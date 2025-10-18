РУС
Вопрос территорий - самый сложный в переговорах, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что самый сложный вопрос в любых переговорах будет касаться территорий.

Об этом он сказал во время брифинга в Вашингтоне по результатам встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вопрос территорий - это очень чувствительный вопрос, это самый сложный вопрос, безусловно... Я понимаю, что россияне имеют другую позицию, что они действительно хотели бы оккупировать всю территорию... Наша позиция заключается в том, что давайте сначала получим прекращение огня, чтобы мы могли сесть за стол переговоров, поговорить, понять наши позиции", - сказал глава государства.

+24
Сподіваюся, вдруге президентом він вже не стане. Хоча термін відбувати буде.
18.10.2025 00:40 Ответить
+22
Там не було геноциду і примусової асиміляції. А в нашому випадку на окупованих територіях - буде. В кращому випадку переселять в середину росії, а на наші окуповані території заселять росіян, які не захочуть через 40 років об'єднуватися, навіть коли в росії влада буде інша.
Тому "не варіант" - треба відбивати силою, поки все "не надто далеко зайшло".
18.10.2025 00:50 Ответить
+18
Питання територій і кордонів не може бути даже темою для обговорень. Або є Україна в своїх кордонах або немає України. Це як впустити якогось маніяка в свою квартиру і малювати посеред квартири лінії для самозаспокоєння. А потім прокинетесь коли маньяк вас добиває сокирою
18.10.2025 01:00 Ответить
зараз розкажуть що то все порох, або мое улюблене - "порох би давно нас всіх здав" і ВСЕ В НИХ БУДЕ ЗАШИБІСЬ. Я давно зрозумів що пропаганда може згодувати народу самогубство - от всій европейській цивілізації згодували мультикультуралізм - і тепер щоб це вихаркати прийдеться ціною міліонів вбитих
18.10.2025 01:01 Ответить
Хто????
18.10.2025 09:22 Ответить
оце і все шо треба було розуміти і знати в19р...% , закоханних в 🤡...
18.10.2025 00:40 Ответить
Карту України візьми з собою, щоб не помилитись в питанні територій.
18.10.2025 00:45 Ответить
"...території...чутливе питання". Не для тебе, маєш свою територію а Італії, в Ізраїлі. Твоє чутливе питання ПОРОШЕНКО.
18.10.2025 01:57 Ответить
зеленський 🤡 ,тебе чекає сьогодні гнів народний ,а це страшніше ніж Господній ,який буде колись !!!...
18.10.2025 00:45 Ответить
18.10.2025 08:04 Ответить
Східна і західна Німеччина чекала на об'єднання близько 40 років після Другої світової війни.
Об'єднання відбулося 3 жовтня 1990 року, після підписання Договору про остаточне врегулювання щодо Німеччини між ФРН, НДР, СРСР, США, Велика Британією та Францією.
18.10.2025 00:46 Ответить
Там не було геноциду і примусової асиміляції. А в нашому випадку на окупованих територіях - буде. В кращому випадку переселять в середину росії, а на наші окуповані території заселять росіян, які не захочуть через 40 років об'єднуватися, навіть коли в росії влада буде інша.
Тому "не варіант" - треба відбивати силою, поки все "не надто далеко зайшло".
18.10.2025 00:50 Ответить
Щоб відбивати треба ресурси такі як в них. Відбити зараз просто неможливо....
показать весь комментарий
18.10.2025 01:27 Ответить
А коли буде можливо?
показать весь комментарий
18.10.2025 07:01 Ответить
Ви маете рацiю...
показать весь комментарий
18.10.2025 09:03 Ответить
Північна і Південна Корея так і не підписали мирної угоди після війни 1950-1953 років.
Війна не закінчилася, і ******* історія КНДР і Південної Кореї є напруженою, оскільки обидві країни залишаються розділеними.
Відсутність мирного договору є ключовим фактором, що підтримує конфлікт між ними.
18.10.2025 00:51 Ответить
Ви людина, чи бот? Який вставляе текст з Вiкi? Спочатку пишете про приклад ФРН та ГДР, i тут же згодом про Корею з КНДР.
показать весь комментарий
18.10.2025 07:49 Ответить
Трамп після переговорів із Зеленським запропонував їм із Путіним заморозити війну по лінії фронту.
18.10.2025 00:46 Ответить
https://send.monobank.ua/jar/7dZFKgjkLD для пілотів батальона безпілотних систем 23 ОМБР Потрібна резина. Бо тауруси та томагавки ще не летять)))
18.10.2025 00:47 Ответить
Цуко, криворізький Спіноза. 😁

Чувирло, яке до 2019 року самим складним питанням вважало легалізацію грошей, вкрадених Коломойським, та контрабанду валюти з наркотиками через ДНР/ЛНР.
18.10.2025 00:49 Ответить
Немає ніякого питання територій, усі українські території будуть звільнені, а кацапстанці на них будуть знищені!
18.10.2025 00:50 Ответить
Тi, хто воюють на диванi, найбiльш радикальнi, всiх вбивають, все вiдвойовують
показать весь комментарий
18.10.2025 07:52 Ответить
Питання територій і кордонів не може бути даже темою для обговорень. Або є Україна в своїх кордонах або немає України. Це як впустити якогось маніяка в свою квартиру і малювати посеред квартири лінії для самозаспокоєння. А потім прокинетесь коли маньяк вас добиває сокирою
18.10.2025 01:00 Ответить
Якби жир все так просто....
18.10.2025 01:29 Ответить
Ні це набагато соковитіше, бо країна це більш ніж земля. Це як сказати тому сусіду з сокирою , відріж мені ноги, забирай половину дітей, дупли жінку кожне чьотне число місяця, але не дай боже переступишь цю красну лінію.. бо тоді що? Будемо знову боротися?
Це ж можна і з точки зору маньяка подивитися--- навіщо йому ділити жінку і хату з якімсь безногою калікою.
18.10.2025 03:40 Ответить
200%
18.10.2025 08:59 Ответить
ze виродок добьє Україну як і було обіцяно я ваш вирок
18.10.2025 01:07 Ответить
Тільки ж нещодавно воно теревенило, що питання територій ніколи не буде предметом переговорів...
18.10.2025 01:13 Ответить
Кордони 91 року ‼️‼️‼️
18.10.2025 01:16 Ответить
18.10.2025 01:17 Ответить
18.10.2025 01:20 Ответить
Короткий опис: «путін потопає в крові вбитих їм українців» А4. Папір, акрил 2022 На картині - російський президент володимир путін, стоїть по пояс в крові. Над ним у правому верхньому куті - чорне небесне тіло.
18.10.2025 01:21 Ответить
Що це за небесне тiло таке
18.10.2025 07:53 Ответить
Мінські домовленості по території України через деякий недалекий час покажуться ідеальним варіантом. Але недосяжним.

А за Мінськ на Пороха навішали зраду. І не просту, від маргіналів - а кримінальну, від державних правоохороних органів; дарма, що ЕрЗешних...
18.10.2025 01:23 Ответить
Що воно меле??! Яке "питання територій"?

Він може хоч раз чітко і недвозначно сформулювати свою думку? Без суфлера і папірця.

І прозвітувати Українцям за 5+ років проробленої роботи.
18.10.2025 01:29 Ответить
Черговий піздьож для біомаси
18.10.2025 02:21 Ответить
Прежде всего, нужно прекратить огонь. Просто перестать стрелять», и развести войска !!
Це ми вже чули від нього капітулянта й неодноразово. А окуповані кацапами українські території виходить йому не шкода, як і трампу. Щось дуже схоже що наближається капітуляція України з втратою територіальної цілісності та і частково суверенітету нашої держави. Докерувався виродок оманський .
18.10.2025 03:47 Ответить
А знаєте виродок Зеленський частково правий - але правий тільки у своїх приватних інтересах.
Банда Єрмака-Зеленського-Міндіча і москальські окупанти на чолі з ****** хочуть грабувати ту саму територію України і ''доїти'' тих самих Українців.
Навіть ментальність в банди Зеленського і в *****-москальських окупантів дуже схожа.
Одні і другі щиро вважають - що ті хто не згідний з ними повинні загинути - щоб не заважали грабувати і нещадно експлуатувати Українців до смерті.
18.10.2025 03:48 Ответить
******* шашлычный.Мародер.
18.10.2025 04:08 Ответить
Хто тобі дав право торгувати територіями ? ти можеш сказати що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими є міжнародно визнані кродони і є Крнституція України,на жаль цей так званий президент так і не став Українським президентом ,а лише проросійським клоуном для якого Україна територія для заробляня грошей ,навіщо був потрібний цей візит?
18.10.2025 05:05 Ответить
а про українців, які живуть на захоплених теріторіях ані слова. Вони гравця на піаніно не цікавлять.
18.10.2025 07:36 Ответить
А як же "ніяких поступок по територіях"? Забашляли? Гроші в Омані? Кидався на військових у Золотому,тепер будеш кидатись у Запоріжжі,Херсоні,Дніпрі?
18.10.2025 07:53 Ответить
А де потужне та незламне "мінська-3" не буде???
18.10.2025 07:59 Ответить
Да бенин, Оманский Нарик тех территорий которых ты с верещюк, даниловым, резниковым и фсбэшником Елдаком сдали, разминировав Чонгар, отведя войска, заморозив ракетные программы, закатав бабки на Армию в асфальт через фирмы прокладки бени, поставив контролировать фсбэшника деркача Запорожскую АС в замен на фуфлыжные пленки "жму руку, обнимаю" для слабоумных зелеДрочеров...для любого адекватного человека ясно одно, то что Украина оказалась в таком положении виноват бенин Нарик со смотрящим фсбэшником Елдаком ну и конечно отупевший зе электорат....
18.10.2025 08:16 Ответить
пропогандонша ********* розкаже що параша перемогла . наша ********** прочитає бумажку з офісу що ми перемогли а війна встане на паузу і ніхто не знає як надовго
18.10.2025 08:22 Ответить
Що воно меле?Питання територій для України чутливе але не складне.Пусть гарант дотримання Конституції України перечитає її.❤️🇺🇦❤️
18.10.2025 09:08 Ответить
Віслюк перетворився на ретранслятор з дупи Трампа, якщо не з валізки ×уйла.
18.10.2025 09:12 Ответить
це зелене гімно рахує Україну проституткою, брудною повією.
Злити цю наволоч в унітаз історії...
18.10.2025 09:19 Ответить
 
 