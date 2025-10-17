Зараз не найкращий час для запровадження нових санкцій проти РФ, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадження нових санкцій проти РФ може ускладнити або зірвати заплановану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

на пресконференції в Білому домі 16 жовтня.

"Я ні проти чого не заперечую. Я просто кажу, що зараз, можливо, не найкращий час", — зазначив він на пресконференції.

Зазначається, що у Сенаті США на схвалення Трампа очікує законопроєкт, який передбачає запровадження високих мит для країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші експортні товари, щоб завдати Москві серйозного економічного удару.

За словами двох посадовців, знайомих із перебігом обговорень між Білим домом і Сенатом, представники адміністрації вже детально вивчають законопроєкт, пропонують редакційні зміни та технічні уточнення. На Капітолійському пагорбі це розцінюють як ознаку того, що Трамп почав ставитися до ініціативи серйозніше.

"Можливо, це буде настільки продуктивна розмова, що все закінчиться тим, що ми досягнемо миру", – сказав Трамп, додавши, що остаточне рішення щодо санкцій залишається за ним.

