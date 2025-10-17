УКР
Зеленський був здивований заявою Трампа про зустріч з Путіним в Угорщині, - Axios

Трамп зустрінеться із Путіним. Зеленський здивований заявою лідера США

У команді Володимира Зеленського здивовані заявою президента США Дональда Трампа про підготовку до зустрічі із диктатором Путіним в Угорщині.

Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ.

Український лідер, який прибув до Вашингтона, останніми днями був дуже оптимістично налаштований щодо своєї запланованої зустрічі з Трампом та готовності президента постачати далекобійні ракети "Томагавк".

Читайте: Угорщина готується до зустрічі Трампа та Путіна: Орбан назвав країну "островом миру"

"Але невдовзі після приземлення на авіабазі Ендрюс, український президент та його команда були здивовані заявою Трампа про те, що він розмовляв з Володимиром Путіним і погодився зустрітися з ним в Угорщині - найменш дружній до України країні Європейського Союзу", - пише видання.

Axios зазначає, що навіть якщо Трамп погодиться поставити Україні "Томагавки", незрозуміло, скільки ракет США зможуть виділити зі своїх запасів

Також є дуже мало систем "Typhon", які потрібні Україні для запуску "Томагавків".

Читайте також: Зараз не найкращий час для запровадження нових санкцій проти РФ, - Трамп

"Американські та українські військові експерти також вважають, що США, швидше за все, нададуть старіші моделі "Томагавків", які можуть бути перехоплені російськими засобами протиповітряної оборони. Але Зеленський стверджував, що сама наявність ракет буде потужним козирем у переговорах з Путіним, якому доведеться змиритися з думкою, що Москва знаходиться в межах досяжності України", - зазначають автори.

16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Путін сказав Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуації на полі бою в Україні.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

+20
Це ще вовці не сказали, що Трамп заявив журналістам - Америці ті тамогавки й самому потрібні...
показати весь коментар
17.10.2025 08:17 Відповісти
+20
Зеленський здивований? Та ви що? Гайда добудовувати асфальт.
показати весь коментар
17.10.2025 08:19 Відповісти
+19
Ішак, вчергове, обісрався з своїми заявми про "потужні" напрацювання його "делегації".
показати весь коментар
17.10.2025 08:21 Відповісти
Це ще вовці не сказали, що Трамп заявив журналістам - Америці ті тамогавки й самому потрібні...
показати весь коментар
17.10.2025 08:17 Відповісти
Трамп весь час говорить багато чого, має значення те що він зробить.
показати весь коментар
17.10.2025 08:30 Відповісти
А от ми не здивовані, що вони здивовані, бо наші тупняки ніяк не могли доперти, що Трамп вирішив цими Томагавками пуйло теж на понт взяти пуйлівським же методом...
показати весь коментар
17.10.2025 10:58 Відповісти
Ти далі заголовка не читала?
показати весь коментар
17.10.2025 08:33 Відповісти
Видихай,Трампушка заявив що " Тамагавк" потрібні США,а нададуть чи ні то буде залежати від зустрічі з пукіним, ну і знову 2 тижні.Так а що там Так а що там далі зоголовка,де там про те що " Тамагавк " обов'язково нададуть Україні????
показати весь коментар
17.10.2025 08:42 Відповісти
Ти як я бачу читав лише заголовок.....
показати весь коментар
17.10.2025 09:50 Відповісти
Повтор Будапештського меморандуму2, у виконанні трійки: трус, бувалий і балбес!?!?
Дежавю, від Трампа і ******, на крові Українців??.!!
показати весь коментар
17.10.2025 09:45 Відповісти
Зеленський здивований? Та ви що? Гайда добудовувати асфальт.
показати весь коментар
17.10.2025 08:19 Відповісти
От власне Зєлєнскоговтикнули небритим фейсом у той асфальт. Пррблема в тому, що це дуже погано для України. Хоча в тому винен Зєлєнскій і ті, хто привели його у владу під час війни.
показати весь коментар
17.10.2025 08:25 Відповісти
Голосував хто на виборах 2019 року,той хто привів чи мудрий нарід України??
показати весь коментар
17.10.2025 08:44 Відповісти
Запам"ятай раз і назавжди: кожен наступний президент - результат правління попереднього.
показати весь коментар
17.10.2025 08:58 Відповісти
"Дайте мені змі і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней".
"Дайте мені 10млд.дол.і я з стільця зроблю президента".
показати весь коментар
17.10.2025 09:27 Відповісти
73 відсотки тих, хто голосував і більше 30 відсотків тих, хто участі у виборах не брали?
показати весь коментар
17.10.2025 08:50 Відповісти
Перечитай статті на Цензорі 14 - 19 років та коментарі під ними і все зрозумієш.
показати весь коментар
17.10.2025 09:00 Відповісти
😊 Я особисто голосую незалежно від статей у ЗМІ, в тому числі і на шановчному мною Цензорі, де коментую з 2015 року, а читаю з 2011-го. Тут до речі я один раз дискутував з Юрієм Бутусовим, якого поважаю, як людину і журналіста, хоча і не завжди поділяв його позицію стосовно вибору між Зєлєнскім і Порошенком і Бутусов ніколи мене не банив, а завжди відповідав. Мене банив Богдан Буткевич 😊 за критику його позиції стосовно того ж Порошенка. Проте і Буткевича я поважаю, як професіонала. Як бачите, Цензор - платформа для різних думок і позицій, які існують у межах здорового глвзду і проукраїнських позицій.... Читати можна багато чого, чим більше - тим краще, але чинити треба за власним розумом і совістю.
показати весь коментар
17.10.2025 10:25 Відповісти
"Здивовані" долбайоби
показати весь коментар
17.10.2025 08:19 Відповісти
А що тут дивного? Фюрер свинорейху ***** визвав свою вірну повію Донні в Бедапешт , щоб дати йому нові вказівки, що не продавати Україні, особливо Томагавки.
показати весь коментар
17.10.2025 08:20 Відповісти
Конго нападає на Руанду. З Конго в тебе мільярдна торгівля, з Руанди ніякого толку нема. Кого ти будеш підтримувати?
показати весь коментар
17.10.2025 08:44 Відповісти
Ішак, вчергове, обісрався з своїми заявми про "потужні" напрацювання його "делегації".
показати весь коментар
17.10.2025 08:21 Відповісти
пуйло дав рудому отмашку
показати весь коментар
17.10.2025 08:22 Відповісти
Та все вони чудово знали наперед. Просто вливали чергову порцію калу у вуха лохтората. Інакше вони не можуть, навіть якщо знають наперед, що брехня відразу ж вилізе назовні. Хто їм щось скаже, чи зробить за це? Ніхто. Відповідно й немає потреби визнавати брехню брехнею й виправдовуватись.
показати весь коментар
17.10.2025 10:25 Відповісти
🤡 Зʼєднати росію та США «шляхом» під назвою «тунель путіна-Трампа» - пропонують в кремлі і навіть мапу намалювали.
показати весь коментар
17.10.2025 08:21 Відповісти
Та й ми всі здивовані. Вова, вертайся. Проснулися, - а путін в Європу летить
показати весь коментар
17.10.2025 08:22 Відповісти
кудою ? треба збивати
показати весь коментар
17.10.2025 08:23 Відповісти
Перемир'я на Хелловуїн та й полетить
показати весь коментар
17.10.2025 08:24 Відповісти
Отже ракета, чи дрон мають бути ряжені під чортівню. 😊
показати весь коментар
17.10.2025 08:27 Відповісти
Всі переживають, кудою полетить. Ніхто, (бл..), не переживає, а що то вони там будуть рішати! Цар європи і цар америки
показати весь коментар
17.10.2025 08:29 Відповісти
Нічого не будуть. ***** знову проїздить по вухам, знову обман, всі інші знову Трампу відкриють очі на правду і той буде дуже розчарований
показати весь коментар
17.10.2025 08:34 Відповісти
Чому дивуватися? - не був би він Трампом - всяка ***** йому личить
показати весь коментар
17.10.2025 08:22 Відповісти
Ну всьо, тепер не назвуть вулицю в Чернігові в честь Трампа.
показати весь коментар
17.10.2025 08:22 Відповісти
Еще бы, тебя прокинули пока ты летел в самолете, думая что томагавки у тебя уже в кармане
показати весь коментар
17.10.2025 08:22 Відповісти
Чему радуетесь? Если и прокинули, то не Зеленского, а Украину и украинский народ.
показати весь коментар
17.10.2025 08:29 Відповісти
А Зеленського, який представляє український народ не цей український народ посадив в крісло президента?
показати весь коментар
17.10.2025 08:35 Відповісти
Ні.
показати весь коментар
17.10.2025 08:45 Відповісти
Українці пишуть твою погремуху через е : Стецько. Напиши товиришу майору, твойому куратору на Лахта 2, що ти спалився і нехай він тобі поміняє погоняло.
показати весь коментар
17.10.2025 10:40 Відповісти
А где вы радость увидели в моем комментарии, вопрос риторический
показати весь коментар
17.10.2025 08:38 Відповісти
Вава, ты бы ещё пораскинул мозгами, если ты их не совсем продул и подумал бы, если осталось чем, что }{уйло может попасть в Будапешт только через Беларусь (или над Балтикой), Польшу и Словакию. А это значит, что те уже в курсах планов Трампона. Т.е. }{уйло теперь будет свободно и потужно летать в воздушном пространстве как минимум трёх стран ЕС.
показати весь коментар
17.10.2025 08:25 Відповісти
Зеленський здивований тому що він примітивний.
показати весь коментар
17.10.2025 08:25 Відповісти
Ну чого це найвеличніший примітивний? Він просто дурень, яким підтерся рудий блазень Донні, начальник Білого дурдому.
показати весь коментар
17.10.2025 10:45 Відповісти
Бо він зелений, ще й мабуть трампу плани наші всі розказав.
показати весь коментар
17.10.2025 08:31 Відповісти
Знову всі винні, тільки наш Лідор все про перемогу думає. На виборах
показати весь коментар
17.10.2025 08:35 Відповісти
Одінь костюм здивуй трампа....
показати весь коментар
17.10.2025 08:37 Відповісти
Ідея для флебмошу:
ОДІНЬ КОСТЮМ-ЗДИВУЙ ТРАМПА.
показати весь коментар
17.10.2025 08:42 Відповісти
"Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни".
Але "Зеленський був здивований заявою Трампа про зустріч з Путіним в Угорщині".
Бо...Кінець війни означає для нього кінець епохи шобли-спитають.
показати весь коментар
17.10.2025 08:37 Відповісти
Єдиний притомний коментар.
показати весь коментар
17.10.2025 08:46 Відповісти
Воно так буває, коли ти сам вже повірив, що вхопив Бога за бороду і твої мавпочки знов з розумним виглядом обіцяють кінець аіцни за 2-3 тиждні... а воно хопа - а у тебе тільки порожні обіцянки в активі.

Доречі, великий привіт ТЮЛі, Веніславському, Бужанському.
показати весь коментар
17.10.2025 08:40 Відповісти
Ненавиджу зелене шобло,але дивуюся кількістю довбо...бів,що намагаються тут розумничати.Чому ви радуєтеся,свинопаси дебільні?
показати весь коментар
17.10.2025 08:43 Відповісти
Радуются что война может скоро закончится
показати весь коментар
17.10.2025 08:48 Відповісти
Не сміши!
показати весь коментар
17.10.2025 09:03 Відповісти
а я більш здивований буду, якщо вона відбудеться, які країни пропустять в своємі небі пуйла....
показати весь коментар
17.10.2025 08:43 Відповісти
Хто не пропустить буде звинувачений в тому, що не хоче закінчення війни.
показати весь коментар
17.10.2025 08:52 Відповісти
нова методичка?
тоді най через Україну летить
показати весь коментар
17.10.2025 08:53 Відповісти
До чого ви скрізь свої методички тулите? Зовсім подуріли? Це реальність. 100% рашка, Китай, сам Трамп та інші підспівувачі це заявлять, якщо якась країна не пропустить куйла і зустріч не відбудеться.
показати весь коментар
17.10.2025 08:56 Відповісти
всі персонажі, яким мнше року, автоматично в підозрі
показати весь коментар
17.10.2025 09:43 Відповісти
нашо по небу?
***** по трубі полізе на мадярщину
показати весь коментар
17.10.2025 10:22 Відповісти
Європейскі лідери ведуть себе щодо Трампа як щодо психа, якому треба догоджати, бо інакше він стане буйним. Дуже помилкова політика, адже псих безвідповідальна особа, з якою неможливо мати раціональні стосунки. Але вони ще нав'язали такий тип поведінки Зеленському, на яку той погодився, зробивши велику помилку, краще б залишався у реальному світі. Трампон продовжує ображати Україну, псих провокує Х-уйла, запитуючи чому він не зміг знищити її за тиждень. Те, що перед Зеленським не розстелять коврову доріжку (як перед Х-уйлом) найменша з його проблем від цієї марної подорожі.
показати весь коментар
17.10.2025 08:44 Відповісти
Напевно, Путін має гіпнотичний вплив на Трампа (і можливо не тільки).

Настільки потужний, що навіть online по телефону паралізує волю Трампа суперечити Путіну.

Однак Путін остаточно підкоряє Трампа при доступі до його тіла. Раніше на Алясці, а тепер в Угорщині.
показати весь коментар
17.10.2025 08:48 Відповісти
Путін, вірніше рашка, має величезні ресурси, які Трамп хоче прибрати до рук. І все.
показати весь коментар
17.10.2025 08:53 Відповісти
А Китай?
показати весь коментар
17.10.2025 09:10 Відповісти
Десь я вже це чув
показати весь коментар
17.10.2025 09:22 Відповісти
СтИцько, палишся, лапотний скрепний поносець ( скрепоносець ). Про кацапські ресурси кукурікають тільки самі тупі ватани на свинорейху.
показати весь коментар
17.10.2025 10:50 Відповісти
Якщо хоч трохи цікавитись поведінкою рудого блазня, то чому тут дивуватись? Та він жити не може без пуя. Якщо не зателефонує - спать не ляже. А наш гео стратег здивований...Ідіть виробляти Фламінго по сім штук на добу.
показати весь коментар
17.10.2025 08:48 Відповісти
Зустріч двох клоунів ,двох нарцисів перетворилася на фарс ,цей рік "найвеличніший" все робив не для завершення війни і посилення безпеки ,а як сподобатись Трампу і Єрмак з візитами зачастив, результат нуль.
показати весь коментар
17.10.2025 08:51 Відповісти
Трамп постійно робить з Зеленським і його командою «потужних менеджерів» те, що Зеленський робить з народом України -обіцяє, потім бреше та принижує, і в кінці кінців тащиться від того як всі обтікають від своєї довіри тому кому вірити не можна ні на йоту!
Це тактика всіх вражених хворобою сонцеясності і пихи. Вони ніколи не проминуть можливості принизити того, хто рангом нижче, але має пихи на двох.
Світом керують хворі пустотілі люди.
показати весь коментар
17.10.2025 08:58 Відповісти
Ау, дипломати! Ви теж на фронті. Вистрілили в вас. Та хвате спати!
показати весь коментар
17.10.2025 09:03 Відповісти
У команді Володимира Зеленського здивовані заявою президента США Дональда Трампа про підготовку до зустрічі із диктатором Путіним в Угорщині. -- Агов! А велика команда переговірників, яка напередодні поїхала у США готувати зустріч, що там готувала?... Шашлики? Чи по магазинах шастали? Чи все-таки безпросвітно тупі і нічого спрогнозувати не можуть.
показати весь коментар
17.10.2025 09:18 Відповісти
Те що несуть ці два педофіли кацапський і американський треба сприймати тільки як понос педофілів, котрі лише в тому постійні, що тільки один за одного будуть жопу рвати
показати весь коментар
17.10.2025 09:21 Відповісти
вован, де фламінги? Скільки ви вже мали їх наклепати до сьогоднішнього дня? Затримка ж у ракетному паливі з заводу, який будується у Норвегії? Я правильно розумію? Чи ще якась причина є?
показати весь коментар
17.10.2025 09:23 Відповісти
Основна причина - міндіч в Австрії облаштовує нову квартиру, не вистарчає на золотий унітаз
показати весь коментар
17.10.2025 09:41 Відповісти
***** з Тампоном спеціально про це домовились коли Зеленський вже летів в літаку. Щоб Зеленський не зміг підготуватися
показати весь коментар
17.10.2025 10:05 Відповісти
Внизапна!
показати весь коментар
17.10.2025 10:08 Відповісти
нічого дивуватися вальдемар.. Просто у старого Дональда перепуталися Владімір і Володимир..Куй його зна за кого я сьогодні, з ким зустрічаюся. яка війна...з ким .. проти кого.. Головне що це на літеру В..
показати весь коментар
17.10.2025 10:20 Відповісти
 
 