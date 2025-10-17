В Кремле не знают, как Путин доберется до встречи с Трампом в Будапеште: "Пока это, конечно, непонятно"

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, каким образом диктатор РФ Владимир Путин отправится на возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

На уточняющий вопрос о логистике Песков отметил: "Пока это, конечно, непонятно. Пока что есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести. Еще остается много вопросов".

Он добавил, что нужно определить переговорные команды и другие организационные детали. "Все будет поэтапно. Но воля президентов есть, она зафиксирована", - подчеркнул Песков.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова президента США Дональда Трампа о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в течение двух недель отражают общее понимание сторон о необходимости не откладывать переговоры.