Новини Зустріч Зеленського та Путіна
Трамп досі вважає можливою зустріч Зеленського й Путіна, - Білий дім

Зустріч Зеленського та Путіна: Білий дім оцінив можливість

Президент США Дональд Трамп вважає можливим організувати зустріч між Володимиром Зеленським й Володимиром Путіним для переговорів щодо припинення російсько-української війни.

Про це заявила журналістам 16 жовтня речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання, чи вважає президент Трамп можливим зібрати разом Володимира Зеленського й Путіна за столом переговорів, Левітт зауважила: "Я думаю, він вважає це можливим, і він, звісно, хотів би, щоб це сталося".

Трамп сподівався сприяти зустрічі між двома сторонами після своєї зустрічі з Путіним в Алясці в серпні, сказала вона.

Прессекретарка Білого дому також заявила, що президент США завжди готовий ризикнути заради дипломатії: 

"Він завжди казав, що ця війна має закінчитися за столом переговорів. Знаєте, він ніколи не здається і готовий діяти далі. Це те, що ви чуєте від президента".

На питання, чи сказав Путін, що йому потрібно для зустрічі із Зеленським, Левітт відповіла, що не хоче це обговорювати.

Речниця президента США додала, що телефонна розмова Трампа з Путіним, а також запланована зустріч глави Білого дому з Володимиром Зеленським 17 жовтня є спробою "зрушити справу з місця мирним шляхом і покласти край цьому конфлікту".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін після розмови 16 жовтня домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

+8
Рижий даун невиліковний. ***** ним вертить в різних позах а рижий недоумок продовжує його кохати
16.10.2025 21:18
+7
«Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісу».Ґолда Меїр
16.10.2025 21:21
+6
Він агент ПУЙЛА. Орбан і його кориш також. Чекаємо вибори в Конгрес США і того піздеца коли він результати виборів не прпизнає. Це гандон. реальний
16.10.2025 21:18
Сильно йому пуйло мізки вправив
16.10.2025 21:15 Відповісти
Він агент ПУЙЛА. Орбан і його кориш також. Чекаємо вибори в Конгрес США і того піздеца коли він результати виборів не прпизнає. Це гандон. реальний
16.10.2025 21:18 Відповісти
ну а хто не агент пуйла ? може не Обама яка заборонила захищати українцям Крим та Донбас? або не Байден який обіцяв надати зброю щоб Україна перемогла ? або Джонсон ? скоти искільки українців на той світ відправили. вони з путіним одна команда
16.10.2025 21:28 Відповісти
В лютому лапті на Цензорі нареґали багато бот-акаунтів.
16.10.2025 21:47 Відповісти
Всі тобі винні.
16.10.2025 22:18 Відповісти
Рижий даун невиліковний. ***** ним вертить в різних позах а рижий недоумок продовжує його кохати
16.10.2025 21:18 Відповісти
Про що зебіл з ****** будуть розмовляти? Суттєвих аргументів зебіл не створив (наприклад, ядерної чи хімічної зброї).
16.10.2025 21:19 Відповісти
путіну вкрай важливо утримати зеленого глиста при владі в Україні
16.10.2025 21:22 Відповісти
Яким чином? Населення невдовзі зе буде ненавидіти більше за фуйла
16.10.2025 21:27 Відповісти
Не варто недооцінювати вміння маніпулювати свідомістю мас гебістами. Напівграмотного кавеенщика зробили ж президентом
16.10.2025 22:26 Відповісти
«Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісу».Ґолда Меїр
16.10.2025 21:21 Відповісти
Трамп, де томагавки ? Досі з українців лохів робити
ПОВЕРНИТЬ ЯО
16.10.2025 21:21 Відповісти
Поверни санітару телефон
16.10.2025 21:24 Відповісти
Чемодан вокзал болота раши , кацапе
Bogdan #603107

Реєстрація: 01.03.2025
16.10.2025 21:26 Відповісти
Тiпо, худчiше свого поросячого вереску?
16.10.2025 21:36 Відповісти
Пропустив прийом ліків?
16.10.2025 21:53 Відповісти
Если Трамп договорился о встрече с путлером, значит решение по "томагавкам" становится на паузу. Походу, путлер снова переиграл Трампа и повесил ему лапшу на уши.
16.10.2025 21:22 Відповісти
При чем тут лапша? Кто вам сказал, что Трампу вообще интересна Украина? У него большие бизнес-планы на друга Вову.
16.10.2025 21:49 Відповісти
Щось я пропустила - хто ініціював телефону розмову?
16.10.2025 21:24 Відповісти
Минулого тижня Трамп заявив, що повідомив Зеленському про те, що може висунути Путіну новий ультиматум: або Росія проведе серйозні мирні переговори, або Україна отримає ракети Tomahawk.
Виходить, що рудий нiкчема, у погонi за лавровим вiнком миротворця, зiнiцiював триндьож з муйлом, щоб не давати нам "Томагавки"
16.10.2025 21:32 Відповісти
У Кремлі додали, що Будапешт як місце зустрічі був запропонований Трампом, диктатор РФ це підтримав, а розмова нібито відбулася з ініціативи російської сторони. Джерело: https://censor.net/ua/n3580127
16.10.2025 21:46 Відповісти
Яке ж воно заразне, оте зебiляче, подивитися ходячому кремлiвському мумiю в моргала.
16.10.2025 21:24 Відповісти
Відбувається те про що я і казав. ***** знищило нашу енергетику а тепер на зиму запросто піде на перемир'я ще й зніме санкції. І рашисти будуть з нас ржати і готуватися до весняного наступу поки ми сидітимемо в темноті і проситимемо гроші і зброю якої нам не дадуть щоб ми не посміли порушити перемир'я. Бо я вас запевняю, що однією з вимог ***** на переговорах буде припинення допомоги Україні, яку Тампон залюбки виконає.
16.10.2025 21:26 Відповісти
США вже не витрачають на допомогу Україні ані центу. Про що Трамп сам гордо заявив. Ви проспали?
16.10.2025 21:50 Відповісти
Але за гроші він щось да продає Україні. Тепер же введе ембарго на зброю для України і Європі накаже зробити те саме
16.10.2025 22:03 Відповісти
зрозуміло шо ця гребана трійця ху* ло ,трамп та 🤡 ,розводять українців в першу чергу ,ціми гойдалками ...зеленський зробити нічого не може , бо такий самий кремлівський агент як і трамп , йому дали роль ,він її грає , але пора зеленського викидати з Банкової !!! ...
16.10.2025 21:35 Відповісти
Коли йдемо на майдан?
16.10.2025 21:37 Відповісти
15 жовтня 2025 р ? Каароч, мелким шагом в свои симбирские епеня.
16.10.2025 21:43 Відповісти
Та дайте вже невiгласу по повнiй облажатися з ригами, через труху, тодi буде леше здiйснити Вами запропоноване.
16.10.2025 21:39 Відповісти
Трамп свої тез не міняє. Зараз тупо пішов по другому колу, як у дні бабака. Аляска. друг Путін мене поважає, Зельке знову хер.
16.10.2025 21:38 Відповісти
завербованная мразь лижет жопу своему хозяину!
16.10.2025 21:42 Відповісти
Трамп уже идет на третий круг с имитацией переговоров. Путин дал новую методичку. Никакого оружия не будет. Завтра Трамп и Хексет заявят, что Пентагону и самому не хватает оружия, да не надо уже оружие Украине: ведь папа Трамп все порешал с бесконечными переговорами. Ребята, это называется развод по-простому. Шулеры передают друг другу карты под столом, за которым сидят Трамп, Путин и Орбан. Завтра Зеленского еще и на встрече в Белом доме ожидает подстава и унижение от Трампа, увидите
16.10.2025 21:47 Відповісти
Наша пісня гарна , нова- починаєм її знову! І так по колу! Нам зброї немає.. Путіну час для терору продовжений.
16.10.2025 21:56 Відповісти
Трамп безнадійний в розумовому стані. Повна відсутність гідності у типа який обіймає посаду Президента США вражає...
16.10.2025 22:14 Відповісти
