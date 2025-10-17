Трамп об уступках Украины территориями ради мира с РФ: "Никогда не знаешь"

Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, должна ли Украина уступить свои территории в обмен на мирное соглашение с Россией.

Об этом он заявил во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист спросил лидера США, считает ли он возможным, что Украина сможет вернуть все утраченные территории.

"Никогда не знаешь... Война - это очень интересно. Никогда не знаешь. Просто никогда не знаешь, война, война и мир - но никогда не знаешь", - ответил Трамп.

Напомним, 23 сентября Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне и может вернуть временно оккупированные территории.

В то же время летом Трамп во время встречи с президентом Украины и лидерами Европы в Вашингтоне заявил, что в рамках вероятного прекращения войны России против Украины необходимо будет "обсудить возможные обмены территориями".

