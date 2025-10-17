Трамп об уступках Украины территориями ради мира с РФ: "Никогда не знаешь"
Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, должна ли Украина уступить свои территории в обмен на мирное соглашение с Россией.
Об этом он заявил во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября, информирует Цензор.НЕТ.
Журналист спросил лидера США, считает ли он возможным, что Украина сможет вернуть все утраченные территории.
"Никогда не знаешь... Война - это очень интересно. Никогда не знаешь. Просто никогда не знаешь, война, война и мир - но никогда не знаешь", - ответил Трамп.
Напомним, 23 сентября Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне и может вернуть временно оккупированные территории.
В то же время летом Трамп во время встречи с президентом Украины и лидерами Европы в Вашингтоне заявил, что в рамках вероятного прекращения войны России против Украины необходимо будет "обсудить возможные обмены территориями".
Важко осягнути глибину глибин його думки. Нагадує інтелект Свіріда Петровича Галахвастова.
Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом. И тогда когда тому, одному которому, невчёному будеть белое, так уже ему, вчёному, которому, будет уже как, ну…
"Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, - нам скучно, застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас"
Трамп тут трохи грає. Усі чудово знають, що поступки нашими територіями будуть. Це не було секретом із 2015 року, але ніхто не хотів говорити це вголос. Інакше на них чекала б доля Яника, тому берегли свою шкуру і мовчали.
Коли зеленошмаркаті то зрозуміють і почнуть ЩОСЬ РОБИТИ