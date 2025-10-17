УКР
Трамп обговорить із Зеленським можливість тристоронньої зустрічі з Путіним у Будапешті, - Білий дім

Трамп обговорить із Зеленським можливість тристоронньої зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня планує обговорити можливість перемовин між Україною та РФ на рівні лідерів.

Про це на брифінгу  повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує Цензор.НЕТ.

У неї запитали, чи згадав Путін у вчорашній розмові з Трампом, що потрібно, аби він нарешті погодився на зустріч із Зеленським.

"Я не хочу вдаватися в це, але, як я вже сказала, президент [Трамп] і президент Путін обговорювали зустріч у Будапешті, і президент Трамп поговорить про цю можливість із президентом Зеленським, коли той буде тут, у Білому домі", - сказала прессекретарка Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розмова Трампа та Путіна послабила надії України отримати ракети Tomahawk, - The Guardian

Що передувало?

16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним, за результатами якої анонсував нову зустріч із ним у Будапешті.

Президент США також повідомив, що до переговорів із Росією, які мають відбутися протягом двох тижнів та стосуватимуться, зокрема України, долучаться віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Віткофф.

Орбан після цього заявив, що також поговорив з Трампом і анонсував розмову з Путіним. Він сказав, що Угорщина готова прийняти зустріч лідерів країн, і підготовка до саміту вже почалася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп досі вважає можливою зустріч Зеленського й Путіна, - Білий дім

+7
Зеленський послухає лекцю про Рюрика, Русь та Богдана Хмельницького. Як і Трамп, він в цьому ніфіга не розуміє, де блін Русь і руські з рутенами, де Москва з московітами, де селедка де оселедець, де вишиванка а де косоворотка.
17.10.2025 18:25 Відповісти
+4
Це ж дипломатичний "стьоб" в сторону України. Ще б зустрілися в Мінську. Чи ще краще в Пхеньяні.
17.10.2025 18:22 Відповісти
+2
Реально-Х.У.Є.Т.А
17.10.2025 18:26 Відповісти
Трамп відразу вирішив зайти із козирних карт....
17.10.2025 18:23 Відповісти
країни ЄС говорять шо не пропустять літак с пуйлом
17.10.2025 18:24 Відповісти
Не фіг зеле їхати до Будапешта , ДЕ ПОВНО АГЕНТІВ ФСБ ‼️‼️‼️‼️
не забуваймо що Орбан дозволив давати візи кацапам і ФСБ вже через горло угорців лізуть до ЄС
17.10.2025 18:24 Відповісти
17.10.2025 18:26 Відповісти
День сурка 2
17.10.2025 18:24 Відповісти
Просто продолжение затягивания времени, что выгодно России. Россия будет предлагать бесконечные переговоры, чтобы откладывать каждый раз мер против нее. Украина соглашаясь на это, тем самым помогает России откладывать против нее меры. Это растянет время еще на дольше и Украина отложит помощь тем самым Украине. А Трамп подыгрывает России и тоже откладывает поставки Томагавков и санкции не вводит. И пока это все будет тянуться, Россия будет продолжать атаковать и захватывать и обстреливать и убивать и т.д. И за это ничего России не будет. А Зеленский говорил, что он не лох.
17.10.2025 18:29 Відповісти
А вот с экономической точки зрения как раз не выгодно....
17.10.2025 19:10 Відповісти
навіщо ху+лу зустрічатись з Зе ?

щоб що ?
17.10.2025 18:29 Відповісти
https://t.me/voynareal/124143 💥Сильний вибух та пожежа на заводі «Авангард» з виробництва ракетних систем для російської армії - обвал стався в одній з будівель цеху. Ймовірно, багато жертв та поранених русаків.
17.10.2025 18:31 Відповісти
"В Стерлитамаке на промышленном предприятии «Авангард» произошел взрыв" - газета.ру
17.10.2025 18:34 Відповісти
Погодитись, але з тим що х-ло летить над Україною. А там вже подивимось
17.10.2025 18:32 Відповісти
17.10.2025 18:32 Відповісти
В Будапеште Украина уже договорилась раз, что лишилась Ядерного вооружения...
17.10.2025 18:36 Відповісти
17.10.2025 18:36 Відповісти
Тампон замість обіцяних Тамагавків буде Зелю вчити як навколішки перед ****** ставати
17.10.2025 18:36 Відповісти
А щоб Зеля не відмовився, Тампон буде погрожувати що вчворить ще раз скандал як минулого разу в Оральному кабінеті. На це і був розрахунок коли ***** з Тампоном вирішили полизатися коли Зеля вже летів в літаку і не міг повернути назад
17.10.2025 18:40 Відповісти
Не надоело еще бред нести ?
17.10.2025 18:38 Відповісти
Эх, наша песня хороша, начинай сначала ну и ну , один старый маньяк, другой старый дегенерат, видимо склероз у обоих и у обоих этих дебилов имеется ядерное оружие , куда **** катится мир...
17.10.2025 18:46 Відповісти
Зеленський давно готовий, про що ще говорити? Карлика нагинай, а не цілуйся з ним!!!
17.10.2025 18:54 Відповісти
 
 