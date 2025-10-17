Трамп про поступки України територіями заради миру з РФ: "Ніколи не знаєш"
Президент США Дональд Трамп уникнув прямої відповіді на запитання про те, чи повинна Україна поступитися своїми територіями в обмін на мирну угоду з Росією.
Про це він заявив під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.
Журналіст запитав лідера США, чи вважає він можливим, що Україна зможе повернути всі втрачені території.
"Ніколи не знаєш…Війна — це дуже цікаво. Ніколи не знаєш. Просто ніколи не знаєш, війна, війна і мир — але ніколи не знаєш", - відповів Трамп.
Нагадаємо, 23 вересня Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні та може повернути тимчасово окуповані території.
Водночас влітку Трамп під час зустрічі з президентом України та лідерами Європи у Вашингтоні заявив, що в межах ймовірного припинення війни Росії проти України необхідно буде "обговорити можливі обміни територіями".
Важко осягнути глибину глибин його думки. Нагадує інтелект Свіріда Петровича Галахвастова.
Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом. И тогда когда тому, одному которому, невчёному будеть белое, так уже ему, вчёному, которому, будет уже как, ну…
Зелёное? Нет! Рябое!
"Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, - нам скучно, застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас"
------
Трамп тут трохи грає. Усі чудово знають, що поступки нашими територіями будуть. Це не було секретом із 2015 року, але ніхто не хотів говорити це вголос. Інакше на них чекала б доля Яника, тому берегли свою шкуру і мовчали.
Що саме мені читати?
Коли зеленошмаркаті то зрозуміють і почнуть ЩОСЬ РОБИТИ