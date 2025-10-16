Трамп досі вважає можливою зустріч Зеленського й Путіна, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп вважає можливим організувати зустріч між Володимиром Зеленським й Володимиром Путіним для переговорів щодо припинення російсько-української війни.

Про це заявила журналістам 16 жовтня речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання, чи вважає президент Трамп можливим зібрати разом Володимира Зеленського й Путіна за столом переговорів, Левітт зауважила: "Я думаю, він вважає це можливим, і він, звісно, хотів би, щоб це сталося".

Трамп сподівався сприяти зустрічі між двома сторонами після своєї зустрічі з Путіним в Алясці в серпні, сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан про зустріч Трампа і Путіна в Будапешті: "Чудова новина для миролюбних народів світу"

Прессекретарка Білого дому також заявила, що президент США завжди готовий ризикнути заради дипломатії:

"Він завжди казав, що ця війна має закінчитися за столом переговорів. Знаєте, він ніколи не здається і готовий діяти далі. Це те, що ви чуєте від президента".

На питання, чи сказав Путін, що йому потрібно для зустрічі із Зеленським, Левітт відповіла, що не хоче це обговорювати.

Речниця президента США додала, що телефонна розмова Трампа з Путіним, а також запланована зустріч глави Білого дому з Володимиром Зеленським 17 жовтня є спробою "зрушити справу з місця мирним шляхом і покласти край цьому конфлікту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент ПАР Рамафоса запропонував свою країну як майданчик зустрічі Зеленського та Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін після розмови 16 жовтня домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.