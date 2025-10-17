Сейчас не лучшее время для введения новых санкций против РФ, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что введение новых санкций против РФ может усложнить или сорвать запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Associated Press, об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме 16 октября.
"Я ни против чего не возражаю. Я просто говорю, что сейчас, возможно, не лучшее время", - отметил он на пресс-конференции.
Отмечается, что в Сенате США на одобрение Трампа ожидает законопроект, который предусматривает введение высоких пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие экспортные товары, чтобы нанести Москве серьезный экономический удар.
По словам двух чиновников, знакомых с ходом обсуждений между Белым домом и Сенатом, представители администрации уже детально изучают законопроект, предлагают редакционные изменения и технические уточнения. На Капитолийском холме это расценивают как признак того, что Трамп начал относиться к инициативе серьезнее.
"Возможно, это будет настолько продуктивный разговор, что все закончится тем, что мы достигнем мира", - сказал Трамп, добавив, что окончательное решение по санкциям остается за ним.
Свята наївність ! А простіше сказати - лох американський!
___
Лідер більшості в Сенаті США Джон Тун у четвер заявив, що планує дати хід https://zn.ua/ukr/usa/u-senati-ssha-pidhotuvali-zakonoprojekt-pro-posilennja-sanktsij-proti-rf.html законопроєкту про запровадження санкцій проти Росії, який має потужну двопартійну підтримку. За його словами, "настав час діяти", https://www.cbsnews.com/news/russia-sanctions-bill-vote-senate-john-thune-lindsey-graham/ повідомляє CBS News.
"Я вважаю, що нам потрібно рухатися вперед", - сказав він невдовзі після того, як президент Дональд Трамп https://zn.ua/ukr/usa/tramp-zustrinetsja-z-putinim-nastupnoho-tizhnja-nazvano-krajinu.html повідомив про телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним.
....
Ослепительных идей
И пленительных мелодий
Я сегодня диск-жокей".
Зима: Я поговорю встречусь с ******
Весна: Патрясающий парее... я разочарован ******
Лето: Я введу санкции дам-продам Украине ракеты
Осень: Мне позвонил мой друг *****, поэтому санкции ракеты я пока не дам
(начать сначала (есть 0.001 вероятность, что цикл будет разорван))
Розсудив перебиваючи усіх скандалістів САМ Словйов- якби він був ЗАукраїнським - ми б вже бачили роботу томогавків в Україні... А насправді все повертається на круги Аляски - слава Трампу!
висновок - вони справді вже самі розгублені й втішають себе - уже й Віткоффа повернули в перемовини ...
Хреново їм серливо й невпененно це точно... Ейфорії немає .
Найкращий час давно та безнадійно втрачено.
Пам'ятаєте, як один парєньок, щоб відбулася зустріч з пуйлом в Парижі навіть підписав формулу ''Штайнмаєра''? І що це коштувало Україні?