УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8021 відвідувач онлайн
Новини Заяви Трампа про території України Територіальні поступки
3 024 25

Трамп про поступки України територіями заради миру з РФ: "Ніколи не знаєш"

Трамп прокоментував повернення втрачених територій України

Президент США Дональд Трамп уникнув прямої відповіді на запитання про те, чи повинна Україна поступитися своїми територіями в обмін на мирну угоду з Росією. 

Про це він заявив під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав лідера США, чи вважає він можливим, що Україна зможе повернути всі втрачені території.

"Ніколи не знаєш…Війна — це дуже цікаво. Ніколи не знаєш. Просто ніколи не знаєш, війна, війна і мир — але ніколи не знаєш", - відповів Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 54% українців категорично проти будь-яких територіальних поступок Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, 23 вересня Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні та може повернути тимчасово окуповані території.

Водночас влітку Трамп під час зустрічі з президентом України та лідерами Європи у Вашингтоні заявив, що в межах ймовірного припинення війни Росії проти України необхідно буде "обговорити можливі обміни територіями".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

територіальна цілісність (231) Трамп Дональд (7375) війна в Україні (6597)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Якось мимоволі виникає бажання , аби трампісти на своїй шкурі відчули всю "цікавість" війни !
показати весь коментар
17.10.2025 22:02 Відповісти
+8
Потрібно в такому разі зразу запитувати опонентів чи визнають вони міжнародне право, чи визнають вони міжнародно визнані кордони, чи визнають вони міжнародні зобов'язання і угоди. Якщо вбивцям і людоїдам давати те що вони хочуть то потрібно визнати що не існує в світі ніякого порядку, законів і угод. А значить немає сенсу нічого нізким підписувати і зобов'язуватись
показати весь коментар
17.10.2025 22:04 Відповісти
+7
Паркінсон перехопив мікрофон.
показати весь коментар
17.10.2025 21:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Паркінсон перехопив мікрофон.
показати весь коментар
17.10.2025 21:56 Відповісти
... паркінсон трахає маразм.
показати весь коментар
17.10.2025 22:29 Відповісти
хух...тай годі...та перевірте його вже....цей-во
показати весь коментар
17.10.2025 21:56 Відповісти
Трамп завжди темнить, я цього поца ніколи не любив, но десь його поважаю, хто говорить, що він дурень, помиляється, він, хитрий, як лиса.
показати весь коментар
17.10.2025 21:58 Відповісти
Війна - це дуже цікаво - далі можна не продовжувати
показати весь коментар
17.10.2025 21:59 Відповісти
Якось мимоволі виникає бажання , аби трампісти на своїй шкурі відчули всю "цікавість" війни !
показати весь коментар
17.10.2025 22:02 Відповісти
Іди на@уй
показати весь коментар
17.10.2025 22:00 Відповісти
війна для нього цікаво. виродок
показати весь коментар
17.10.2025 22:01 Відповісти
Потрібно в такому разі зразу запитувати опонентів чи визнають вони міжнародне право, чи визнають вони міжнародно визнані кордони, чи визнають вони міжнародні зобов'язання і угоди. Якщо вбивцям і людоїдам давати те що вони хочуть то потрібно визнати що не існує в світі ніякого порядку, законів і угод. А значить немає сенсу нічого нізким підписувати і зобов'язуватись
показати весь коментар
17.10.2025 22:04 Відповісти
Вимкніть йому мікрохвон!
показати весь коментар
17.10.2025 22:07 Відповісти
Звичайно що поверне і тільки після того війна буде закінчена, будь-яке призупинення бойових дій тільки відкладе закінчення війни і крах кацапстану!
показати весь коментар
17.10.2025 22:11 Відповісти
"Ніколи не знаєш…Війна - це дуже цікаво. Ніколи не знаєш. Просто ніколи не знаєш, війна, війна і мир - але ніколи не знаєш", - відповів Трамп. Джерело: https://censor.net/ua/n3580333
Важко осягнути глибину глибин його думки. Нагадує інтелект Свіріда Петровича Галахвастова.
показати весь коментар
17.10.2025 22:15 Відповісти
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мишы… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет.

Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом. И тогда когда тому, одному которому, невчёному будеть белое, так уже ему, вчёному, которому, будет уже как, ну…
Зелёное? Нет! Рябое!
показати весь коментар
17.10.2025 22:28 Відповісти
Персонаж, що видав цей спіч, був напевно розумнішим за руде опудало, що тимчасово очолило виконавчу гілку влади США.
показати весь коментар
17.10.2025 22:31 Відповісти
Рудий понос. Як у *****:
"Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, - нам скучно, застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас"
показати весь коментар
17.10.2025 22:32 Відповісти
Рижому діду вже 9-й десяток. Там вже в голові вівсяна каша. Скажіть спасибі що в штани не всрався
показати весь коментар
17.10.2025 22:41 Відповісти
Краще б він 'уникнув' свого президентства. Не тягне він на міжнародного діяча.
показати весь коментар
17.10.2025 22:16 Відповісти
Дід прийми пігулки. Ніяких поступок. Для тебе війна "це дуже цікаво", бо москалі не твою землю забирають. А тут їм ніхто нічого просто так не віддасть. Хочете землі - лізьте! По 2 кв. метри на кожного знайдеться.
показати весь коментар
17.10.2025 22:18 Відповісти
"Ніколи не знаєш...
------
Трамп тут трохи грає. Усі чудово знають, що поступки нашими територіями будуть. Це не було секретом із 2015 року, але ніхто не хотів говорити це вголос. Інакше на них чекала б доля Яника, тому берегли свою шкуру і мовчали.
показати весь коментар
17.10.2025 22:19 Відповісти
Які "поступки"?
показати весь коментар
17.10.2025 22:32 Відповісти
Прочитай "мінські угоди" ...
показати весь коментар
17.10.2025 22:33 Відповісти
У мінських угодах немає ніяких "поступок" територією України. Та й не могли вони бути, бо, по-перше, немає такого механізму, а по-друге, вони були підписані якимись двома чмирями, один з яких вже кур по пеклу ганяє.

Що саме мені читати?
показати весь коментар
17.10.2025 22:40 Відповісти
через два місяці його знову розверне на 180 градусів, і так буде ще наступні 3 роки.
Коли зеленошмаркаті то зрозуміють і почнуть ЩОСЬ РОБИТИ
показати весь коментар
17.10.2025 22:20 Відповісти
Пропонуєш виходити на майдан проти Трампа? Кого в місце Трампа призначите? Або з Фірташем порадитеся..
показати весь коментар
17.10.2025 22:27 Відповісти
Немає адекватних слів на цього виродка
показати весь коментар
17.10.2025 22:24 Відповісти
 
 