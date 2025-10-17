Трамп не може програти у переговорах із Путіним, настав час перевірки Росії, - Косіняк-Камиш
Президент США Дональд Трамп не може зазнати поразки у переговорах із російським лідером Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Rmf24 заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
"Один конфлікт вирішено на Близькому Сході, можна зосередитися на іншому. Президент Трамп дуже широко відчинив двері і створив умови, що є певною стратегією з боку США. Але настав момент сказати "перевіряю" щодо Росії", - зазначив Косіняк-Камиш.
Він також підкреслив загострення риторики Вашингтона щодо Москви останніми тижнями та можливу передачу Україні ракет Tomahawk. На думку польського віцепрем’єра, остання розмова Трампа з Путіним буде збалансована переговорами президента США із Володимиром Зеленським.
Косіняк-Камиш назвав позитивними сигналами підтримки України з боку США і союзників декларації щодо постачання озброєння та зміни наративів на користь більш активної допомоги Києву.
