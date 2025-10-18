4 768 48
Вопрос территорий - самый сложный в переговорах, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что самый сложный вопрос в любых переговорах будет касаться территорий.
Об этом он сказал во время брифинга в Вашингтоне по результатам встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вопрос территорий - это очень чувствительный вопрос, это самый сложный вопрос, безусловно... Я понимаю, что россияне имеют другую позицию, что они действительно хотели бы оккупировать всю территорию... Наша позиция заключается в том, что давайте сначала получим прекращение огня, чтобы мы могли сесть за стол переговоров, поговорить, понять наши позиции", - сказал глава государства.
Об'єднання відбулося 3 жовтня 1990 року, після підписання Договору про остаточне врегулювання щодо Німеччини між ФРН, НДР, СРСР, США, Велика Британією та Францією.
Тому "не варіант" - треба відбивати силою, поки все "не надто далеко зайшло".
Війна не закінчилася, і ******* історія КНДР і Південної Кореї є напруженою, оскільки обидві країни залишаються розділеними.
Відсутність мирного договору є ключовим фактором, що підтримує конфлікт між ними.
Чувирло, яке до 2019 року самим складним питанням вважало легалізацію грошей, вкрадених Коломойським, та контрабанду валюти з наркотиками через ДНР/ЛНР.
Це ж можна і з точки зору маньяка подивитися--- навіщо йому ділити жінку і хату з якімсь безногою калікою.
А за Мінськ на Пороха навішали зраду. І не просту, від маргіналів - а кримінальну, від державних правоохороних органів; дарма, що ЕрЗешних...
Він може хоч раз чітко і недвозначно сформулювати свою думку? Без суфлера і папірця.
І прозвітувати Українцям за 5+ років проробленої роботи.
Це ми вже чули від нього капітулянта й неодноразово. А окуповані кацапами українські території виходить йому не шкода, як і трампу. Щось дуже схоже що наближається капітуляція України з втратою територіальної цілісності та і частково суверенітету нашої держави. Докерувався виродок оманський .
Банда Єрмака-Зеленського-Міндіча і москальські окупанти на чолі з ****** хочуть грабувати ту саму територію України і ''доїти'' тих самих Українців.
Навіть ментальність в банди Зеленського і в *****-москальських окупантів дуже схожа.
Одні і другі щиро вважають - що ті хто не згідний з ними повинні загинути - щоб не заважали грабувати і нещадно експлуатувати Українців до смерті.
Злити цю наволоч в унітаз історії...