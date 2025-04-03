У МКС рішення Угорщини вийти з його складу викликає "стурбованість"

Головування Асамблеї держав – учасниць Римського статуту МКС закликало Угорщину "і надалі залишатися рішучим учасником Римського статуту".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в заяві головування Асамблеї держав – учасниць Римського статуту МКС.

Так, в Асамблеї "висловили стурбованість" у зв'язку з оголошенням Угорщини про вихід із Римського статуту, на основі якого діє МКС.

"Головування висловлює жаль щодо такого повороту подій. Коли держава-учасниця виходить з Римського статуту, це затьмарює наше спільне прагнення до правосуддя і послаблює нашу рішучість боротися з безкарністю", – йдеться в заяві.

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Головування Асамблеї закликало Угорщину "і надалі залишатися рішучим учасником Римського статуту" та "змістовної дискусії" щодо її занепокоєнь роллю МКС.

Нагадаємо, 2 квітня міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон оголосив, що Угорщина збирається вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС).