РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8689 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа о территориях Украины Территориальные уступки
2 588 23

Трамп об уступках Украины территориями ради мира с РФ: "Никогда не знаешь"

Трамп прокомментировал возвращение утраченных территорий Украины

Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, должна ли Украина уступить свои территории в обмен на мирное соглашение с Россией.

Об этом он заявил во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист спросил лидера США, считает ли он возможным, что Украина сможет вернуть все утраченные территории.

"Никогда не знаешь... Война - это очень интересно. Никогда не знаешь. Просто никогда не знаешь, война, война и мир - но никогда не знаешь", - ответил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 54% украинцев категорически против любых территориальных уступок России, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Напомним, 23 сентября Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне и может вернуть временно оккупированные территории.

В то же время летом Трамп во время встречи с президентом Украины и лидерами Европы в Вашингтоне заявил, что в рамках вероятного прекращения войны России против Украины необходимо будет "обсудить возможные обмены территориями".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

территориальная целостность (289) Трамп Дональд (6822) война в Украине (6545)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Якось мимоволі виникає бажання , аби трампісти на своїй шкурі відчули всю "цікавість" війни !
показать весь комментарий
17.10.2025 22:02 Ответить
+8
Потрібно в такому разі зразу запитувати опонентів чи визнають вони міжнародне право, чи визнають вони міжнародно визнані кордони, чи визнають вони міжнародні зобов'язання і угоди. Якщо вбивцям і людоїдам давати те що вони хочуть то потрібно визнати що не існує в світі ніякого порядку, законів і угод. А значить немає сенсу нічого нізким підписувати і зобов'язуватись
показать весь комментарий
17.10.2025 22:04 Ответить
+7
Паркінсон перехопив мікрофон.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Паркінсон перехопив мікрофон.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:56 Ответить
... паркінсон трахає маразм.
показать весь комментарий
17.10.2025 22:29 Ответить
хух...тай годі...та перевірте його вже....цей-во
показать весь комментарий
17.10.2025 21:56 Ответить
Трамп завжди темнить, я цього поца ніколи не любив, но десь його поважаю, хто говорить, що він дурень, помиляється, він, хитрий, як лиса.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:58 Ответить
Війна - це дуже цікаво - далі можна не продовжувати
показать весь комментарий
17.10.2025 21:59 Ответить
Якось мимоволі виникає бажання , аби трампісти на своїй шкурі відчули всю "цікавість" війни !
показать весь комментарий
17.10.2025 22:02 Ответить
Іди на@уй
показать весь комментарий
17.10.2025 22:00 Ответить
війна для нього цікаво. виродок
показать весь комментарий
17.10.2025 22:01 Ответить
Потрібно в такому разі зразу запитувати опонентів чи визнають вони міжнародне право, чи визнають вони міжнародно визнані кордони, чи визнають вони міжнародні зобов'язання і угоди. Якщо вбивцям і людоїдам давати те що вони хочуть то потрібно визнати що не існує в світі ніякого порядку, законів і угод. А значить немає сенсу нічого нізким підписувати і зобов'язуватись
показать весь комментарий
17.10.2025 22:04 Ответить
Вимкніть йому мікрохвон!
показать весь комментарий
17.10.2025 22:07 Ответить
Звичайно що поверне і тільки після того війна буде закінчена, будь-яке призупинення бойових дій тільки відкладе закінчення війни і крах кацапстану!
показать весь комментарий
17.10.2025 22:11 Ответить
"Ніколи не знаєш…Війна - це дуже цікаво. Ніколи не знаєш. Просто ніколи не знаєш, війна, війна і мир - але ніколи не знаєш", - відповів Трамп. Джерело: https://censor.net/ua/n3580333
Важко осягнути глибину глибин його думки. Нагадує інтелект Свіріда Петровича Галахвастова.
показать весь комментарий
17.10.2025 22:15 Ответить
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мишы… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет.

Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом. И тогда когда тому, одному которому, невчёному будеть белое, так уже ему, вчёному, которому, будет уже как, ну…
Зелёное? Нет! Рябое!
показать весь комментарий
17.10.2025 22:28 Ответить
Персонаж, що видав цей спіч, був напевно розумнішим за руде опудало, що тимчасово очолило виконавчу гілку влади США.
показать весь комментарий
17.10.2025 22:31 Ответить
Рудий понос. Як у *****:
"Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, - нам скучно, застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас"
показать весь комментарий
17.10.2025 22:32 Ответить
Краще б він 'уникнув' свого президентства. Не тягне він на міжнародного діяча.
показать весь комментарий
17.10.2025 22:16 Ответить
Дід прийми пігулки. Ніяких поступок. Для тебе війна "це дуже цікаво", бо москалі не твою землю забирають. А тут їм ніхто нічого просто так не віддасть. Хочете землі - лізьте! По 2 кв. метри на кожного знайдеться.
показать весь комментарий
17.10.2025 22:18 Ответить
"Ніколи не знаєш...
------
Трамп тут трохи грає. Усі чудово знають, що поступки нашими територіями будуть. Це не було секретом із 2015 року, але ніхто не хотів говорити це вголос. Інакше на них чекала б доля Яника, тому берегли свою шкуру і мовчали.
показать весь комментарий
17.10.2025 22:19 Ответить
Які "поступки"?
показать весь комментарий
17.10.2025 22:32 Ответить
Прочитай "мінські угоди" ...
показать весь комментарий
17.10.2025 22:33 Ответить
через два місяці його знову розверне на 180 градусів, і так буде ще наступні 3 роки.
Коли зеленошмаркаті то зрозуміють і почнуть ЩОСЬ РОБИТИ
показать весь комментарий
17.10.2025 22:20 Ответить
Пропонуєш виходити на майдан проти Трампа? Кого в місце Трампа призначите? Або з Фірташем порадитеся..
показать весь комментарий
17.10.2025 22:27 Ответить
Немає адекватних слів на цього виродка
показать весь комментарий
17.10.2025 22:24 Ответить
 
 