Подготовка к встрече Путина с Трампом в Будапеште "идет полным ходом", - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого речь шла о запланированной встрече главы Кремля с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Об этом Орбан сообщил на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

"Поговорил с президентом России. Подготовка идет полным ходом!" - написал глава венгерского правительства.

Как сообщили в Кремле, инициатором разговора выступила венгерская сторона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле не знают, как Путин доберется до встречи с Трампом в Будапеште: "Пока это, конечно, непонятно"

"Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита", - пишут в РФ.

Кроме того, Путин рассказал Орбану о своем телефонном разговоре с Трампом.

Глава Кремля также объяснил венгерскому премьеру, что планирует на встрече с Трампом обсудить "алгоритм дальнейших действий" для поиска путей мирного урегулирования развязанной Россией войны против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия с уважением встретит Путина: Мы обеспечим ему въезд в страну и возвращение домой, - Сийярто

Что предшествовало?

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Президент США также сообщил, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран, и подготовка к саммиту уже началась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан о встрече Трампа и Путина в Будапеште: "Отличная новость для миролюбивых народов мира"

Венгрия (2179) путин владимир (32309) Трамп Дональд (6822) Орбан Виктор (569)
Орбан аж вссикається від нетерплячки. Мріє припасти губами до ******** дупи
17.10.2025 16:18 Ответить
Цікаво, а кудою ***** полетить? якщо взагалі полетить, Може через Польщу,?, чи через румунів? і як воно там усе буде відбуватися?.
17.10.2025 16:17 Ответить
Є труба..
17.10.2025 16:19 Ответить
17.10.2025 16:16 Ответить
Цікаво, а кудою ***** полетить? якщо взагалі полетить, Може через Польщу,?, чи через румунів? і як воно там усе буде відбуватися?.
17.10.2025 16:17 Ответить
Є труба..
17.10.2025 16:19 Ответить
То так, їм підарам не звикати по трубах лазити,)
17.10.2025 16:22 Ответить
Ото через яку країну полетить та країна і виявляється порушником міжнародного трибуналу і Римського статуту з усіма витікаючими
17.10.2025 16:33 Ответить
Ну так, але в іншому випадку, від образи дональда, за зрив його мирних планів!), може позбутися американського контингенту, на своїй території, і взагалі будь-якої підтримки США, це потрібно розуміти)
17.10.2025 16:38 Ответить
Мабуть через ліс біля смольєнська...
17.10.2025 17:10 Ответить
Орбан аж вссикається від нетерплячки. Мріє припасти губами до ******** дупи
17.10.2025 16:18 Ответить
Спочатку гроші перерахує
17.10.2025 16:21 Ответить
А якщо там буде кругленька сума то ще й відсмокче.
17.10.2025 17:11 Ответить
Х..ло нікуди не полетить... обсереться ще до посадки в літак.
17.10.2025 16:19 Ответить
Ви так думаєте? воно ще й ескорт зі своїми винищувачами потягне, Нахабно, через Польщу, бо воно, до Дональда повзе, ось так, а що на вашу думку, робитимуть поляки, у такому випадку??
17.10.2025 16:28 Ответить
Все кипить шумить бушує - Буда з Пештом на вухах - в Орбана дупа в милі - може гигне?
17.10.2025 16:19 Ответить
Забздить летіти автентичне ху"ло. Пошле двійника з підручником історії для 4-го класу.
17.10.2025 16:20 Ответить
накрилися томагавки для нас мідним тазом
17.10.2025 16:20 Ответить
Екстрений зліт агентури ху...ла, агентура поспішає виконати вказівки, а головне розраховує на гроші
17.10.2025 16:20 Ответить
Мадяр, ану ка вріж по-дружбі щоб вугорській жабі Орбану стало ще веселіше
17.10.2025 16:24 Ответить
Ще потрібно організувати угорців з протестами щоб показали Орбану що буває з тими хто запрошує рашистів в Будапешт
17.10.2025 16:26 Ответить
Мені особисто Деменцій Трамп більш огидний за *****...
17.10.2025 16:26 Ответить
Трамп назвал Орбана "великолепным лидером" и пожелал победы на венгерских выборах

https://images.cnscdn.com/5/f/d/d/5fddf8fbfb497d29f459a9fa76bcb0d4/original.jpg

Президент США Дональд Трамп пожелал премьер-министру Венгрии Виктору Орбанууспеха на предстоящих выборах 2026 года, назвав его "замечательным лидером".

Об этом Трамп https://www.youtube.com/watch?v=MYvIaYGT-ZM сказал 13 октября на пресс-конференции в египетском городе Шарм-эль-Шейх в рамках мирного саммита относительно Сектора Газа, информирует Цензор.НЕТ.

Американский президент в конце выступления несколько раз позвал венгерского премьера по имени, сказав, что "мы любим Виктора", и назвав его "победителем" (на английском 'victor').

"Какой замечательный парень. Ты фантастический. Он замечательный лидер. Я знаю, что многие люди не согласны со мной, но для меня важно только мое мнение. Я поддержал его на последних выборах, и он выиграл с перевесом в 28 баллов. Поэтому на этот раз ты достигнешь еще лучших результатов, если будут новые выборы", - заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что в администрации США "мы тебя поддерживаем на 100%". Источник: https://censor.net/ru/n3579503
17.10.2025 16:29 Ответить
Це новина триденної давнини , у ті саме дні ,коли Трамп гавкав й гавкав ********** тамагавками ...
Й нікому на думку не спало , що вже тоді він готувався до АЛЯСКА-2а вже тільки в ЄС у країні НАТО у САМОГО ОРБАНА ?
17.10.2025 16:32 Ответить
Зеленський був здивований новиною про бесіду Трампа з хйлом , приземлившись у США й розчепіривши кишені під тамагавки...

А куча політиків-депутатів у ВР вже заявили ДО прильоту вовки у США , про заморозку під страхом тамагавків - ось-ось до кінця 2025 року

А Соловйов з надією дивиться на новий раунд двотижневовідтермінованого дуету Трамп- хйло тільки вже в Будапешті. Цікаво тут їм дадуть тет-а-тет перетерти справи? Рубіо не підсадять, як на сталося на Алясці? А Соловйов з бандою рашистоТБ радіє, що вже й Віткоффа повернули до делегації перемовників...
17.10.2025 16:40 Ответить
Він йому шей Туреччину може передоручити
17.10.2025 16:33 Ответить
запитаєте чому російською дала ЦН - так це посилання з російським сайтів...
17.10.2025 16:42 Ответить
⚡️Угорщина не заарештовуватиме путіна на запит Гааги, якщо той прилетить до Будапешта для зустрічі з Трампом, - глава МЗС Сійярто
17.10.2025 16:30 Ответить
Это будет эпическая встреча трёх дегенератов закапать бы вас там сразу всех.
17.10.2025 16:32 Ответить
урсула! каалас!
міжнародні закони!
демократія!!!
райдужна доріжка перед злочинцем?
трансгендерні морпіхи плазувати будуть?
17.10.2025 16:33 Ответить
Це ЄС і НАТО- повне лайно. Нам туди дійсно треба?
17.10.2025 16:35 Ответить
Патентую!!! Красная бейсболка на голове престарелого коз...ла, является очень интересной и супер правильной, только в том случае, если на ней написано "Старый пердун"!
17.10.2025 16:36 Ответить
Фанат одновременно Трампа и х@ла, известный борец за "мир"... Характеристика, схожая на таковую у Штирлица.
17.10.2025 16:38 Ответить
Швидко 1956 рік забувся...
Треба все зробити, щоб українці не були такими інфантілами, як угорці, та пам'ятали до кінця вікі, хто їх одвічний ворог!
17.10.2025 16:49 Ответить
носами землю риють, з обох сторін, щоб за два тижня і тунель вирити і самалёт ***** туда запустить ))
17.10.2025 16:56 Ответить
готвят батут с выхода "Дружбы" чтоб пыню ловить на самокате
17.10.2025 17:01 Ответить
Трампон Трампакс нагнул шестерку Хуцло!!!🤡🤪🥳🤣😂
17.10.2025 17:23 Ответить
 
 