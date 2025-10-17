УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10308 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
3 518 42

Зараз не найкращий час для запровадження нових санкцій проти РФ, - Трамп

Трамп: нові санкції проти РФ можуть зірвати зустріч із Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадження нових санкцій проти РФ може ускладнити або зірвати заплановану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Associated Press, про це Трамп заявив на пресконференції в Білому домі 16 жовтня.

"Я ні проти чого не заперечую. Я просто кажу, що зараз, можливо, не найкращий час", — зазначив він на пресконференції.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається,  що у Сенаті США на схвалення Трампа очікує законопроєкт, який передбачає запровадження високих мит для країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші експортні товари, щоб завдати Москві серйозного економічного удару.

За словами двох посадовців, знайомих із перебігом обговорень між Білим домом і Сенатом, представники адміністрації вже детально вивчають законопроєкт, пропонують редакційні зміни та технічні уточнення. На Капітолійському пагорбі це розцінюють як ознаку того, що Трамп почав ставитися до ініціативи серйозніше.

"Можливо, це буде настільки продуктивна розмова, що все закінчиться тим, що ми досягнемо миру", – сказав Трамп, додавши, що остаточне рішення щодо санкцій залишається за ним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп пообіцяв "зустрітися з Путіним за два тижні" та заявив, що "Томагавки потрібні США"

Автор: 

санкції (12842) Трамп Дональд (7375)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Рудий барига...ще сидить на кгб швабрі...нічого доброго від нього не дочекатися.
показати весь коментар
17.10.2025 07:25 Відповісти
+14
"Можливо, це буде настільки продуктивна розмова, що все закінчиться тим, що ми досягнемо миру"

Свята наївність ! А простіше сказати - лох американський!
показати весь коментар
17.10.2025 07:15 Відповісти
+8
Трамп нагадує самохідну, гусеничну дупу з поломаним сфінктером. Слова з нього випадають самі по собі, самостійно і неконтрольовано.
показати весь коментар
17.10.2025 07:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Можливо, це буде настільки продуктивна розмова, що все закінчиться тим, що ми досягнемо миру"

Свята наївність ! А простіше сказати - лох американський!
показати весь коментар
17.10.2025 07:15 Відповісти
Він відбуває номер. Мабуть гебешна папка, де задокументовані його походеньки, затовста.
показати весь коментар
17.10.2025 07:40 Відповісти
можна не звертати увагу, що він говорить, а досягати миру своїм шляхом. Зеля успішно з цим справляється
показати весь коментар
17.10.2025 08:09 Відповісти
яка пуйла його укусила ?
показати весь коментар
17.10.2025 07:15 Відповісти
😊 Ніхто не кусав - класичне роздвоєння особистості. Містер Джекіл пішов спати, містер Хайд прокинувся.... Я ніколи не вважав Трампа психічно здоровим. Та що там я - його здоровим не вважає більша частина дипломованих психіатрів. Найгірше у цій хворобі, що доктор Джекіл і божевільний містер Хайд ніколи не зустрічаються, щоб узгодити позиції і виробити щось середнє. Вони просто не підозрюють про існування один одного.
показати весь коментар
17.10.2025 08:03 Відповісти
Трамп нагадує самохідну, гусеничну дупу з поломаним сфінктером. Слова з нього випадають самі по собі, самостійно і неконтрольовано.
показати весь коментар
17.10.2025 07:16 Відповісти
Сфінктер - це круговий м'яз, який функціонує як клапан
показати весь коментар
17.10.2025 07:19 Відповісти
Точно! Как ниппель у футбольного мяча.
показати весь коментар
17.10.2025 07:28 Відповісти
коротше- очко жим жим
показати весь коментар
17.10.2025 07:20 Відповісти
Рудий барига...ще сидить на кгб швабрі...нічого доброго від нього не дочекатися.
показати весь коментар
17.10.2025 07:25 Відповісти
Новини з дурдому
показати весь коментар
17.10.2025 07:25 Відповісти
трамп своїх морпєхів візьме, чи дорожку путіну стелити будуть орбанівські говнєди?
показати весь коментар
17.10.2025 07:27 Відповісти
Трам придумав собі план десь у минулому році. Ні зброї, ні санкцій. Комусь здається, що руда потвора щось туди-сюди думає-передумує, насправді дій він не змінює. А балабольство про томагавки, фламінго та е-бабусю - то просто балабольство.
показати весь коментар
17.10.2025 07:27 Відповісти
Вчорашня новина (після крутого за день до цього тріумфального розворотного виступу на Рамштайн міністра війни Його відкладають вже майже пів року.
___

Лідер більшості в Сенаті США Джон Тун у четвер заявив, що планує дати хід https://zn.ua/ukr/usa/u-senati-ssha-pidhotuvali-zakonoprojekt-pro-posilennja-sanktsij-proti-rf.html законопроєкту про запровадження санкцій проти Росії, який має потужну двопартійну підтримку. За його словами, "настав час діяти", https://www.cbsnews.com/news/russia-sanctions-bill-vote-senate-john-thune-lindsey-graham/ повідомляє CBS News.

"Я вважаю, що нам потрібно рухатися вперед", - сказав він невдовзі після того, як президент Дональд Трамп https://zn.ua/ukr/usa/tramp-zustrinetsja-z-putinim-nastupnoho-tizhnja-nazvano-krajinu.html повідомив про телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним.

....
показати весь коментар
17.10.2025 07:29 Відповісти
"Снова я в водовороте
Ослепительных идей
И пленительных мелодий
Я сегодня диск-жокей".
показати весь коментар
17.10.2025 07:31 Відповісти
Нехитрый алгоритм работы мозга Трампа:

Зима: Я поговорю встречусь с ******
Весна: Патрясающий парее... я разочарован ******
Лето: Я введу санкции дам-продам Украине ракеты
Осень: Мне позвонил мой друг *****, поэтому санкции ракеты я пока не дам
(начать сначала (есть 0.001 вероятность, что цикл будет разорван))
показати весь коментар
17.10.2025 07:32 Відповісти
А в цей момент у Соловйова гризуться гості - так Трамп знову наш чи все-таки він став ЗАукраїнським - антиросійським?
Розсудив перебиваючи усіх скандалістів САМ Словйов- якби він був ЗАукраїнським - ми б вже бачили роботу томогавків в Україні... А насправді все повертається на круги Аляски - слава Трампу!
показати весь коментар
17.10.2025 07:32 Відповісти
Який там все ж позитив - дали відео з Трампом у Овальному Пшонка-стайл кабінеті перед журналістами після розмови з хйлом- "россія втратила півтора мільйона своїх воїнів ..." ... дали ТАКЕ!!! уявляєте?!!! Але тут же Соловей протьохкав коментуючи - ну у амєріканцєв ващє развєдка тухлая насчітала...

висновок - вони справді вже самі розгублені й втішають себе - уже й Віткоффа повернули в перемовини ...

Хреново їм серливо й невпененно це точно... Ейфорії немає .
показати весь коментар
17.10.2025 07:41 Відповісти
Дебілізм Трампа нікуди не дівся: йому що потрібна зустріч заради зустрічі? Були б в нього мізки, він би розумів, що спочатку створюється ситуація, коли супротивник в принципі вже погоджується на всі твої умови (з допомогою санкцій, які дійсно розвалюють його економіку та стратегічних військових ударів), а потім вже можно це формалізувати на зустрічі).
показати весь коментар
17.10.2025 07:35 Відповісти
Ну он думает что псевдопередача томагавков и отказ Индии от покупки нефти и встреча с Зелей, эта и есть ситуация в которой путя пойдёт на мирные переговоры, и путя клюнул и позвонил и они договорились о встрече
показати весь коментар
17.10.2025 07:43 Відповісти
Полупідр згадав, що він полупідр та продовжив діяти як полупідр
показати весь коментар
17.10.2025 07:40 Відповісти
ЛОХ ЕТО СУДЬБА. Так казали в часи мого дитинства. Трампа до смерті будуть чпокати Путіни, ХАмаси, Орбани і тд
показати весь коментар
17.10.2025 07:40 Відповісти
Я вам нічєго нє должєн! Я только должен папє ЙФреду і мамє Мері Ен.
показати весь коментар
17.10.2025 07:43 Відповісти
Зате вже давно настав найкращий час щоби принаймні ці два старих п#дараса нарешті заземлилися.
показати весь коментар
17.10.2025 07:48 Відповісти
В черговий раз пуйло розвів руду мавпу. Про що ще з ним можна говорити?!
показати весь коментар
17.10.2025 07:48 Відповісти
Вже став п.....ном планетарного масштабу. Сьогодні п'ятниця - в Рудого в головонці вітер, видуває раніше обіцяне.
показати весь коментар
17.10.2025 07:51 Відповісти
трамп- це гєбєшна ***** і ворог України !!
показати весь коментар
17.10.2025 07:58 Відповісти
Фуух, все стало на свої місця....
показати весь коментар
17.10.2025 08:01 Відповісти
Телепень
показати весь коментар
17.10.2025 08:01 Відповісти
Цей час настане тоді коли вивітриться рудий дух із Овального кабінету.
показати весь коментар
17.10.2025 08:05 Відповісти
Руда повія Трампекс зостався вірний свойому хозяїну, фюреру свинорейху *****.
показати весь коментар
17.10.2025 08:08 Відповісти
Які нові санкції?
показати весь коментар
17.10.2025 08:09 Відповісти
зараз найкращий час ***** нобелівську дати
показати весь коментар
17.10.2025 08:11 Відповісти
Зараз ***** його знову лохом виставить, і все буде....
показати весь коментар
17.10.2025 08:18 Відповісти
В одному Трамп таки правий, зараз не найкращий час вводити нові санкції проти кацапетівки.
Найкращий час давно та безнадійно втрачено.
показати весь коментар
17.10.2025 08:19 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2025 08:22 Відповісти
Напевно класно бути довбойобом та імбецилом і одночасно президентом США.
показати весь коментар
17.10.2025 08:24 Відповісти
Чого всі накинулися на Трампа? Він для США нічого поганого не зробив. Він же президент США, не України? Чи хоч один дрон чи ракета впали на голови американців? Ні. Ну не хоче він запроваджувати санкції проти росії, щоб не зірвати зустрічі з пуйлом.
Пам'ятаєте, як один парєньок, щоб відбулася зустріч з пуйлом в Парижі навіть підписав формулу ''Штайнмаєра''? І що це коштувало Україні?
показати весь коментар
17.10.2025 08:24 Відповісти
... вже всі все зрозуміли, нажаль.
показати весь коментар
17.10.2025 08:27 Відповісти
Ох старый маразматик!йди вже на пенсию!🤣
показати весь коментар
17.10.2025 08:31 Відповісти
Дебіл рідкісний....
показати весь коментар
17.10.2025 08:31 Відповісти
За каденцію трампа ніяких санкцій не буде
показати весь коментар
17.10.2025 08:38 Відповісти
 
 