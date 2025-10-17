Подготовка к встрече Путина с Трампом в Будапеште "идет полным ходом", - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого речь шла о запланированной встрече главы Кремля с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Об этом Орбан сообщил на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

"Поговорил с президентом России. Подготовка идет полным ходом!" - написал глава венгерского правительства.

Как сообщили в Кремле, инициатором разговора выступила венгерская сторона.

"Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита", - пишут в РФ.

Кроме того, Путин рассказал Орбану о своем телефонном разговоре с Трампом.

Глава Кремля также объяснил венгерскому премьеру, что планирует на встрече с Трампом обсудить "алгоритм дальнейших действий" для поиска путей мирного урегулирования развязанной Россией войны против Украины.

Что предшествовало?

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Президент США также сообщил, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран, и подготовка к саммиту уже началась.

