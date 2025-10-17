Трамп обговорить із Зеленським можливість тристоронньої зустрічі з Путіним у Будапешті, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня планує обговорити можливість перемовин між Україною та РФ на рівні лідерів.

Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує Цензор.НЕТ.

У неї запитали, чи згадав Путін у вчорашній розмові з Трампом, що потрібно, аби він нарешті погодився на зустріч із Зеленським.

"Я не хочу вдаватися в це, але, як я вже сказала, президент [Трамп] і президент Путін обговорювали зустріч у Будапешті, і президент Трамп поговорить про цю можливість із президентом Зеленським, коли той буде тут, у Білому домі", - сказала прессекретарка Білого дому.

Що передувало?

16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним, за результатами якої анонсував нову зустріч із ним у Будапешті.

Президент США також повідомив, що до переговорів із Росією, які мають відбутися протягом двох тижнів та стосуватимуться, зокрема України, долучаться віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Віткофф.

Орбан після цього заявив, що також поговорив з Трампом і анонсував розмову з Путіним. Він сказав, що Угорщина готова прийняти зустріч лідерів країн, і підготовка до саміту вже почалася.

