Президент ЮАР Рамафоса предложил свою страну в качестве площадки для встречи Зеленского и Путина

Зеленский и Рамафоса

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Рассказал, что сейчас Россия усиливает удары дронами по гражданским объектам, и проинформировал о ситуации на фронте. Подчеркнул, что, в отличие от России, Украина готова к встрече на уровне лидеров без предварительных условий. Спасибо Сирилу Рамафосе за готовность ЮАР принять такую встречу и за вовлеченность страны в мирный процесс", - сказал Зеленский.

Зеленский Владимир ООН ЮАР Рамафоса Сирил
+4
24.09.2025 19:47 Ответить
+3
щось сьогодні забагато потужного піаніста
24.09.2025 19:38 Ответить
+2
Десь так. Може, більший.
24.09.2025 19:58 Ответить
щось сьогодні забагато потужного піаніста
24.09.2025 19:38 Ответить
а в цей час люди Єрмака захоплюють владу у Києвраді
24.09.2025 19:40 Ответить
ну тоді так можна захопити і владу в країні. відсторонити потужного.
24.09.2025 19:43 Ответить
та да..навіть якось відфільтрувати хочеться, а такої функції нема...
24.09.2025 19:42 Ответить
24.09.2025 19:47 Ответить
Пропоную свою квартиру. Із сюрпризом.
24.09.2025 19:43 Ответить
такий сюрприз?

24.09.2025 19:48 Ответить
Десь так. Може, більший.
24.09.2025 19:58 Ответить
24.09.2025 19:59 Ответить
в мене більше тмок не має.
24.09.2025 20:09 Ответить
А чом би й ні? Після "знищення апартеїду" там така сама дупа, як і на московії - путлєру навіть перелаштовуватись не дроведеться, а найвеличніше на власні очі побачить "країну своєї мрії"....
Саме та атмофера, де старий маразматик з імперськими амбіціями може про щось говорити з нарцисом без діагнозів (окрім наркоманії), але просто дурнем.
А якщо ще й трампон приєднається (нарцис з деменцією та маразмом/шизофренією), то це буде просчто свято для психіатрів!
24.09.2025 19:44 Ответить
Казахстан або нехай Трамп знову Аляску запропонує
24.09.2025 19:49 Ответить
24.09.2025 19:51 Ответить
Интересует не где будет встреча, а шо на ней подписывать собрались. В деталях, бо были случаи...
24.09.2025 19:52 Ответить
Ну скажуть, що будуть підписувати, і що ви зробите?
24.09.2025 20:01 Ответить
Будемо обурюватися на форумі! Бо все буде неправильно.
24.09.2025 20:13 Ответить
Острова папуа
24.09.2025 19:56 Ответить
Піздуй на марс з ****** зустрічайся
24.09.2025 19:58 Ответить
А чо, нормально. Може їх там зʼїдять обох...
24.09.2025 20:12 Ответить
Ця рамофоса - улюблений "коллєга" ішака. На його фоні ішак почуває себе Дартаньяном.
24.09.2025 20:13 Ответить
Чорномазий защеканець йде нах.
24.09.2025 20:25 Ответить
Найкращий майданчик для переговорів - в Гаазі.
24.09.2025 20:31 Ответить
супер майданчик для переговорів (країна-лідер по % віл-інфікованих і країна-лідер по кількості актів расизму проти білих) . Та давайте вже тоді сомалі, до піратів, вони 100% в курсі, що там в Європі за війна відбувається
24.09.2025 20:37 Ответить
Територія суда в ГААЗІ, сама підходяща для воєнного злочинця ******!!
24.09.2025 20:40 Ответить
 
 