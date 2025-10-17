Украина подготовила для Трампа презентацию об использовании Tomahawk против РФ, - Reuters
Делегация Украины подготовила для президента США Дональда Трампа презентацию о том, как ВСУ планируют использовать дальнобойные ракеты Tomahawk против РФ, и как это изменит ход войны.
Об этом сообщил репортер Reuters Грэм Слеттери со ссылкой на высокопоставленный источник, передает Цензор.НЕТ.
"Украинская делегация подготовила для Трампа презентацию о том, как они будут использовать ракеты "Томагавк", если их предоставят, и какое влияние это окажет на ход войны", - пишет он.
Журналист добавил, что презентация была подготовлена до того, как стало известно о встрече Дональда Трампа с Путиным в Будапеште, - это стало неожиданностью для украинской делегации.
16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.
Путин сказал Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя в Украине.
Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.
Вважаю що 99% справи вже пороблено.
Даю безоплатну пораду - єрмак стає раком як піаніно а Вова з подоляком - грають пуями Марсельєзу.
Ото б трампу б сподобалось! Та і професійні навички Лідара б згодились.
То та студія, яка крім Мавки, Котигорошка - прославилась мультсеріалом зе! Казкова Русь.
Цікаво, скільки в презенташку закатає🤔
https://preview.redd.it/owbcozzsw8vf1.gif?width=320&format=mp4&s=5eadf70fe0f4de3096c50b0fe9432b6940305fe8