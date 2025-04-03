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Новини Угорщина вийде з МКС
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У МКС рішення Угорщини вийти з його складу викликає "стурбованість"

Угорщина виходить з МКС

Головування Асамблеї держав – учасниць Римського статуту МКС закликало Угорщину "і надалі залишатися рішучим учасником Римського статуту".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в заяві головування Асамблеї держав – учасниць Римського статуту МКС.

Так, в Асамблеї "висловили стурбованість" у зв'язку з оголошенням Угорщини про вихід із Римського статуту, на основі якого діє МКС.

"Головування висловлює жаль щодо такого повороту подій. Коли держава-учасниця виходить з Римського статуту, це затьмарює наше спільне прагнення до правосуддя і послаблює нашу рішучість боротися з безкарністю", – йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина розпочала процедуру виходу з Міжнародного кримінального суду

Головування Асамблеї закликало Угорщину "і надалі залишатися рішучим учасником Римського статуту" та "змістовної дискусії" щодо її занепокоєнь роллю МКС.

Нагадаємо, 2 квітня міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон оголосив, що Угорщина збирається вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС).

Автор: 

Угорщина (2271) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+11
раніше треба було чухатися, коли монголія демарш вчинила.
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03.04.2025 19:42
+9
Стурбованість - це слово, яке буде викарбовано на могилі системи міжнародного права
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03.04.2025 19:55
+7
Орбан просто "відчув, що пахне смаленим", і випливуть його домовленості з Путіним, стосовно розділу українських земель... От і "страхується"...
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03.04.2025 19:50
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раніше треба було чухатися, коли монголія демарш вчинила.
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03.04.2025 19:42 Відповісти
а скока было влажных мрий про Гаагу
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03.04.2025 20:22 Відповісти
ххааа.......
мкс обісцяний монголами!
мкс смокчи шойгу у плєшивого!
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03.04.2025 19:44 Відповісти
Закликателі зміючок
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03.04.2025 19:47 Відповісти
Орбан просто "відчув, що пахне смаленим", і випливуть його домовленості з Путіним, стосовно розділу українських земель... От і "страхується"...
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03.04.2025 19:50 Відповісти
їбонутий і їбонутіше суд.
Для того, щоб надалі залишатися рішучим учасником Римського статуту треба ним вже бути!
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03.04.2025 19:55 Відповісти
А єдине, що рішуче може зробити уйобщина - рішуче лізти на прутень ***** відкритим ротом уперед.
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03.04.2025 19:57 Відповісти
Стурбованість - це слово, яке буде викарбовано на могилі системи міжнародного права
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03.04.2025 19:55 Відповісти
І це викликає стурбованість!(((
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03.04.2025 23:15 Відповісти
Человечество подходит к своему закономерному финалу, зачем ему суд, честь и совесть?

Отношение большинства государств к путлеровской циничной агрессии показало всю их гнилую

сущность, у такого человечества нет будущего.
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03.04.2025 19:56 Відповісти
Ніт. Людство не зникне, хтось залишиться.
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04.04.2025 00:10 Відповісти
.... викликає "стурбованість"
--------------------------------------------------
(а вдруг Венгрия передумает) в перемешку с огромной радостью (не передумает!)
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03.04.2025 20:03 Відповісти
Сиділи собі техенько, нікого не чіпали, думали стурбованістю відбудуться, а тут їх послали. Це і ООН стосується, ПАРЄ та іннших безхребетних організацій на три літери.
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03.04.2025 20:11 Відповісти
Із МКС вихід один у космос, а саме вакум без повітря.
А так, взазалі то, напевне збираються запрошувати і зустрічати )(уйла. Він "чудовий хлопець".
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03.04.2025 20:14 Відповісти
ну вийде угорщіна з туда і що?
з неї там користі було, як і в самому існуванні МКС.
не маєш засобів втілити свої оголошення в життя? - не оголошуй нічого.
срана монголія на всі оголошення МКС наклала...
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03.04.2025 20:17 Відповісти
Бистріше із ЄС !
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03.04.2025 20:19 Відповісти
З ЄС вони не вийдуть..ці ****** живуть на дотації з ЄС..
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03.04.2025 20:23 Відповісти
Всі міжнародні структури виявились повною імпотентською ху*ньою. В тому числі НАТО. путіну і кацапстану нічого не загрожує, війна в Україні триватиме
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03.04.2025 20:26 Відповісти
А НАТО тут до чого?
Як нападе *****-путин на якусь країну НАТО тоді й буде видно.
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04.04.2025 00:11 Відповісти
Стурбуватись то логічно
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03.04.2025 20:48 Відповісти
Йой, трупіну тре кудись у "гейропу" їхати) де на нари не посадять, хоча здається його зараз і в Германії не заарештують ( нажаль
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03.04.2025 21:27 Відповісти
Нарешті. В мене вже виникла схвильованість через відсутність стурбованості.
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03.04.2025 22:48 Відповісти
 
 