РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9676 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина
4 599 61

Зеленский был удивлен заявлением Трампа о встрече с Путиным в Венгрии, - Axios

Трамп встретится с Путиным. Зеленский удивлен заявлением лидера США

В команде Владимира Зеленского удивлены заявлением президента США Дональда Трампа о подготовке к встрече с диктатором Путиным в Венгрии.

Об этом пишет Axios, информирует Цензор.НЕТ.

Украинский лидер, прибывший в Вашингтон, в последние дни был очень оптимистично настроен относительно своей запланированной встречи с Трампом и готовности президента поставлять дальнобойные ракеты "Томагавк".

Читайте: Венгрия готовится к встрече Трампа и Путина: Орбан назвал страну "островом мира"

"Но вскоре после приземления на авиабазе Эндрюс, украинский президент и его команда были удивлены заявлением Трампа о том, что он разговаривал с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии - наименее дружественной к Украине стране Европейского Союза", - пишет издание.

Axios отмечает, что даже если Трамп согласится поставить Украине "Томагавки", непонятно, сколько ракет США смогут выделить из своих запасов.

Также есть очень мало систем "Typhon", которые нужны Украине для запуска "Томагавков".

Читайте также: Сейчас не лучшее время для введения новых санкций против РФ, - Трамп

"Американские и украинские военные эксперты также считают, что США, скорее всего, предоставят более старые модели "Томагавков", которые могут быть перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны. Но Зеленский утверждал, что само наличие ракет будет мощным козырем в переговорах с Путиным, которому придется смириться с мыслью, что Москва находится в пределах досягаемости Украины", - отмечают авторы.

16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Путин сказал Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя в Украине.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленский Владимир (22276) путин владимир (32309) Трамп Дональд (6822) Томагавк (37)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Зеленський здивований? Та ви що? Гайда добудовувати асфальт.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:19 Ответить
+15
Ішак, вчергове, обісрався з своїми заявми про "потужні" напрацювання його "делегації".
показать весь комментарий
17.10.2025 08:21 Ответить
+14
Це ще вовці не сказали, що Трамп заявив журналістам - Америці ті тамогавки й самому потрібні...
показать весь комментарий
17.10.2025 08:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ще вовці не сказали, що Трамп заявив журналістам - Америці ті тамогавки й самому потрібні...
показать весь комментарий
17.10.2025 08:17 Ответить
Трамп весь час говорить багато чого, має значення те що він зробить.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:30 Ответить
Ти далі заголовка не читала?
показать весь комментарий
17.10.2025 08:33 Ответить
Видихай,Трампушка заявив що " Тамагавк" потрібні США,а нададуть чи ні то буде залежати від зустрічі з пукіним, ну і знову 2 тижні.Так а що там Так а що там далі зоголовка,де там про те що " Тамагавк " обов'язково нададуть Україні????
показать весь комментарий
17.10.2025 08:42 Ответить
Зеленський здивований? Та ви що? Гайда добудовувати асфальт.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:19 Ответить
От власне Зєлєнскоговтикнули небритим фейсом у той асфальт. Пррблема в тому, що це дуже погано для України. Хоча в тому винен Зєлєнскій і ті, хто привели його у владу під час війни.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:25 Ответить
Голосував хто на виборах 2019 року,той хто привів чи мудрий нарід України??
показать весь комментарий
17.10.2025 08:44 Ответить
Запам"ятай раз і назавжди: кожен наступний президент - результат правління попереднього.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:58 Ответить
"Дайте мені змі і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней".
"Дайте мені 10млд.дол.і я з стільця зроблю президента".
показать весь комментарий
17.10.2025 09:27 Ответить
73 відсотки тих, хто голосував і більше 30 відсотків тих, хто участі у виборах не брали?
показать весь комментарий
17.10.2025 08:50 Ответить
Перечитай статті на Цензорі 14 - 19 років та коментарі під ними і все зрозумієш.
показать весь комментарий
17.10.2025 09:00 Ответить
"Здивовані" долбайоби
показать весь комментарий
17.10.2025 08:19 Ответить
А що тут дивного? Фюрер свинорейху ***** визвав свою вірну повію Донні в Бедапешт , щоб дати йому нові вказівки, що не продавати Україні, особливо Томагавки.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:20 Ответить
Конго нападає на Руанду. З Конго в тебе мільярдна торгівля, з Руанди ніякого толку нема. Кого ти будеш підтримувати?
показать весь комментарий
17.10.2025 08:44 Ответить
Ішак, вчергове, обісрався з своїми заявми про "потужні" напрацювання його "делегації".
показать весь комментарий
17.10.2025 08:21 Ответить
пуйло дав рудому отмашку
показать весь комментарий
17.10.2025 08:22 Ответить
🤡 Зʼєднати росію та США «шляхом» під назвою «тунель путіна-Трампа» - пропонують в кремлі і навіть мапу намалювали.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:21 Ответить
Та й ми всі здивовані. Вова, вертайся. Проснулися, - а путін в Європу летить
показать весь комментарий
17.10.2025 08:22 Ответить
кудою ? треба збивати
показать весь комментарий
17.10.2025 08:23 Ответить
Перемир'я на Хелловуїн та й полетить
показать весь комментарий
17.10.2025 08:24 Ответить
Отже ракета, чи дрон мають бути ряжені під чортівню. 😊
показать весь комментарий
17.10.2025 08:27 Ответить
Всі переживають, кудою полетить. Ніхто, (бл..), не переживає, а що то вони там будуть рішати! Цар європи і цар америки
показать весь комментарий
17.10.2025 08:29 Ответить
Нічого не будуть. ***** знову проїздить по вухам, знову обман, всі інші знову Трампу відкриють очі на правду і той буде дуже розчарований
показать весь комментарий
17.10.2025 08:34 Ответить
Чому дивуватися? - не був би він Трампом - всяка ***** йому личить
показать весь комментарий
17.10.2025 08:22 Ответить
Ну всьо, тепер не назвуть вулицю в Чернігові в честь Трампа.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:22 Ответить
Еще бы, тебя прокинули пока ты летел в самолете, думая что томагавки у тебя уже в кармане
показать весь комментарий
17.10.2025 08:22 Ответить
Чему радуетесь? Если и прокинули, то не Зеленского, а Украину и украинский народ.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:29 Ответить
А Зеленського, який представляє український народ не цей український народ посадив в крісло президента?
показать весь комментарий
17.10.2025 08:35 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:45 Ответить
А где вы радость увидели в моем комментарии, вопрос риторический
показать весь комментарий
17.10.2025 08:38 Ответить
Вава, ты бы ещё пораскинул мозгами, если ты их не совсем продул и подумал бы, если осталось чем, что }{уйло может попасть в Будапешт только через Беларусь (или над Балтикой), Польшу и Словакию. А это значит, что те уже в курсах планов Трампона. Т.е. }{уйло теперь будет свободно и потужно летать в воздушном пространстве как минимум трёх стран ЕС.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:25 Ответить
Зеленський здивований тому що він примітивний.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:25 Ответить
Бо він зелений, ще й мабуть трампу плани наші всі розказав.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:31 Ответить
Знову всі винні, тільки наш Лідор все про перемогу думає. На виборах
показать весь комментарий
17.10.2025 08:35 Ответить
Одінь костюм здивуй трампа....
показать весь комментарий
17.10.2025 08:37 Ответить
Ідея для флебмошу:
ОДІНЬ КОСТЮМ-ЗДИВУЙ ТРАМПА.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:42 Ответить
"Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни".
Але "Зеленський був здивований заявою Трампа про зустріч з Путіним в Угорщині".
Бо...Кінець війни означає для нього кінець епохи шобли-спитають.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:37 Ответить
Єдиний притомний коментар.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:46 Ответить
Воно так буває, коли ти сам вже повірив, що вхопив Бога за бороду і твої мавпочки знов з розумним виглядом обіцяють кінець аіцни за 2-3 тиждні... а воно хопа - а у тебе тільки порожні обіцянки в активі.

Доречі, великий привіт ТЮЛі, Веніславському, Бужанському.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:40 Ответить
Ненавиджу зелене шобло,але дивуюся кількістю довбо...бів,що намагаються тут розумничати.Чому ви радуєтеся,свинопаси дебільні?
показать весь комментарий
17.10.2025 08:43 Ответить
Радуются что война может скоро закончится
показать весь комментарий
17.10.2025 08:48 Ответить
Не сміши!
показать весь комментарий
17.10.2025 09:03 Ответить
а я більш здивований буду, якщо вона відбудеться, які країни пропустять в своємі небі пуйла....
показать весь комментарий
17.10.2025 08:43 Ответить
Хто не пропустить буде звинувачений в тому, що не хоче закінчення війни.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:52 Ответить
нова методичка?
тоді най через Україну летить
показать весь комментарий
17.10.2025 08:53 Ответить
До чого ви скрізь свої методички тулите? Зовсім подуріли? Це реальність. 100% рашка, Китай, сам Трамп та інші підспівувачі це заявлять, якщо якась країна не пропустить куйла і зустріч не відбудеться.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:56 Ответить
Європейскі лідери ведуть себе щодо Трампа як щодо психа, якому треба догоджати, бо інакше він стане буйним. Дуже помилкова політика, адже псих безвідповідальна особа, з якою неможливо мати раціональні стосунки. Але вони ще нав'язали такий тип поведінки Зеленському, на яку той погодився, зробивши велику помилку, краще б залишався у реальному світі. Трампон продовжує ображати Україну, псих провокує Х-уйла, запитуючи чому він не зміг знищити її за тиждень. Те, що перед Зеленським не розстелять коврову доріжку (як перед Х-уйлом) найменша з його проблем від цієї марної подорожі.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:44 Ответить
Напевно, Путін має гіпнотичний вплив на Трампа (і можливо не тільки).

Настільки потужний, що навіть online по телефону паралізує волю Трампа суперечити Путіну.

Однак Путін остаточно підкоряє Трампа при доступі до його тіла. Раніше на Алясці, а тепер в Угорщині.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:48 Ответить
Путін, вірніше рашка, має величезні ресурси, які Трамп хоче прибрати до рук. І все.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:53 Ответить
А Китай?
показать весь комментарий
17.10.2025 09:10 Ответить
Десь я вже це чув
показать весь комментарий
17.10.2025 09:22 Ответить
Якщо хоч трохи цікавитись поведінкою рудого блазня, то чому тут дивуватись? Та він жити не може без пуя. Якщо не зателефонує - спать не ляже. А наш гео стратег здивований...Ідіть виробляти Фламінго по сім штук на добу.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:48 Ответить
Зустріч двох клоунів ,двох нарцисів перетворилася на фарс ,цей рік "найвеличніший" все робив не для завершення війни і посилення безпеки ,а як сподобатись Трампу і Єрмак з візитами зачастив, результат нуль.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:51 Ответить
Трамп постійно робить з Зеленським і його командою «потужних менеджерів» те, що Зеленський робить з народом України -обіцяє, потім бреше та принижує, і в кінці кінців тащиться від того як всі обтікають від своєї довіри тому кому вірити не можна ні на йоту!
Це тактика всіх вражених хворобою сонцеясності і пихи. Вони ніколи не проминуть можливості принизити того, хто рангом нижче, але має пихи на двох.
Світом керують хворі пустотілі люди.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:58 Ответить
Ау, дипломати! Ви теж на фронті. Вистрілили в вас. Та хвате спати!
показать весь комментарий
17.10.2025 09:03 Ответить
У команді Володимира Зеленського здивовані заявою президента США Дональда Трампа про підготовку до зустрічі із диктатором Путіним в Угорщині. -- Агов! А велика команда переговірників, яка напередодні поїхала у США готувати зустріч, що там готувала?... Шашлики? Чи по магазинах шастали? Чи все-таки безпросвітно тупі і нічого спрогнозувати не можуть.
показать весь комментарий
17.10.2025 09:18 Ответить
Те що несуть ці два педофіли кацапський і американський треба сприймати тільки як понос педофілів, котрі лише в тому постійні, що тільки один за одного будуть жопу рвати
показать весь комментарий
17.10.2025 09:21 Ответить
вован, де фламінги? Скільки ви вже мали їх наклепати до сьогоднішнього дня? Затримка ж у ракетному паливі з заводу, який будується у Норвегії? Я правильно розумію? Чи ще якась причина є?
показать весь комментарий
17.10.2025 09:23 Ответить
 
 