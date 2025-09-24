Президент ПАР Рамафоса запропонував свою країну, як майданчик зустрічі Зеленського та Путіна
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.
"Розповів, що зараз Росія посилює удари дронами по цивільних об’єктах, та поінформував про ситуацію на фронті. Наголосив, що, на відміну від Росії, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів без жодних попередніх умов. Дякую Сирілу Рамафосі за готовність ПАР прийняти таку зустріч і за залученість країни до мирного процесу", - сказав Зеленський.
Саме та атмофера, де старий маразматик з імперськими амбіціями може про щось говорити з нарцисом без діагнозів (окрім наркоманії), але просто дурнем.
А якщо ще й трампон приєднається (нарцис з деменцією та маразмом/шизофренією), то це буде просчто свято для психіатрів!