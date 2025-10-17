УКР
У Кремлі не знають, як Путін дістанеться на зустріч із Трампом у Будапешті: "Поки що це, звісно, незрозуміло"

пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі невідомо, яким чином диктатор РФ Володимир Путін вирушить на можливу зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство "Интерфакс".

На уточнювальне запитання про логістику Пєсков зазначив: "Поки що це, звісно, незрозуміло. Поки що є воля президентів на те, щоб таку зустріч провести. Ще залишається багато питань".

Він додав, що потрібно визначити переговорні команди та інші організаційні деталі. "Все буде поетапно. Але воля президентів є, вона зафіксована", - підкреслив Пєсков.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що слова президента США Дональда Трампа про можливу зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним протягом двох тижнів відображають загальне розуміння сторін про необхідність не відкладати переговори.

Пєсков Дмитро (1770) путін володимир (24937) Трамп Дональд (7375)
+7
по газовой трубе Дружба на самокате, опыт есть
17.10.2025 15:02 Відповісти
+4
як? - трубою
пряме сполучення
17.10.2025 15:02 Відповісти
по газовой трубе Дружба на самокате, опыт есть
17.10.2025 15:02 Відповісти
Важко буде дихати, хоча хто знає - може як раз в кайф.
17.10.2025 15:05 Відповісти
Дружбою вона через Україну проходить, злі Бандери можуть захотіти сказати Пу пару ласкових.
17.10.2025 15:07 Відповісти
По трубі, ясеньпень!
17.10.2025 15:03 Відповісти
А тунель під територією Польщі до Словаччини і Угорщини швиденько прориєте а там вже зустрінуть і сраку вилижуть.
17.10.2025 15:03 Відповісти
через Чоп
17.10.2025 15:04 Відповісти
як-як? почесний супровід на ф-35 гарантовано...
17.10.2025 15:04 Відповісти
Поїздом хай через Україну їде. Ми його подорозі зустрінемо, привітаємо з мирною ініціативою))
17.10.2025 15:04 Відповісти
Через центр Землі.
17.10.2025 15:05 Відповісти
а воно ж ще літати сцить.. особливо над "недружніми" країнами..
17.10.2025 15:05 Відповісти
Газову трубу *****! З газом. Ще й гроші нехай дає ща транзіт
17.10.2025 15:07 Відповісти
хутін їде у Європу
отака Х малята
17.10.2025 15:08 Відповісти
Еврокомиссия уже прояснила, шо без проблем(см. новость ниже). Никакой х, только "озабоченность" и "нерушимая решительность".
17.10.2025 15:20 Відповісти
Надіюсь вони обидва зустрінуться не концерті кобзона. Там і тепло і є гарний актовий зал
17.10.2025 15:08 Відповісти
Не, ну если заплатит 10 штук на восточной и 10 на западной границе Украины, то шансы есть..
17.10.2025 15:08 Відповісти
Можна трупаком - буде зелена вулиця
17.10.2025 15:09 Відповісти
Как, как? Каком кверху через Украину можно, доставим в лучшем виде, правда по частям..
17.10.2025 15:10 Відповісти
Це кажуть ті дов@ойоби, які грозилися «на Бєрлін і Лондан».
17.10.2025 15:12 Відповісти
та на стерхах чи як..через Україну ...зустрінуть 100% ...і кремірують одночасно ...
17.10.2025 15:12 Відповісти
Треба обявити міжнародний конкурс на кращу ідею, як по дорозі до Будапешта відправити ху'ло на постійне місце проживання - в пекло.
17.10.2025 15:12 Відповісти
За чутками, компанія Ілона Маска, що займається будівництвом тунелів The Boring Company отримала терміновий контракт від Держдепу... "Співпадіння? Не думаю..."
17.10.2025 15:12 Відповісти
згоден, давай курва лети через Україну, ми тобі і салют організуемо
17.10.2025 15:12 Відповісти
Пропоную: в трьох різних посилках...
17.10.2025 15:15 Відповісти
Зліплять чергового двійника в самому Будапешті та й все….
17.10.2025 15:16 Відповісти
на оленях
17.10.2025 15:17 Відповісти
на коленях
17.10.2025 15:18 Відповісти
а я шо вам говорив - не поїде ,почались отмазки
17.10.2025 15:19 Відповісти
А ще є варіант добиратись до Будапешта чучелом.
Тільки треба буде добре забальзамувати, щоб не смерділо.
17.10.2025 15:19 Відповісти
Як варіант, через бульбостан...
Але ссикотно, дуже ссикотно.
17.10.2025 15:22 Відповісти
треба ******* попередити, що "Павутина-2.0" готується і Україні по**й в якому місті буде *****!!
Фламінго-перельотная птица.
17.10.2025 15:22 Відповісти
я прийшов ,тебе нема
17.10.2025 15:23 Відповісти
Батут не розглядають?
17.10.2025 15:24 Відповісти
можно пуйлом из царь пушки вістрелить, в сторону Будапешта.
17.10.2025 15:24 Відповісти
 
 