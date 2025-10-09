54% украинцев категорически против любых территориальных уступок России, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины не согласны ни на какие территориальные уступки России для завершения войны.
Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
По данным КМИС, 54% украинцев категорически против любых уступок, тогда как 38% готовы принять определенные территориальные потери. По сравнению с началом лета показатели практически не изменились.
Во время опроса респондентам предложили три уточненных варианта уступок. В случае официального признания отдельных территорий частью России - 67% высказались против, а 24% готовы согласиться. Относительно передачи России территорий, которые контролирует Украина, - 71% не поддерживают такую идею, только 19% выразили согласие.
Если речь идет о замораживании линии фронта без официального признания оккупации, 56% респондентов выступают против, 35% - готовы рассмотреть такой вариант. По сравнению с маем-июнем количество тех, кто готов согласиться, снизилось с 43% до 35%.
Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий подытожил, что варианты с официальным признанием российского контроля или передачей территорий являются "нежизнеспособными" и обречены на категорическое неприятие обществом.
- це показує, наскільки 54% незламникам начхати не лише на війну (бо вони не воюють), а і в цілому на країну.
А такі як ти сховали за московські грошики просто намагаютсяь просувати кремліські маніпуляції.
І так, я не сховався на відміну від тебе, а працюю на оборонку і значну частину грошей віддаю на ті ж самі дрони.
Адекватні умови = ніяких територіальних поступок = кордони 1991 року = капітуляція московії = до цього немає жодних передумов = вічна війна.
Ніхто капітуліція від Московії не вимагає - піти нахєр з України - це не капітуляція. А от скоротити чисельність ЗСУ і віддати Херсон - це капітуляція.
Якщо йдеться про заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупації, 56% респондентів виступають проти.
Де тут щось про розброєння або передачу Запоріжжя з Херсоном?
Або десь брешете, або варто хвилюватися за військових, які використовують зпрограмовані вами безпілотники.
Є у вас відповіді на ці питання?
І не потрібно писати про ваш вклад в оборонку, він важливий, але там важливіше. І враховуючи відгуки від військових про дрони, те що ви робите в більшості потребує напильника і коштів для того щоб воно працювало (можливо не конкретно ваші).
Якщо ми погодимось на умови кацапів - ми втратимо набагато більше і життів, і територій.
Чи не доходить, для чого кацапи вимагають обмеження чисельності ЗСУ до 50-80 тисяч і повернення всієї західної допомоги? Чи не доходить, що кацапи не залишать у живих ЖОДНОГО з бійців Сил Оборони України, якщо ми капітулюємо?
На що відповідали 54% недоумків???
Незалежність втратити не страшно???
Бо до знищення України призведе якраз капітуляція на умовах *****.
Бо умови, які пропонує твоє ***** - це й є капітуляція і ніщо інше. Віддати ***** Запоріжжя і Херсон, знищити ЗСУ, не вступати у жодні військові союзи, право Вєто у Москви на будь-яку віськову допомогу Україні з боку країн-гарантів. Це для чого по-твоему? Тільки для того, щоб напасти знову як тільки ці умови будуть виконані.
І тоді, бажаю всім хто такий "непоступливий та принциповий":
- зменшили зарплату для відбудови донбасу;
- отримати сусіда з "ЛНР" та "ДНР", який буде ненавидіти всіх інших сусідів, бухатиме і гулятиме до ранку (повірте, йому за це нічого не буде), на зло всім (чи маючи низький рівень культури) гадитиме в підїзді та на дитячому майданчику;
- щоб ваші діти вчились з понаїхавшими довбой*бами;
- щоб кожного дня ви відчували, що навколо вас дивні люди, яким всі все винні та які мріють, щоб ви здохли, а на ваше місце приїхали братушки з кацації