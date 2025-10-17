РУС
Трамп обсудит с Зеленским возможность трехсторонней встречи с Путиным в Будапеште, - Белый дом

Трамп обсудит с Зеленским возможность трехсторонней встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября планирует обсудить возможность переговоров между Украиной и РФ на уровне лидеров.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, информирует Цензор.НЕТ.

У нее спросили, упомянул ли Путин во вчерашнем разговоре с Трампом, что нужно, чтобы он наконец согласился на встречу с Зеленским.

"Я не хочу вдаваться в это, но, как я уже сказала, президент [Трамп] и президент Путин обсуждали встречу в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этой возможности с президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Что предшествовало?

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Президент США также сообщил, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран, и подготовка к саммиту уже началась.

Топ комментарии
+9
Зеленський послухає лекцю про Рюрика, Русь та Богдана Хмельницького. Як і Трамп, він в цьому ніфіга не розуміє, де блін Русь і руські з рутенами, де Москва з московітами, де селедка де оселедець, де вишиванка а де косоворотка.
17.10.2025 18:25 Ответить
+6
Це ж дипломатичний "стьоб" в сторону України. Ще б зустрілися в Мінську. Чи ще краще в Пхеньяні.
17.10.2025 18:22 Ответить
+5
В Будапеште Украина уже договорилась раз, что лишилась Ядерного вооружения...
17.10.2025 18:36 Ответить
Це ж дипломатичний "стьоб" в сторону України. Ще б зустрілися в Мінську. Чи ще краще в Пхеньяні.
17.10.2025 18:22 Ответить
Трамп відразу вирішив зайти із козирних карт....
17.10.2025 18:23 Ответить
країни ЄС говорять шо не пропустять літак с пуйлом
17.10.2025 18:24 Ответить
Не фіг зеле їхати до Будапешта , ДЕ ПОВНО АГЕНТІВ ФСБ ‼️‼️‼️‼️
не забуваймо що Орбан дозволив давати візи кацапам і ФСБ вже через горло угорців лізуть до ЄС
17.10.2025 18:24 Ответить
17.10.2025 18:26 Ответить
День сурка 2
17.10.2025 18:24 Ответить
Зеленський послухає лекцю про Рюрика, Русь та Богдана Хмельницького. Як і Трамп, він в цьому ніфіга не розуміє, де блін Русь і руські з рутенами, де Москва з московітами, де селедка де оселедець, де вишиванка а де косоворотка.
17.10.2025 18:25 Ответить
Реально-Х.У.Є.Т.А
17.10.2025 18:26 Ответить
Просто продолжение затягивания времени, что выгодно России. Россия будет предлагать бесконечные переговоры, чтобы откладывать каждый раз мер против нее. Украина соглашаясь на это, тем самым помогает России откладывать против нее меры. Это растянет время еще на дольше и Украина отложит помощь тем самым Украине. А Трамп подыгрывает России и тоже откладывает поставки Томагавков и санкции не вводит. И пока это все будет тянуться, Россия будет продолжать атаковать и захватывать и обстреливать и убивать и т.д. И за это ничего России не будет. А Зеленский говорил, что он не лох.
17.10.2025 18:29 Ответить
А вот с экономической точки зрения как раз не выгодно....
показать весь комментарий
17.10.2025 19:10 Ответить
навіщо ху+лу зустрічатись з Зе ?

щоб що ?
17.10.2025 18:29 Ответить
https://t.me/voynareal/124143 💥Сильний вибух та пожежа на заводі «Авангард» з виробництва ракетних систем для російської армії - обвал стався в одній з будівель цеху. Ймовірно, багато жертв та поранених русаків.
17.10.2025 18:31 Ответить
"В Стерлитамаке на промышленном предприятии «Авангард» произошел взрыв" - газета.ру
17.10.2025 18:34 Ответить
Погодитись, але з тим що х-ло летить над Україною. А там вже подивимось
показать весь комментарий
показать весь комментарий
В Будапеште Украина уже договорилась раз, что лишилась Ядерного вооружения...
17.10.2025 18:36 Ответить
17.10.2025 18:36 Ответить
Тампон замість обіцяних Тамагавків буде Зелю вчити як навколішки перед ****** ставати
17.10.2025 18:36 Ответить
А щоб Зеля не відмовився, Тампон буде погрожувати що вчворить ще раз скандал як минулого разу в Оральному кабінеті. На це і був розрахунок коли ***** з Тампоном вирішили полизатися коли Зеля вже летів в літаку і не міг повернути назад
17.10.2025 18:40 Ответить
Не надоело еще бред нести ?
17.10.2025 18:38 Ответить
Эх, наша песня хороша, начинай сначала ну и ну , один старый маньяк, другой старый дегенерат, видимо склероз у обоих и у обоих этих дебилов имеется ядерное оружие , куда **** катится мир...
17.10.2025 18:46 Ответить
Зеленський давно готовий, про що ще говорити? Карлика нагинай, а не цілуйся з ним!!!
17.10.2025 18:54 Ответить
Сколько можно облизывать кровь с убийцы и международного преступника! Трамп, мы так нобелевскую премию не получим.
17.10.2025 19:15 Ответить
 
 