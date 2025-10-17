Зараз не найкращий час для запровадження нових санкцій проти РФ, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадження нових санкцій проти РФ може ускладнити або зірвати заплановану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Associated Press, про це Трамп заявив на пресконференції в Білому домі 16 жовтня.
"Я ні проти чого не заперечую. Я просто кажу, що зараз, можливо, не найкращий час", — зазначив він на пресконференції.
Зазначається, що у Сенаті США на схвалення Трампа очікує законопроєкт, який передбачає запровадження високих мит для країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші експортні товари, щоб завдати Москві серйозного економічного удару.
За словами двох посадовців, знайомих із перебігом обговорень між Білим домом і Сенатом, представники адміністрації вже детально вивчають законопроєкт, пропонують редакційні зміни та технічні уточнення. На Капітолійському пагорбі це розцінюють як ознаку того, що Трамп почав ставитися до ініціативи серйозніше.
"Можливо, це буде настільки продуктивна розмова, що все закінчиться тим, що ми досягнемо миру", – сказав Трамп, додавши, що остаточне рішення щодо санкцій залишається за ним.
Свята наївність ! А простіше сказати - лох американський!
Лідер більшості в Сенаті США Джон Тун у четвер заявив, що планує дати хід https://zn.ua/ukr/usa/u-senati-ssha-pidhotuvali-zakonoprojekt-pro-posilennja-sanktsij-proti-rf.html законопроєкту про запровадження санкцій проти Росії, який має потужну двопартійну підтримку. За його словами, "настав час діяти", https://www.cbsnews.com/news/russia-sanctions-bill-vote-senate-john-thune-lindsey-graham/ повідомляє CBS News.
"Я вважаю, що нам потрібно рухатися вперед", - сказав він невдовзі після того, як президент Дональд Трамп https://zn.ua/ukr/usa/tramp-zustrinetsja-z-putinim-nastupnoho-tizhnja-nazvano-krajinu.html повідомив про телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним.
Ослепительных идей
И пленительных мелодий
Я сегодня диск-жокей".
Зима: Я поговорю встречусь с ******
Весна: Патрясающий парее... я разочарован ******
Лето: Я введу санкции дам-продам Украине ракеты
Осень: Мне позвонил мой друг *****, поэтому санкции ракеты я пока не дам
(начать сначала (есть 0.001 вероятность, что цикл будет разорван))
Розсудив перебиваючи усіх скандалістів САМ Словйов- якби він був ЗАукраїнським - ми б вже бачили роботу томогавків в Україні... А насправді все повертається на круги Аляски - слава Трампу!
висновок - вони справді вже самі розгублені й втішають себе - уже й Віткоффа повернули в перемовини ...
Хреново їм серливо й невпененно це точно... Ейфорії немає .
Найкращий час давно та безнадійно втрачено.
Пам'ятаєте, як один парєньок, щоб відбулася зустріч з пуйлом в Парижі навіть підписав формулу ''Штайнмаєра''? І що це коштувало Україні?