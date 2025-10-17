Трамп в разговоре с Путиным не исключил возможности предоставить Украине ракеты Tomahawk, - CNN

Президент США Дональд Трамп во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным в четверг, 16 октября, не отверг идею предоставления Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием их беседы, информирует Цензор.НЕТ.

"Почему он должен отказываться от этого рычага? Он не устранит угрозу, пока она не перестанет быть необходимой", - говорит собеседник.

В то же время, как заявили источники, скорее всего, Трамп на встрече с Владимиром Зеленским 17 октября не пообещает передать ракеты.

"Хотя источники предупредили, что ситуация всегда рискует измениться, когда президент Трамп остается наедине с украинской делегацией", - пишет CNN.

Чиновники добавили, что в последние недели Трамп как публично, так и частным образом проявлял большую готовность позволить Украине поставлять ракеты большой дальности.

По словам чиновников, Белый дом разработал планы по поставкам оружия Украине на случай, если Трамп отдаст такой приказ, который, как они подчеркивают, он может сделать в любой момент, если посчитает это целесообразным.

Однако они добавили, что Трамп пока сдерживается, надеясь выяснить непосредственно у Зеленского, как именно он планирует использовать эти ракеты.

16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Путин сказал Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя в Украине.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

