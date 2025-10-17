Трамп не может проиграть в переговорах с Путиным, настало время проверки России, - Косиняк-Камыш

Президент США Дональд Трамп не может потерпеть поражение в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Rmf24 заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Один конфликт решен на Ближнем Востоке, можно сосредоточиться на другом. Президент Трамп очень широко открыл двери и создал условия, что является определенной стратегией со стороны США. Но настал момент сказать "проверяю" в отношении России", - отметил Косиняк-Камыш.

Он также подчеркнул обострение риторики Вашингтона в отношении Москвы в последние недели и возможную передачу Украине ракет Tomahawk. По мнению польского вице-премьера, последний разговор Трампа с Путиным будет сбалансирован переговорами президента США с Владимиром Зеленским.

Косиняк-Камыш назвал положительными сигналами поддержки Украины со стороны США и союзников декларации о поставках вооружения и изменения нарративов в пользу более активной помощи Киеву.

