого колишнього духівника». Від Сороса до Путіна: парадокси політики Віктора Орбана
https://censor.net/ru/news/3544849/vengriya-initsiiruet-vyhod-iz-mejdunarodnogo-ugolovnogo-suda
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03.04.2025 14:52 Відповісти
А вийти з ЄС ****** не хочуть? Чи субсидація ************ злидоти дуже смачна?
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03.04.2025 14:54 Відповісти
Всякому городу нрав и права.
Англичатин венгр уходит не прощаясь, еврей США прощается не уходя. Монгол, молча, хер кладёт
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03.04.2025 14:55 Відповісти
Та заберись вже нах%й хоча б звідкись, бляха.
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03.04.2025 15:09 Відповісти
 
 