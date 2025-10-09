54% украинцев категорически против любых территориальных уступок России, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины не согласны ни на какие территориальные уступки России для завершения войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

По данным КМИС, 54% украинцев категорически против любых уступок, тогда как 38% готовы принять определенные территориальные потери. По сравнению с началом лета показатели практически не изменились.

Во время опроса респондентам предложили три уточненных варианта уступок. В случае официального признания отдельных территорий частью России - 67% высказались против, а 24% готовы согласиться. Относительно передачи России территорий, которые контролирует Украина, - 71% не поддерживают такую идею, только 19% выразили согласие.

Если речь идет о замораживании линии фронта без официального признания оккупации, 56% респондентов выступают против, 35% - готовы рассмотреть такой вариант. По сравнению с маем-июнем количество тех, кто готов согласиться, снизилось с 43% до 35%.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий подытожил, что варианты с официальным признанием российского контроля или передачей территорий являются "нежизнеспособными" и обречены на категорическое неприятие обществом.

