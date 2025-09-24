УКР
Президент ПАР Рамафоса запропонував свою країну, як майданчик зустрічі Зеленського та Путіна

Зеленський та Рамафоса

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Розповів, що зараз Росія посилює удари дронами по цивільних об’єктах, та поінформував про ситуацію на фронті. Наголосив, що, на відміну від Росії, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів без жодних попередніх умов. Дякую Сирілу Рамафосі за готовність ПАР прийняти таку зустріч і за залученість країни до мирного процесу", - сказав Зеленський.

Зеленський Володимир (25578) ООН (3449) ПАР (168) Рамафоса Сиріл (31)
Топ коментарі
+5
24.09.2025 19:47 Відповісти
24.09.2025 19:47 Відповісти
+3
щось сьогодні забагато потужного піаніста
24.09.2025 19:38 Відповісти
24.09.2025 19:38 Відповісти
+2
Десь так. Може, більший.
24.09.2025 19:58 Відповісти
24.09.2025 19:58 Відповісти
щось сьогодні забагато потужного піаніста
24.09.2025 19:38 Відповісти
24.09.2025 19:38 Відповісти
а в цей час люди Єрмака захоплюють владу у Києвраді
24.09.2025 19:40 Відповісти
24.09.2025 19:40 Відповісти
ну тоді так можна захопити і владу в країні. відсторонити потужного.
24.09.2025 19:43 Відповісти
24.09.2025 19:43 Відповісти
та да..навіть якось відфільтрувати хочеться, а такої функції нема...
24.09.2025 19:42 Відповісти
24.09.2025 19:42 Відповісти
24.09.2025 19:47 Відповісти
24.09.2025 19:47 Відповісти
Пропоную свою квартиру. Із сюрпризом.
24.09.2025 19:43 Відповісти
24.09.2025 19:43 Відповісти
такий сюрприз?

24.09.2025 19:48 Відповісти
24.09.2025 19:48 Відповісти
Десь так. Може, більший.
24.09.2025 19:58 Відповісти
24.09.2025 19:58 Відповісти
24.09.2025 19:59 Відповісти
24.09.2025 19:59 Відповісти
в мене більше тмок не має.
24.09.2025 20:09 Відповісти
24.09.2025 20:09 Відповісти
А чом би й ні? Після "знищення апартеїду" там така сама дупа, як і на московії - путлєру навіть перелаштовуватись не дроведеться, а найвеличніше на власні очі побачить "країну своєї мрії"....
Саме та атмофера, де старий маразматик з імперськими амбіціями може про щось говорити з нарцисом без діагнозів (окрім наркоманії), але просто дурнем.
А якщо ще й трампон приєднається (нарцис з деменцією та маразмом/шизофренією), то це буде просчто свято для психіатрів!
24.09.2025 19:44 Відповісти
24.09.2025 19:44 Відповісти
Казахстан або нехай Трамп знову Аляску запропонує
24.09.2025 19:49 Відповісти
24.09.2025 19:49 Відповісти
24.09.2025 19:51 Відповісти
24.09.2025 19:51 Відповісти
Интересует не где будет встреча, а шо на ней подписывать собрались. В деталях, бо были случаи...
24.09.2025 19:52 Відповісти
24.09.2025 19:52 Відповісти
Ну скажуть, що будуть підписувати, і що ви зробите?
24.09.2025 20:01 Відповісти
24.09.2025 20:01 Відповісти
Будемо обурюватися на форумі! Бо все буде неправильно.
24.09.2025 20:13 Відповісти
24.09.2025 20:13 Відповісти
Острова папуа
24.09.2025 19:56 Відповісти
24.09.2025 19:56 Відповісти
Піздуй на марс з ****** зустрічайся
24.09.2025 19:58 Відповісти
24.09.2025 19:58 Відповісти
А чо, нормально. Може їх там зʼїдять обох...
24.09.2025 20:12 Відповісти
24.09.2025 20:12 Відповісти
Ця рамофоса - улюблений "коллєга" ішака. На його фоні ішак почуває себе Дартаньяном.
24.09.2025 20:13 Відповісти
24.09.2025 20:13 Відповісти
Чорномазий защеканець йде нах.
24.09.2025 20:25 Відповісти
24.09.2025 20:25 Відповісти
Найкращий майданчик для переговорів - в Гаазі.
24.09.2025 20:31 Відповісти
24.09.2025 20:31 Відповісти
супер майданчик для переговорів (країна-лідер по % віл-інфікованих і країна-лідер по кількості актів расизму проти білих) . Та давайте вже тоді сомалі, до піратів, вони 100% в курсі, що там в Європі за війна відбувається
24.09.2025 20:37 Відповісти
24.09.2025 20:37 Відповісти
Територія суда в ГААЗІ, сама підходяща для воєнного злочинця ******!!
24.09.2025 20:40 Відповісти
24.09.2025 20:40 Відповісти
 
 