Сейчас не лучшее время для введения новых санкций против РФ, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение новых санкций против РФ может усложнить или сорвать запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Associated Press, об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме 16 октября.

"Я ни против чего не возражаю. Я просто говорю, что сейчас, возможно, не лучшее время", - отметил он на пресс-конференции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что в Сенате США на одобрение Трампа ожидает законопроект, который предусматривает введение высоких пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие экспортные товары, чтобы нанести Москве серьезный экономический удар.

По словам двух чиновников, знакомых с ходом обсуждений между Белым домом и Сенатом, представители администрации уже детально изучают законопроект, предлагают редакционные изменения и технические уточнения. На Капитолийском холме это расценивают как признак того, что Трамп начал относиться к инициативе серьезнее.

"Возможно, это будет настолько продуктивный разговор, что все закончится тем, что мы достигнем мира", - сказал Трамп, добавив, что окончательное решение по санкциям остается за ним.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп пообещал "встретиться с Путиным через две недели" и заявил, что "Томагавки нужны США"