Украина подготовила для Трампа презентацию об использовании Tomahawk против РФ, - Reuters

томагавк

Делегация Украины подготовила для президента США Дональда Трампа презентацию о том, как ВСУ планируют использовать дальнобойные ракеты Tomahawk против РФ, и как это изменит ход войны.

Об этом сообщил репортер Reuters Грэм Слеттери со ссылкой на высокопоставленный источник, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская делегация подготовила для Трампа презентацию о том, как они будут использовать ракеты "Томагавк", если их предоставят, и какое влияние это окажет на ход войны", - пишет он.

Журналист добавил, что презентация была подготовлена до того, как стало известно о встрече Дональда Трампа с Путиным в Будапеште, - это стало неожиданностью для украинской делегации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский был удивлен заявлением Трампа о встрече с Путиным в Венгрии, - Axios

16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Путин сказал Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя в Украине.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разговор Трампа и Путина ослабил надежды Украины получить ракеты Tomahawk, - The Guardian

США (28086) Трамп Дональд (6822) Томагавк (40) война в Украине (6545)
+10
Будуть мультики, старі як малі ******* таке
17.10.2025 18:55 Ответить
+9
Трамп нічого хорошого для України не робив і не збирається робити.
17.10.2025 19:01 Ответить
+7
ця презентація буде явно після презентації "сватів" )
17.10.2025 18:57 Ответить
Будуть мультики, старі як малі ******* таке
17.10.2025 18:55 Ответить
Дуже *******.
Вважаю що 99% справи вже пороблено.
17.10.2025 19:13 Ответить
17.10.2025 19:30 Ответить
А якби Вова з Єрмаком та подоляком зіграв би ще яку смішну квартальну сценку...
Даю безоплатну пораду - єрмак стає раком як піаніно а Вова з подоляком - грають пуями Марсельєзу.
Ото б трампу б сподобалось! Та і професійні навички Лідара б згодились.
17.10.2025 19:41 Ответить
ця презентація буде явно після презентації "сватів" )
17.10.2025 18:57 Ответить
Трамп нічого хорошого для України не робив і не збирається робити.
17.10.2025 19:01 Ответить
Вся ця українська метушня навколо Трампа - аби не напаскудив.
17.10.2025 19:22 Ответить
на жаль про трампа "горбатого - могила справить"
17.10.2025 19:02 Ответить
Делегація йолупів.
17.10.2025 19:03 Ответить
В PowerPoint?
17.10.2025 19:03 Ответить
Ні, мабудь заказав у Animagrad, бюджетним коштом.

То та студія, яка крім Мавки, Котигорошка - прославилась мультсеріалом зе! Казкова Русь.

Цікаво, скільки в презенташку закатає🤔
17.10.2025 19:19 Ответить
Трампу це сподобається
17.10.2025 19:03 Ответить
17.10.2025 19:04 Ответить
Очікувано.Це було передбачено з першої потужної новини про ракету.Оскільки є великий досвід по сапсанам паляницям трембітам і якихось довгих нептунів чи куїв.
17.10.2025 19:12 Ответить
Три підлодки та три есмінці - а як ті томагавки запускати. То тіки їб...ті українці вважають шо можна ізолентою, синьою, примотати до рзсв Град і запускати.
17.10.2025 19:05 Ответить
Презентація це для нього надто складно. Треба було комікси замовити. Шоб одні картинки і мінімум тексту. І бажано їх зробити інтерактивними, щоб він погрався десь хвилин десять, всіх переміг і отримав нобєлівську премію + купу грошей.
17.10.2025 19:07 Ответить
Вот что они подготовили

https://preview.redd.it/owbcozzsw8vf1.gif?width=320&format=mp4&s=5eadf70fe0f4de3096c50b0fe9432b6940305fe8
17.10.2025 19:07 Ответить
17.10.2025 19:54 Ответить
Як ×уйло збирається добиратися до Будапешту, не будучи заарештованим по дорозі за ордером МКС? ЄС такі речі не ігнорує.
17.10.2025 19:08 Ответить
орбан полетить своїм самалётом до мацкви і привезе його з собою в своєму "дипломатичному чемоданчику" ) такий от план ))
17.10.2025 19:26 Ответить
Це вже контрабанда гівна гівном.
17.10.2025 20:13 Ответить
Та легко. З мкс запросить посадку
17.10.2025 20:08 Ответить
Забудьте про Томагавки, Рудий для красного словцавидав і щоб зустрітися з х....
17.10.2025 19:31 Ответить
17.10.2025 19:42 Ответить
кращий варіант презентації-Виступ "кварталу" на фонІ Білого дому, і соло гімну США,членом на роялі, у виконанні "зе".
17.10.2025 19:44 Ответить
Ці плани дід буде в Будапешті обговорювати. Треба ж щось злить шефу
17.10.2025 20:06 Ответить
Трампу, сперва, необходимо согласовать эту презентацию с недоцарём и Орбаном в Будапеште.
17.10.2025 20:19 Ответить
 
 