Трамп в разговоре с Путиным не исключил возможности предоставить Украине ракеты Tomahawk, - CNN

Президент США Дональд Трамп во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным в четверг, 16 октября, не отверг идею предоставления Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием их беседы, информирует Цензор.НЕТ.

"Почему он должен отказываться от этого рычага? Он не устранит угрозу, пока она не перестанет быть необходимой", - говорит собеседник.

В то же время, как заявили источники, скорее всего, Трамп на встрече с Владимиром Зеленским 17 октября не пообещает передать ракеты.

"Хотя источники предупредили, что ситуация всегда рискует измениться, когда президент Трамп остается наедине с украинской делегацией", - пишет CNN.

Чиновники добавили, что в последние недели Трамп как публично, так и частным образом проявлял большую готовность позволить Украине поставлять ракеты большой дальности.

По словам чиновников, Белый дом разработал планы по поставкам оружия Украине на случай, если Трамп отдаст такой приказ, который, как они подчеркивают, он может сделать в любой момент, если посчитает это целесообразным.

Однако они добавили, что Трамп пока сдерживается, надеясь выяснить непосредственно у Зеленского, как именно он планирует использовать эти ракеты.

16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Путин сказал Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя в Украине.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

+3
Трамп нічого хорошого для України не робив і не збирається робити.

Вся ця українська метушня навколо Трампа - аби не напаскудив.
17.10.2025 19:52
+1
Відкинув. Навіщо мутити мутну воду ?
17.10.2025 19:46
+1
Так а в чому трагедія? У вована ж є свої томагавки. Рожеві. І літають далі, і вибухівки більше.
17.10.2025 19:57
Або давай або ні. Мусоле то гівно рудий паяц. Шмаркля миротворча.
17.10.2025 19:44
Відкинув. Навіщо мутити мутну воду ?
17.10.2025 19:46
От і відповідь, чому так вчепилися в Tomahawk

17.10.2025 19:47
она же 25 года, навигация должна быть современной
17.10.2025 19:54
Ворожіння на ромашці, дам, не дам. Ні, все таки дам. А навіщо, краще не дам.
17.10.2025 19:48
Путін сказав Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуації на полі бою в Україні. Трамбону,в такому випадку немає чого втрачати ."Томагавки" негайно варто передати Україні і нехай ситуація (за куйлом не змінюється.Ситуація не змінитьсфя.якщо "томагавки " не надавати.але варто подивитися.чи вона залишиться такою ж.якщо Україна їх би отримала....
17.10.2025 19:52
Трамп нічого хорошого для України не робив і не збирається робити.

Вся ця українська метушня навколо Трампа - аби не напаскудив.
17.10.2025 19:52
Сегодня от Володи нашего узнаем про Томагавки. Зеленский настроен очень решительно!
17.10.2025 19:55
Так а в чому трагедія? У вована ж є свої томагавки. Рожеві. І літають далі, і вибухівки більше.
17.10.2025 19:57
Та нічого не дасть рудий, не розслабляйтесь.
Наша надія тільки на Господа Бога
17.10.2025 20:12
Трамп хоче помститися за приниження на Алясці?
17.10.2025 20:15
Єдине, що варто відкинути Трампону - це копита.
17.10.2025 20:20
Да не дасть він ракети, бо Володимир Путін його кращий друг.
Скажи хто твій друг, і я скажу хто ти.
17.10.2025 20:58
 
 