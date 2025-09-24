Президент ЮАР Рамафоса предложил свою страну в качестве площадки для встречи Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Рассказал, что сейчас Россия усиливает удары дронами по гражданским объектам, и проинформировал о ситуации на фронте. Подчеркнул, что, в отличие от России, Украина готова к встрече на уровне лидеров без предварительных условий. Спасибо Сирилу Рамафосе за готовность ЮАР принять такую встречу и за вовлеченность страны в мирный процесс", - сказал Зеленский.

Читайте: Зеленский: Европа должна помочь Молдове противостоять влиянию России