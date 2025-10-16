Трамп до сих пор считает возможной встречу Зеленского и Путина, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп считает возможным организовать встречу между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным для переговоров о прекращении российско-украинской войны.
Об этом заявила журналистам 16 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.
В ответ на вопрос, считает ли президент Трамп возможным собрать вместе Владимира Зеленского и Путина за столом переговоров, Левитт отметила: "Я думаю, он считает это возможным, и он, конечно, хотел бы, чтобы это произошло".
Трамп надеялся способствовать встрече между двумя сторонами после своей встречи с Путиным в Аляске в августе, сказала она.
Пресс-секретарь Белого дома также заявила, что президент США всегда готов рискнуть ради дипломатии:
"Он всегда говорил, что эта война должна закончиться за столом переговоров. Знаете, он никогда не сдается и готов действовать дальше. Это то, что вы слышите от президента".
На вопрос, сказал ли Путин, что ему нужно для встречи с Зеленским, Левитт ответила, что не хочет это обсуждать.
Пресс-секретарь президента США добавила, что телефонный разговор Трампа с Путиным, а также запланированная встреча главы Белого дома с Владимиром Зеленским 17 октября является попыткой "сдвинуть дело с места мирным путем и положить конец этому конфликту".
Напомним, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин после разговора 16 октября договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.
