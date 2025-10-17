Зеленський був здивований заявою Трампа про зустріч з Путіним в Угорщині, - Axios

У команді Володимира Зеленського здивовані заявою президента США Дональда Трампа про підготовку до зустрічі із диктатором Путіним в Угорщині.

Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ.

Український лідер, який прибув до Вашингтона, останніми днями був дуже оптимістично налаштований щодо своєї запланованої зустрічі з Трампом та готовності президента постачати далекобійні ракети "Томагавк".

Читайте: Угорщина готується до зустрічі Трампа та Путіна: Орбан назвав країну "островом миру"

"Але невдовзі після приземлення на авіабазі Ендрюс, український президент та його команда були здивовані заявою Трампа про те, що він розмовляв з Володимиром Путіним і погодився зустрітися з ним в Угорщині - найменш дружній до України країні Європейського Союзу", - пише видання.

Axios зазначає, що навіть якщо Трамп погодиться поставити Україні "Томагавки", незрозуміло, скільки ракет США зможуть виділити зі своїх запасів

Також є дуже мало систем "Typhon", які потрібні Україні для запуску "Томагавків".

Читайте також: Зараз не найкращий час для запровадження нових санкцій проти РФ, - Трамп

"Американські та українські військові експерти також вважають, що США, швидше за все, нададуть старіші моделі "Томагавків", які можуть бути перехоплені російськими засобами протиповітряної оборони. Але Зеленський стверджував, що сама наявність ракет буде потужним козирем у переговорах з Путіним, якому доведеться змиритися з думкою, що Москва знаходиться в межах досяжності України", - зазначають автори.

16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Путін сказав Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуації на полі бою в Україні.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ