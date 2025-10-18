Вопрос территорий - самый сложный в переговорах, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что самый сложный вопрос в любых переговорах будет касаться территорий.

Об этом он сказал во время брифинга в Вашингтоне по результатам встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вопрос территорий - это очень чувствительный вопрос, это самый сложный вопрос, безусловно... Я понимаю, что россияне имеют другую позицию, что они действительно хотели бы оккупировать всю территорию... Наша позиция заключается в том, что давайте сначала получим прекращение огня, чтобы мы могли сесть за стол переговоров, поговорить, понять наши позиции", - сказал глава государства.