Зеленский и Трамп начали встречу в США. ВИДЕО
В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.
Зеленский встретился с Трампом, они сразу зашли в Белый дом, не дав комментариев.
Переговоры президентов Украины и США пройдут в неформальной атмосфере во время обеда, без прессы.
Что предшествовало?
Напомним, ранее СМИ сообщали, что приоритетными вопросами во время встречи Зеленского с Трампом будут передача Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, усиление ПВО и энергетика.
Также лидеры планируют обсудить возможную трехстороннюю встречу Трампа и Зеленского с Путиным в Будапеште, заявила 17 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.
Президент США также сообщил, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.
Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран, и подготовка к саммиту уже началась.
