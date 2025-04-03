У МКС рішення Угорщини вийти з його складу викликає "стурбованість"
Головування Асамблеї держав – учасниць Римського статуту МКС закликало Угорщину "і надалі залишатися рішучим учасником Римського статуту".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в заяві головування Асамблеї держав – учасниць Римського статуту МКС.
Так, в Асамблеї "висловили стурбованість" у зв'язку з оголошенням Угорщини про вихід із Римського статуту, на основі якого діє МКС.
"Головування висловлює жаль щодо такого повороту подій. Коли держава-учасниця виходить з Римського статуту, це затьмарює наше спільне прагнення до правосуддя і послаблює нашу рішучість боротися з безкарністю", – йдеться в заяві.
Головування Асамблеї закликало Угорщину "і надалі залишатися рішучим учасником Римського статуту" та "змістовної дискусії" щодо її занепокоєнь роллю МКС.
Нагадаємо, 2 квітня міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон оголосив, що Угорщина збирається вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС).
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мкс обісцяний монголами!
мкс смокчи шойгу у плєшивого!
Для того, щоб надалі залишатися рішучим учасником Римського статуту треба ним вже бути!
Отношение большинства государств к путлеровской циничной агрессии показало всю их гнилую
сущность, у такого человечества нет будущего.
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(а вдруг Венгрия передумает) в перемешку с огромной радостью (не передумает!)
А так, взазалі то, напевне збираються запрошувати і зустрічати )(уйла. Він "чудовий хлопець".
з неї там користі було, як і в самому існуванні МКС.
не маєш засобів втілити свої оголошення в життя? - не оголошуй нічого.
срана монголія на всі оголошення МКС наклала...
Як нападе *****-путин на якусь країну НАТО тоді й буде видно.