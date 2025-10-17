Подготовка к встрече Путина с Трампом в Будапеште "идет полным ходом", - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого речь шла о запланированной встрече главы Кремля с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.
Об этом Орбан сообщил на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.
"Поговорил с президентом России. Подготовка идет полным ходом!" - написал глава венгерского правительства.
Как сообщили в Кремле, инициатором разговора выступила венгерская сторона.
"Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита", - пишут в РФ.
Кроме того, Путин рассказал Орбану о своем телефонном разговоре с Трампом.
Глава Кремля также объяснил венгерскому премьеру, что планирует на встрече с Трампом обсудить "алгоритм дальнейших действий" для поиска путей мирного урегулирования развязанной Россией войны против Украины.
Что предшествовало?
16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.
Президент США также сообщил, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.
Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран, и подготовка к саммиту уже началась.
Президент США Дональд Трамп пожелал премьер-министру Венгрии Виктору Орбанууспеха на предстоящих выборах 2026 года, назвав его "замечательным лидером".
Об этом Трамп https://www.youtube.com/watch?v=MYvIaYGT-ZM сказал 13 октября на пресс-конференции в египетском городе Шарм-эль-Шейх в рамках мирного саммита относительно Сектора Газа, информирует Цензор.НЕТ.
Американский президент в конце выступления несколько раз позвал венгерского премьера по имени, сказав, что "мы любим Виктора", и назвав его "победителем" (на английском 'victor').
"Какой замечательный парень. Ты фантастический. Он замечательный лидер. Я знаю, что многие люди не согласны со мной, но для меня важно только мое мнение. Я поддержал его на последних выборах, и он выиграл с перевесом в 28 баллов. Поэтому на этот раз ты достигнешь еще лучших результатов, если будут новые выборы", - заявил Трамп.
Американський лідер добавив, що в адміністрації США "ми тебе підтримуємо на 100%".
Й нікому на думку не спало , що вже тоді він готувався до АЛЯСКА-2а вже тільки в ЄС у країні НАТО у САМОГО ОРБАНА ?
А куча політиків-депутатів у ВР вже заявили ДО прильоту вовки у США , про заморозку під страхом тамагавків - ось-ось до кінця 2025 року
А Соловйов з надією дивиться на новий раунд двотижневовідтермінованого дуету Трамп- хйло тільки вже в Будапешті. Цікаво тут їм дадуть тет-а-тет перетерти справи? Рубіо не підсадять, як на сталося на Алясці? А Соловйов з бандою рашистоТБ радіє, що вже й Віткоффа повернули до делегації перемовників...
міжнародні закони!
демократія!!!
райдужна доріжка перед злочинцем?
трансгендерні морпіхи плазувати будуть?
Треба все зробити, щоб українці не були такими інфантілами, як угорці, та пам'ятали до кінця вікі, хто їх одвічний ворог!