Трамп обсудит с Зеленским возможность трехсторонней встречи с Путиным в Будапеште, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября планирует обсудить возможность переговоров между Украиной и РФ на уровне лидеров.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, информирует Цензор.НЕТ.

У нее спросили, упомянул ли Путин во вчерашнем разговоре с Трампом, что нужно, чтобы он наконец согласился на встречу с Зеленским.

"Я не хочу вдаваться в это, но, как я уже сказала, президент [Трамп] и президент Путин обсуждали встречу в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этой возможности с президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Что предшествовало?

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Президент США также сообщил, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран, и подготовка к саммиту уже началась.

