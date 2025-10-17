Украина подготовила для Трампа презентацию об использовании Tomahawk против РФ, - Reuters

Делегация Украины подготовила для президента США Дональда Трампа презентацию о том, как ВСУ планируют использовать дальнобойные ракеты Tomahawk против РФ, и как это изменит ход войны.

Об этом сообщил репортер Reuters Грэм Слеттери со ссылкой на высокопоставленный источник, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская делегация подготовила для Трампа презентацию о том, как они будут использовать ракеты "Томагавк", если их предоставят, и какое влияние это окажет на ход войны", - пишет он.

Журналист добавил, что презентация была подготовлена до того, как стало известно о встрече Дональда Трампа с Путиным в Будапеште, - это стало неожиданностью для украинской делегации.

16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Путин сказал Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя в Украине.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

