Встреча Зеленского и Путина
1 027 29

Трамп до сих пор считает возможной встречу Зеленского и Путина, - Белый дом

Встреча Зеленского и Путина: Белый дом оценил возможность

Президент США Дональд Трамп считает возможным организовать встречу между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным для переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Об этом заявила журналистам 16 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос, считает ли президент Трамп возможным собрать вместе Владимира Зеленского и Путина за столом переговоров, Левитт отметила: "Я думаю, он считает это возможным, и он, конечно, хотел бы, чтобы это произошло".

Трамп надеялся способствовать встрече между двумя сторонами после своей встречи с Путиным в Аляске в августе, сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан о встрече Трампа и Путина в Будапеште: "Отличная новость для миролюбивых народов мира"

Пресс-секретарь Белого дома также заявила, что президент США всегда готов рискнуть ради дипломатии:

"Он всегда говорил, что эта война должна закончиться за столом переговоров. Знаете, он никогда не сдается и готов действовать дальше. Это то, что вы слышите от президента".

На вопрос, сказал ли Путин, что ему нужно для встречи с Зеленским, Левитт ответила, что не хочет это обсуждать.

Пресс-секретарь президента США добавила, что телефонный разговор Трампа с Путиным, а также запланированная встреча главы Белого дома с Владимиром Зеленским 17 октября является попыткой "сдвинуть дело с места мирным путем и положить конец этому конфликту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент ЮАР Рамафоса предложил свою страну как площадку встречи Зеленского и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин после разговора 16 октября договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Зеленский Владимир (22270) путин владимир (32300) Трамп Дональд (6805) Ливитт Кэролайн (40)
