У Кремлі не знають, як Путін дістанеться на зустріч із Трампом у Будапешті: "Поки що це, звісно, незрозуміло"

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі невідомо, яким чином диктатор РФ Володимир Путін вирушить на можливу зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство "Интерфакс".

На уточнювальне запитання про логістику Пєсков зазначив: "Поки що це, звісно, незрозуміло. Поки що є воля президентів на те, щоб таку зустріч провести. Ще залишається багато питань".

Він додав, що потрібно визначити переговорні команди та інші організаційні деталі. "Все буде поетапно. Але воля президентів є, вона зафіксована", - підкреслив Пєсков.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що слова президента США Дональда Трампа про можливу зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним протягом двох тижнів відображають загальне розуміння сторін про необхідність не відкладати переговори.