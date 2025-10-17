РУС
1 998 20

Зеленский и Трамп начали встречу в США. ВИДЕО

В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский встретился с Трампом, они сразу зашли в Белый дом, не дав комментариев.

Переговоры президентов Украины и США пройдут в неформальной атмосфере во время обеда, без прессы.

Новость дополняется...

Что предшествовало?

Напомним, ранее СМИ сообщали, что приоритетными вопросами во время встречи Зеленского с Трампом будут передача Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, усиление ПВО и энергетика.

Также лидеры планируют обсудить возможную трехстороннюю встречу Трампа и Зеленского с Путиным в Будапеште, заявила 17 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Президент США также сообщил, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран, и подготовка к саммиту уже началась.

+8
Успіху зелі)
показать весь комментарий
17.10.2025 20:33 Ответить
+4
Хай дає хоч трохи томагавків на пробу, бо Віслюк ніяк не розкурить свою фламінгу.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:35 Ответить
+3
2 клоуна кожний з яких веде свою країну в прірву
показать весь комментарий
17.10.2025 20:37 Ответить
Успіху зелі)
показать весь комментарий
17.10.2025 20:33 Ответить
Будуть знову перемовини, без томагавків
А ми знаємо, що поки рашка не отримає під зад, миру не буде. Хіба що ми поступимся великими територіями і правами. Якась безвихідь..
показать весь комментарий
17.10.2025 20:55 Ответить
Хай дає хоч трохи томагавків на пробу, бо Віслюк ніяк не розкурить свою фламінгу.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:35 Ответить
Хай не Томагавки хай Сокири, тільки щоб розвалить завод Шахедів і т.д.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:54 Ответить
Перепрошиє? Чи ні?
показать весь комментарий
17.10.2025 20:36 Ответить
2 клоуна кожний з яких веде свою країну в прірву
показать весь комментарий
17.10.2025 20:37 Ответить
Коли він вперше одягнув оце, мені згадалося щось з дитячих народних казок, там дивчина отримала складне завдання: "прийти не голою, але й не одягненою". Блискуче із ним впоралася: загорнулася у рибальську сітку. Наче й не гола, але ж не одягнена. Так й оцей: вирішив всю війну ходити без костюма, але зміг якось виконати вимогу Краснова: наче в костюмі, а наче й ні. Зараз ще запалив: двічі прийшов в тому самому одязі, що й минулого разу. Нема у що переодягнутися.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:38 Ответить
Збільшив, тепер бачу: зараз воно без краватки. А минулого разу була.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:40 Ответить
Не був вiн з краваткою й минулого разу.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:44 Ответить
Ну як же, була, чорна, на тлі чорної сорочки та чорного фрака, наче улюблену папугу ховав перед зустріччю.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:47 Ответить
Тебе саме ця муйня цікавить? Цілий трактат видав...
показать весь комментарий
17.10.2025 20:40 Ответить
Та кажу ж: в голові крутилася напівзабута казка з дитинства, що бабуся читала проти ночі перед сном. А от знов((
показать весь комментарий
17.10.2025 20:42 Ответить
⚡️Зеленський дуже сильний лідер, він багато пережив. Ми добре ладнаємо, - Трамп
показать весь комментарий
17.10.2025 20:40 Ответить
Трамп оцінив наряд Зеленського та сказав, що зможе переконати Путіна зупинити війну
показать весь комментарий
17.10.2025 20:41 Ответить
спокійної ночі малюки
показать весь комментарий
17.10.2025 20:43 Ответить
з якого сезону "сватів" розпочалась?
показать весь комментарий
17.10.2025 20:48 Ответить
Перемовини президентів України та США пройдуть у неформальній атмосфері під час обіду, без преси
показать весь комментарий
17.10.2025 20:50 Ответить
🤮🤮🤮
показать весь комментарий
17.10.2025 20:56 Ответить
 
 