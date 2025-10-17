РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10188 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
3 550 42

Сейчас не лучшее время для введения новых санкций против РФ, - Трамп

Трамп: новые санкции против РФ могут сорвать встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение новых санкций против РФ может усложнить или сорвать запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Associated Press, об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме 16 октября.

"Я ни против чего не возражаю. Я просто говорю, что сейчас, возможно, не лучшее время", - отметил он на пресс-конференции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что в Сенате США на одобрение Трампа ожидает законопроект, который предусматривает введение высоких пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие экспортные товары, чтобы нанести Москве серьезный экономический удар.

По словам двух чиновников, знакомых с ходом обсуждений между Белым домом и Сенатом, представители администрации уже детально изучают законопроект, предлагают редакционные изменения и технические уточнения. На Капитолийском холме это расценивают как признак того, что Трамп начал относиться к инициативе серьезнее.

"Возможно, это будет настолько продуктивный разговор, что все закончится тем, что мы достигнем мира", - сказал Трамп, добавив, что окончательное решение по санкциям остается за ним.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп пообещал "встретиться с Путиным через две недели" и заявил, что "Томагавки нужны США"

Автор: 

санкции (11929) Трамп Дональд (6822)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Рудий барига...ще сидить на кгб швабрі...нічого доброго від нього не дочекатися.
показать весь комментарий
17.10.2025 07:25 Ответить
+15
"Можливо, це буде настільки продуктивна розмова, що все закінчиться тим, що ми досягнемо миру"

Свята наївність ! А простіше сказати - лох американський!
показать весь комментарий
17.10.2025 07:15 Ответить
+9
Трамп нагадує самохідну, гусеничну дупу з поломаним сфінктером. Слова з нього випадають самі по собі, самостійно і неконтрольовано.
показать весь комментарий
17.10.2025 07:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Можливо, це буде настільки продуктивна розмова, що все закінчиться тим, що ми досягнемо миру"

Свята наївність ! А простіше сказати - лох американський!
показать весь комментарий
17.10.2025 07:15 Ответить
Він відбуває номер. Мабуть гебешна папка, де задокументовані його походеньки, затовста.
показать весь комментарий
17.10.2025 07:40 Ответить
можна не звертати увагу, що він говорить, а досягати миру своїм шляхом. Зеля успішно з цим справляється
показать весь комментарий
17.10.2025 08:09 Ответить
яка пуйла його укусила ?
показать весь комментарий
17.10.2025 07:15 Ответить
😊 Ніхто не кусав - класичне роздвоєння особистості. Містер Джекіл пішов спати, містер Хайд прокинувся.... Я ніколи не вважав Трампа психічно здоровим. Та що там я - його здоровим не вважає більша частина дипломованих психіатрів. Найгірше у цій хворобі, що доктор Джекіл і божевільний містер Хайд ніколи не зустрічаються, щоб узгодити позиції і виробити щось середнє. Вони просто не підозрюють про існування один одного.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:03 Ответить
Трамп нагадує самохідну, гусеничну дупу з поломаним сфінктером. Слова з нього випадають самі по собі, самостійно і неконтрольовано.
показать весь комментарий
17.10.2025 07:16 Ответить
Сфінктер - це круговий м'яз, який функціонує як клапан
показать весь комментарий
17.10.2025 07:19 Ответить
Точно! Как ниппель у футбольного мяча.
показать весь комментарий
17.10.2025 07:28 Ответить
коротше- очко жим жим
показать весь комментарий
17.10.2025 07:20 Ответить
Рудий барига...ще сидить на кгб швабрі...нічого доброго від нього не дочекатися.
показать весь комментарий
17.10.2025 07:25 Ответить
Новини з дурдому
показать весь комментарий
17.10.2025 07:25 Ответить
трамп своїх морпєхів візьме, чи дорожку путіну стелити будуть орбанівські говнєди?
показать весь комментарий
17.10.2025 07:27 Ответить
Трам придумав собі план десь у минулому році. Ні зброї, ні санкцій. Комусь здається, що руда потвора щось туди-сюди думає-передумує, насправді дій він не змінює. А балабольство про томагавки, фламінго та е-бабусю - то просто балабольство.
показать весь комментарий
17.10.2025 07:27 Ответить
Вчорашня новина (після крутого за день до цього тріумфального розворотного виступу на Рамштайн міністра війни Його відкладають вже майже пів року.
___

Лідер більшості в Сенаті США Джон Тун у четвер заявив, що планує дати хід https://zn.ua/ukr/usa/u-senati-ssha-pidhotuvali-zakonoprojekt-pro-posilennja-sanktsij-proti-rf.html законопроєкту про запровадження санкцій проти Росії, який має потужну двопартійну підтримку. За його словами, "настав час діяти", https://www.cbsnews.com/news/russia-sanctions-bill-vote-senate-john-thune-lindsey-graham/ повідомляє CBS News.

"Я вважаю, що нам потрібно рухатися вперед", - сказав він невдовзі після того, як президент Дональд Трамп https://zn.ua/ukr/usa/tramp-zustrinetsja-z-putinim-nastupnoho-tizhnja-nazvano-krajinu.html повідомив про телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним.

....
показать весь комментарий
17.10.2025 07:29 Ответить
"Снова я в водовороте
Ослепительных идей
И пленительных мелодий
Я сегодня диск-жокей".
показать весь комментарий
17.10.2025 07:31 Ответить
Нехитрый алгоритм работы мозга Трампа:

Зима: Я поговорю встречусь с ******
Весна: Патрясающий парее... я разочарован ******
Лето: Я введу санкции дам-продам Украине ракеты
Осень: Мне позвонил мой друг *****, поэтому санкции ракеты я пока не дам
(начать сначала (есть 0.001 вероятность, что цикл будет разорван))
показать весь комментарий
17.10.2025 07:32 Ответить
А в цей момент у Соловйова гризуться гості - так Трамп знову наш чи все-таки він став ЗАукраїнським - антиросійським?
Розсудив перебиваючи усіх скандалістів САМ Словйов- якби він був ЗАукраїнським - ми б вже бачили роботу томогавків в Україні... А насправді все повертається на круги Аляски - слава Трампу!
показать весь комментарий
17.10.2025 07:32 Ответить
Який там все ж позитив - дали відео з Трампом у Овальному Пшонка-стайл кабінеті перед журналістами після розмови з хйлом- "россія втратила півтора мільйона своїх воїнів ..." ... дали ТАКЕ!!! уявляєте?!!! Але тут же Соловей протьохкав коментуючи - ну у амєріканцєв ващє развєдка тухлая насчітала...

висновок - вони справді вже самі розгублені й втішають себе - уже й Віткоффа повернули в перемовини ...

Хреново їм серливо й невпененно це точно... Ейфорії немає .
показать весь комментарий
17.10.2025 07:41 Ответить
Дебілізм Трампа нікуди не дівся: йому що потрібна зустріч заради зустрічі? Були б в нього мізки, він би розумів, що спочатку створюється ситуація, коли супротивник в принципі вже погоджується на всі твої умови (з допомогою санкцій, які дійсно розвалюють його економіку та стратегічних військових ударів), а потім вже можно це формалізувати на зустрічі).
показать весь комментарий
17.10.2025 07:35 Ответить
Ну он думает что псевдопередача томагавков и отказ Индии от покупки нефти и встреча с Зелей, эта и есть ситуация в которой путя пойдёт на мирные переговоры, и путя клюнул и позвонил и они договорились о встрече
показать весь комментарий
17.10.2025 07:43 Ответить
Полупідр згадав, що він полупідр та продовжив діяти як полупідр
показать весь комментарий
17.10.2025 07:40 Ответить
ЛОХ ЕТО СУДЬБА. Так казали в часи мого дитинства. Трампа до смерті будуть чпокати Путіни, ХАмаси, Орбани і тд
показать весь комментарий
17.10.2025 07:40 Ответить
Я вам нічєго нє должєн! Я только должен папє ЙФреду і мамє Мері Ен.
показать весь комментарий
17.10.2025 07:43 Ответить
Зате вже давно настав найкращий час щоби принаймні ці два старих п#дараса нарешті заземлилися.
показать весь комментарий
17.10.2025 07:48 Ответить
В черговий раз пуйло розвів руду мавпу. Про що ще з ним можна говорити?!
показать весь комментарий
17.10.2025 07:48 Ответить
Вже став п.....ном планетарного масштабу. Сьогодні п'ятниця - в Рудого в головонці вітер, видуває раніше обіцяне.
показать весь комментарий
17.10.2025 07:51 Ответить
трамп- це гєбєшна ***** і ворог України !!
показать весь комментарий
17.10.2025 07:58 Ответить
Фуух, все стало на свої місця....
показать весь комментарий
17.10.2025 08:01 Ответить
Телепень
показать весь комментарий
17.10.2025 08:01 Ответить
Цей час настане тоді коли вивітриться рудий дух із Овального кабінету.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:05 Ответить
Руда повія Трампекс зостався вірний свойому хозяїну, фюреру свинорейху *****.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:08 Ответить
Які нові санкції?
показать весь комментарий
17.10.2025 08:09 Ответить
зараз найкращий час ***** нобелівську дати
показать весь комментарий
17.10.2025 08:11 Ответить
Зараз ***** його знову лохом виставить, і все буде....
показать весь комментарий
17.10.2025 08:18 Ответить
В одному Трамп таки правий, зараз не найкращий час вводити нові санкції проти кацапетівки.
Найкращий час давно та безнадійно втрачено.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:19 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2025 08:22 Ответить
Напевно класно бути довбойобом та імбецилом і одночасно президентом США.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:24 Ответить
Чого всі накинулися на Трампа? Він для США нічого поганого не зробив. Він же президент США, не України? Чи хоч один дрон чи ракета впали на голови американців? Ні. Ну не хоче він запроваджувати санкції проти росії, щоб не зірвати зустрічі з пуйлом.
Пам'ятаєте, як один парєньок, щоб відбулася зустріч з пуйлом в Парижі навіть підписав формулу ''Штайнмаєра''? І що це коштувало Україні?
показать весь комментарий
17.10.2025 08:24 Ответить
... вже всі все зрозуміли, нажаль.
показать весь комментарий
17.10.2025 08:27 Ответить
Ох старый маразматик!йди вже на пенсию!🤣
показать весь комментарий
17.10.2025 08:31 Ответить
Дебіл рідкісний....
показать весь комментарий
17.10.2025 08:31 Ответить
За каденцію трампа ніяких санкцій не буде
показать весь комментарий
17.10.2025 08:38 Ответить
 
 