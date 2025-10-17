Трамп про поступки України територіями заради миру з РФ: "Ніколи не знаєш"

Президент США Дональд Трамп уникнув прямої відповіді на запитання про те, чи повинна Україна поступитися своїми територіями в обмін на мирну угоду з Росією.

Про це він заявив під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав лідера США, чи вважає він можливим, що Україна зможе повернути всі втрачені території.

"Ніколи не знаєш…Війна — це дуже цікаво. Ніколи не знаєш. Просто ніколи не знаєш, війна, війна і мир — але ніколи не знаєш", - відповів Трамп.

Нагадаємо, 23 вересня Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні та може повернути тимчасово окуповані території.

Водночас влітку Трамп під час зустрічі з президентом України та лідерами Європи у Вашингтоні заявив, що в межах ймовірного припинення війни Росії проти України необхідно буде "обговорити можливі обміни територіями".

