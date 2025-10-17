УКР
Дзвінок Трампа Путіну
1 183 10

Трамп не може програти у переговорах із Путіним, настав час перевірки Росії, - Косіняк-Камиш

косіняк-камиш

Президент США Дональд Трамп не може зазнати поразки у переговорах із російським лідером Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Rmf24 заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Один конфлікт вирішено на Близькому Сході, можна зосередитися на іншому. Президент Трамп дуже широко відчинив двері і створив умови, що є певною стратегією з боку США. Але настав момент сказати "перевіряю" щодо Росії", - зазначив Косіняк-Камиш.

Він також підкреслив загострення риторики Вашингтона щодо Москви останніми тижнями та можливу передачу Україні ракет Tomahawk. На думку польського віцепрем’єра, остання розмова Трампа з Путіним буде збалансована переговорами президента США із Володимиром Зеленським.

Косіняк-Камиш назвав позитивними сигналами підтримки України з боку США і союзників декларації щодо постачання озброєння та зміни наративів на користь більш активної допомоги Києву.

Трамп Дональд (7375) Косіняк-Камиш Владислав (72)
+4
Так он и не проиграет! Объявит их очень интересными и полезными, достигшими вершины вершин интересности и полезности!
показати весь коментар
17.10.2025 14:01 Відповісти
+3
косяк треба впарити рижому ,може вкурить , що ботоксне його фейсом по лайну тягає.
показати весь коментар
17.10.2025 13:55 Відповісти
+3
Так Трамп і не програє, мова про Україну.
показати весь коментар
17.10.2025 13:58 Відповісти
скільки вже тих перевірок було?
показати весь коментар
17.10.2025 14:02 Відповісти
дует "американо- рашистських" ворогів України .вибравши місце зустрічі Будапешт.вже перемогли ЄС .давши зрозуміти , що вони не погоджуються з політикою ЄС В ПИТАННІ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ У ВІЙНІ З РАШИСТОМ.ЯК І У ПИТАННІ ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНО ВИЗНАНИХ КОРДОНІВ.ТА ПОВНА ДЕОКУПАЦІЯ ВІД РАШИСТСЬКОГО РАШИЗМУ І ВИПЛАТУ УКРАЇНІ РЕПАРАЦІЙ.ЗА ЗАВДАНУ ШКОДУ...ЗАЛИШИЛОСЯ ЄС ЛИШЕ НЕ ПРОПУСКАТИ ЛІТАК З КУЙЛОМ.ЧЕРЕЗ СВОЇ ТЕРИТОРІЇ.АБО ПРОСИТИ ППО ГОСПОДА БОГА ,ЗНИЩИТИ ЛІТАК ІЗ РАШИСТСЬКИМ НЕЛЮДОМ....
показати весь коментар
17.10.2025 14:04 Відповісти
ЗАЛИШИЛОСЯ ЄС ЛИШЕ НЕ ПРОПУСКАТИ ЛІТАК З КУЙЛОМ..."
"Ваімяміраназємлє" будь яка країна ЄС та НАТИ пропустить будь кого будь куди.
показати весь коментар
17.10.2025 14:16 Відповісти
Вже - путлєр - Трамп - 2 : 0
показати весь коментар
17.10.2025 14:06 Відповісти
Після всього що сталося Трампу не вірю і ніколи вже не повірю. Звичайний барига, який зібрав навколо себе американських бариг, що діють виключно для збагачення свого кодла. Аналогічно, як в Україні Боневтік Потужно-Брехливий зібрав навколо себе кодло, однодумців малоросів - ворогів України, які думають виключно про своє збагачення.
показати весь коментар
17.10.2025 14:24 Відповісти
Трамп і Нетаньяху повністю, по всім статтям програли ХАМАСУ і сьогодні саме ХАМАС диктує умови і контролює ситуацію в секторі Газа. Конфлікт там призупинено на умовах ХАМАСУ, а не вирішено. Іншими словами в Ізраїлі панує хуцпа. Тепер настав час для Деменція Трампа повторити "успіх" на Алясці в Будапешті... Якби Деменцій Трамп буквально наступав на граблі то його пика вже була б пласкою...
показати весь коментар
17.10.2025 15:08 Відповісти
 
 