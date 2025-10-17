РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9707 посетителей онлайн
Новости Звонок Трампа Путину
1 016 9

Трамп не может проиграть в переговорах с Путиным, настало время проверки России, - Косиняк-Камыш

Косиняк-Камыш

Президент США Дональд Трамп не может потерпеть поражение в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Rmf24 заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Один конфликт решен на Ближнем Востоке, можно сосредоточиться на другом. Президент Трамп очень широко открыл двери и создал условия, что является определенной стратегией со стороны США. Но настал момент сказать "проверяю" в отношении России", - отметил Косиняк-Камыш.

Он также подчеркнул обострение риторики Вашингтона в отношении Москвы в последние недели и возможную передачу Украине ракет Tomahawk. По мнению польского вице-премьера, последний разговор Трампа с Путиным будет сбалансирован переговорами президента США с Владимиром Зеленским.

Косиняк-Камыш назвал положительными сигналами поддержки Украины со стороны США и союзников декларации о поставках вооружения и изменения нарративов в пользу более активной помощи Киеву.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия с уважением встретит Путина: Мы обеспечим ему въезд в страну и возвращение домой, - Сийярто

Автор: 

Трамп Дональд (6822) Косиняк-Камыш Владислав (69)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
косяк треба впарити рижому ,може вкурить , що ботоксне його фейсом по лайну тягає.
показать весь комментарий
17.10.2025 13:55 Ответить
Так Трамп і не програє, мова про Україну.
показать весь комментарий
17.10.2025 13:58 Ответить
Так он и не проиграет! Объявит их очень интересными и полезными, достигшими вершины вершин интересности и полезности!
показать весь комментарий
17.10.2025 14:01 Ответить
скільки вже тих перевірок було?
показать весь комментарий
17.10.2025 14:02 Ответить
дует "американо- рашистських" ворогів України .вибравши місце зустрічі Будапешт.вже перемогли ЄС .давши зрозуміти , що вони не погоджуються з політикою ЄС В ПИТАННІ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ У ВІЙНІ З РАШИСТОМ.ЯК І У ПИТАННІ ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНО ВИЗНАНИХ КОРДОНІВ.ТА ПОВНА ДЕОКУПАЦІЯ ВІД РАШИСТСЬКОГО РАШИЗМУ І ВИПЛАТУ УКРАЇНІ РЕПАРАЦІЙ.ЗА ЗАВДАНУ ШКОДУ...ЗАЛИШИЛОСЯ ЄС ЛИШЕ НЕ ПРОПУСКАТИ ЛІТАК З КУЙЛОМ.ЧЕРЕЗ СВОЇ ТЕРИТОРІЇ.АБО ПРОСИТИ ППО ГОСПОДА БОГА ,ЗНИЩИТИ ЛІТАК ІЗ РАШИСТСЬКИМ НЕЛЮДОМ....
показать весь комментарий
17.10.2025 14:04 Ответить
ЗАЛИШИЛОСЯ ЄС ЛИШЕ НЕ ПРОПУСКАТИ ЛІТАК З КУЙЛОМ..."
"Ваімяміраназємлє" будь яка країна ЄС та НАТИ пропустить будь кого будь куди.
показать весь комментарий
17.10.2025 14:16 Ответить
Вже - путлєр - Трамп - 2 : 0
показать весь комментарий
17.10.2025 14:06 Ответить
Після всього що сталося Трампу не вірю і ніколи вже не повірю. Звичайний барига, який зібрав навколо себе американських бариг, що діють виключно для збагачення свого кодла. Аналогічно, як в Україні Боневтік Потужно-Брехливий зібрав навколо себе кодло, однодумців малоросів - ворогів України, які думають виключно про своє збагачення.
показать весь комментарий
17.10.2025 14:24 Ответить
 
 