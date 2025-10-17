Зеленский был удивлен заявлением Трампа о встрече с Путиным в Венгрии, - Axios

В команде Владимира Зеленского удивлены заявлением президента США Дональда Трампа о подготовке к встрече с диктатором Путиным в Венгрии.

Об этом пишет Axios, информирует Цензор.НЕТ.

Украинский лидер, прибывший в Вашингтон, в последние дни был очень оптимистично настроен относительно своей запланированной встречи с Трампом и готовности президента поставлять дальнобойные ракеты "Томагавк".

Читайте: Венгрия готовится к встрече Трампа и Путина: Орбан назвал страну "островом мира"

"Но вскоре после приземления на авиабазе Эндрюс, украинский президент и его команда были удивлены заявлением Трампа о том, что он разговаривал с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии - наименее дружественной к Украине стране Европейского Союза", - пишет издание.

Axios отмечает, что даже если Трамп согласится поставить Украине "Томагавки", непонятно, сколько ракет США смогут выделить из своих запасов.

Также есть очень мало систем "Typhon", которые нужны Украине для запуска "Томагавков".

Читайте также: Сейчас не лучшее время для введения новых санкций против РФ, - Трамп

"Американские и украинские военные эксперты также считают, что США, скорее всего, предоставят более старые модели "Томагавков", которые могут быть перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны. Но Зеленский утверждал, что само наличие ракет будет мощным козырем в переговорах с Путиным, которому придется смириться с мыслью, что Москва находится в пределах досягаемости Украины", - отмечают авторы.

16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Путин сказал Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя в Украине.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ