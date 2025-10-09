РУС
Новости Территориальные уступки
930 58

54% украинцев категорически против любых территориальных уступок России, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины не согласны ни на какие территориальные уступки России для завершения войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

По данным КМИС, 54% украинцев категорически против любых уступок, тогда как 38% готовы принять определенные территориальные потери. По сравнению с началом лета показатели практически не изменились.

опрос о территориях

Во время опроса респондентам предложили три уточненных варианта уступок. В случае официального признания отдельных территорий частью России - 67% высказались против, а 24% готовы согласиться. Относительно передачи России территорий, которые контролирует Украина, - 71% не поддерживают такую идею, только 19% выразили согласие.

Если речь идет о замораживании линии фронта без официального признания оккупации, 56% респондентов выступают против, 35% - готовы рассмотреть такой вариант. По сравнению с маем-июнем количество тех, кто готов согласиться, снизилось с 43% до 35%.

опрос о территориях

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий подытожил, что варианты с официальным признанием российского контроля или передачей территорий являются "нежизнеспособными" и обречены на категорическое неприятие обществом.

+8
"Щоб ***** не напав другий раз - треба щоб нинішня війна тривала вічно. От я на теплому місці прилаштувався, бронь маю, зарплату платять з європейських кредитів, а припече - виїду закордон, а ви воюйте далі без жодних поступок"
показать весь комментарий
09.10.2025 13:17 Ответить
+7
"Навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності"

- це показує, наскільки 54% незламникам начхати не лише на війну (бо вони не воюють), а і в цілому на країну.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:08 Ответить
+4
Це ті хто закордоном на виплатах? бояться що якщо війна доведеться додому повертатися і працювати починати?Бо чесно кажучи серед звичайних солдатів таких не зустрічав. Мабуть такі є і серед солдатів особливо серед піхотинців а не тиловиків і штабних, але не більше 2-3 відсотків.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:20 Ответить
а інші згодні виділити по 2 м2 на рило
показать весь комментарий
09.10.2025 13:06 Ответить
38 відсотків не розуміють що миру не буде ніколи або ми або московія
показать весь комментарий
09.10.2025 13:14 Ответить
" опитування КМІС." -- " па чьом" сьогодні замовне опитування?
показать весь комментарий
09.10.2025 13:07 Ответить
"Навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності"

- це показує, наскільки 54% незламникам начхати не лише на війну (бо вони не воюють), а і в цілому на країну.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:08 Ответить
Та це просто еталонно ідіотичне питання. І 54% ідіотів навіть не зрозуміли, що саме їх запитали - території нізащо не віддамо, а от Незалежність втратити можна виходить?
показать весь комментарий
09.10.2025 13:10 Ответить
54 відсотки це оті з 76 відсотків, дебілів нічому не учать.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:15 Ответить
Дебіли якраз ті, хто не розуміє, що умови капітуляції, які виставляє ***** - це шлях до знищення України та українського народу.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:19 Ответить
Питання каверзне, але вірне. Просто, у більшості населення відсутнє критичне мислення.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:30 Ответить
Чия б корова мичала про відсутність критичного мислення - тільки не та, яка досі вважає, що ***** до миру можна примусити чи то вмовити словами політиків.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:54 Ответить
А ті, хто бажає миру на умовах ***** або вороги України, або ідіоти, які не розуміють, що виконання вимог ***** - це великий крок до знищення України. Бо вимоги ***** ведуть до незворотнього нового нападу РФ на Україну прововж 1-3 років при тому, що ЗСУ будуть сутьтєво обмежені у чисельності (це ключова вимога *****) і у ***** будуть потужні плацдарми на правому березі Дніпра (Херсон, Запоріжжя).
показать весь комментарий
09.10.2025 13:12 Ответить
"Щоб ***** не напав другий раз - треба щоб нинішня війна тривала вічно. От я на теплому місці прилаштувався, бронь маю, зарплату платять з європейських кредитів, а припече - виїду закордон, а ви воюйте далі без жодних поступок"
показать весь комментарий
09.10.2025 13:17 Ответить
Не вічно, а до моменту, коли Московія не буде змоги далі воювати і погодиться на мир на адекватних умовах.
А такі як ти сховали за московські грошики просто намагаютсяь просувати кремліські маніпуляції.
І так, я не сховався на відміну від тебе, а працюю на оборонку і значну частину грошей віддаю на ті ж самі дрони.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:23 Ответить
>погодиться на мир на адекватних умовах

Адекватні умови = ніяких територіальних поступок = кордони 1991 року = капітуляція московії = до цього немає жодних передумов = вічна війна.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:26 Ответить
Адекватні умови - це як мінімум відсутність вимог до України щодо обмеження обороноздатності України. І відсутність вимог до України щодо передачі кацапам Запоріжжя, Херсону і тд.
Ніхто капітуліція від Московії не вимагає - піти нахєр з України - це не капітуляція. А от скоротити чисельність ЗСУ і віддати Херсон - це капітуляція.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:29 Ответить
Буквально написано в новині:
Якщо йдеться про заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупації, 56% респондентів виступають проти.

Де тут щось про розброєння або передачу Запоріжжя з Херсоном?
показать весь комментарий
09.10.2025 13:32 Ответить
Не йдеться про це, бо кацапи на таке не погодяться.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:42 Ответить
Так мова не про кацапів, а про своїх незламників, яким і заморозка поточної лінії фронту не довподоби, бо це капітуляція і краще воювати далі.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:44 Ответить
У нас немає такого варіанту зараз взагалі. Бо на нього не підуть кацапи - нам ще довго необхідно воювати, щоб заставити їх на таке погодитись. І просто заморозка по лінії зіткнення без зняття територіальних претензії кацапні на нашу територію у будь-якому випадкові буде лише невеликою паузою у війні.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:48 Ответить
Тобто іншими словами - вічна війна без жодних поступок, яка ставить під загрозу незалежність усієї України, про що і було опитування.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:52 Ответить
Якось недавно ви писали, що програмуєте безпілотники (я ж не помилився, це ви були?), значить не дурна людина. Але оце, що ви пишете...
Або десь брешете, або варто хвилюватися за військових, які використовують зпрограмовані вами безпілотники.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:32 Ответить
По суті є що заперечити тому, що я пишу? Кацапи зараз погоджуються говорити про мир тільки на своїх умовах. Їхні умови відомі: це передача їм Запоріжжя, Херсону і всього Донбасу, обмеження чисельності ЗСУ до 50-80 тисяч, повернення всієї західної допомоги, заборона Україні вступати у віськові союзи і так далі. І поки у нас немає можливості заставити кацапів відмовитись від цих умов - інших варіантів, окрім продовжувати спротив у нас немає. Бо погодитись на умови кацапів = підписати собі вирок.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:37 Ответить
І коли ці умови будуть? В якій ситуації будемо на той момент будемо ми? Скільки життів і територій ми втратимо до того моменту? Чи готові особисто ви мобілізуватись для досягнення цілі?
Є у вас відповіді на ці питання?
І не потрібно писати про ваш вклад в оборонку, він важливий, але там важливіше. І враховуючи відгуки від військових про дрони, те що ви робите в більшості потребує напильника і коштів для того щоб воно працювало (можливо не конкретно ваші).
показать весь комментарий
09.10.2025 13:36 Ответить
"Скільки життів і територій ми втратимо до того моменту?"

Якщо ми погодимось на умови кацапів - ми втратимо набагато більше і життів, і територій.
Чи не доходить, для чого кацапи вимагають обмеження чисельності ЗСУ до 50-80 тисяч і повернення всієї західної допомоги? Чи не доходить, що кацапи не залишать у живих ЖОДНОГО з бійців Сил Оборони України, якщо ми капітулюємо?
показать весь комментарий
09.10.2025 13:40 Ответить
Питання стояло інакше. Розмежування по ЛБЗ найкращий варіант на даний момент. Його можна вибити в *****, тільки треба правильна робота політиків, а її немає. Були мінські домовленості, які стримували подальшу агресію, але популізм переміг здоровий глузд в 2019-му.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:46 Ответить
Москалі зможутиь вести війну,ще дуже багато років.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:49 Ответить
Щось дуже тебе багато... За довгим рублем?
показать весь комментарий
09.10.2025 13:39 Ответить
А братушек твоих кто утилизирует, ордынец, если все "не хотят"?
показать весь комментарий
09.10.2025 13:14 Ответить
"За жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності" - це що за питання таке???

На що відповідали 54% недоумків???

Незалежність втратити не страшно???
показать весь комментарий
09.10.2025 13:13 Ответить
Питання спекулятивне і маніпулятивне, бо тільки неудоумки не розуміють, що саме капітуляція на умовах ***** = гарантія знищення України.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:15 Ответить
То судячи з відповідей виходить, що 54% готові на знищення України але на своїх умовах?
показать весь комментарий
09.10.2025 13:16 Ответить
Люди просто не зважають на другу, явно маніпулятивну частину питання.
Бо до знищення України призведе якраз капітуляція на умовах *****.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:20 Ответить
А вічна війна призведе до процвітання і розвитку? Та й звідки взялася маячня про капітуляцію (хоча ясно звідки - мародери так народ тримають в "тонусі", щоб довше помародерити)? Дипломатія це не капітуляція.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:23 Ответить
"Та й звідки взялася маячня про капітуляцію"

Бо умови, які пропонує твоє ***** - це й є капітуляція і ніщо інше. Віддати ***** Запоріжжя і Херсон, знищити ЗСУ, не вступати у жодні військові союзи, право Вєто у Москви на будь-яку віськову допомогу Україні з боку країн-гарантів. Це для чого по-твоему? Тільки для того, щоб напасти знову як тільки ці умови будуть виконані.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:27 Ответить
Це тест на критичне мислення. В 54% воно відсутнє. Порівняно з 2019 (73%) трохи краще стало.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:42 Ответить
Критичне мислення абсолютно відсутнє у вас, якщо ви вважаєте, що виживете, якщо капітулювати на умовах *****. Якщо ви не розумієте, для чого ***** висуває вимогу в обмежені чисельності ЗСУ до смішних значеннь - то мислення як таке у вас взагалі відсутнє.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:45 Ответить
Не маніпулюйте. Питання стояло інакше. І люди дали свою відповідь, в тому числі й ви.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:47 Ответить
Такого питання взагалі немає, бо ***** не погоджується на жодні інші умови, окрім тих, що він вже висунув.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:52 Ответить
Ну якщо моб ресурс був 5 мільйонів, значить 54% з нього проти будь-яких поступок, це десь 2,5 млн. Мобілізували всього десь мільйон, лишається ще 1,5 млн. Чого ж буси так активно пакують? Незрозуміло. Ще років на 6 черги з добровольців повинні стояти. Певно треба мати талант, так щоб відповідати правильно, але щоб замість тебе охолов хтось інший.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:16 Ответить
Якби опитували тільки "мобресурс" - то там процентне співвідношення було б таким, що КМІС відразу закрили, а наступного дня туди прийшло СБУ.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:19 Ответить
Серед мобресурсу теж було б подібне співвідношення) Он я стояв у ТЦК - два поверхи забиті чергою, і всі як не заброньовані то з відстрочками. Це все мобресурс - проведіть серед них опитування, всі будуть проти поступок.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:25 Ответить
100% з ти 54% це пенсіонери, жінки, заброньовані, закордонно-незламні патріоти.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:19 Ответить
Тихо, м'яко, але вперто, Зельона соціологія внушає нам, що все більше українців за дружбу з Кацапією, і проти ЄС. По даним Зельониих в 2019 році, не проти миру з Кацапією було 73% , а зараз 65%! А також запевняють, що до війни за союз з ЄС було 25%, а зараз 35! Отак. Скоро скажуть, що більшість за мирний договір, кацапський язик, і плюємо на ЄС, вперед с Тайожний Союз.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:16 Ответить
Чому б Цензору не провести власне опитування - кількість аудиторії дозволяє, люди зібралися, у своїй більшості, порядні. От і з'язується істина
показать весь комментарий
09.10.2025 13:18 Ответить
Це ж скільки в Україні ще ватної мерзоти треба випалити!
показать весь комментарий
09.10.2025 13:20 Ответить
Це ті хто закордоном на виплатах? бояться що якщо війна доведеться додому повертатися і працювати починати?Бо чесно кажучи серед звичайних солдатів таких не зустрічав. Мабуть такі є і серед солдатів особливо серед піхотинців а не тиловиків і штабних, але не більше 2-3 відсотків.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:20 Ответить
Точно - звичайні солдати буе бажають, щоб кацапи прийшли до них додому і всіх повирізали, що 100% станеться. якщо капітулювати на умовах *****. Це ж бажання у звичайних солдат за версією Валєріка.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:25 Ответить
Тих, хто воював 100% в живих не залишать. Інших - знищать як народ. Як роблять у Мариуполі - молодих - на м'ясні штурми, тих хто постарше - виживають з міста, щоб переізжали до російських міст і ставали "русскімі" - людьми без роду і племені, а замість місцевих завозять таких як ти чурок.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:32 Ответить
Якщо йдеться про заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупації, 56% респондентів виступають проти, 35% - готові розглянути такий варіант. Порівняно з травнем-червнем кількість тих, хто готовий погодитися, знизилася з 43% до 35%.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:24 Ответить
Опитування якогось чорт забирай КМІС, мене не питали на вулиці, не телефонували, на Чорну раду не запрошували? КМІС йде на йух!
показать весь комментарий
09.10.2025 13:27 Ответить
Если бы не тратили деньги на бюрократов и дипломатов, а платили військовим нормальные деньги - было бы 99%
показать весь комментарий
09.10.2025 13:29 Ответить
Мені цікаво, ті, люди які категорично проти любих територіальних поступок, усвідомлюють, що робити з деокупованими (якщо це колись станеться) територіями Донецької, Луганської областей та Криму? А з їхнім тупим, забомбованим, ненависним до України населенням та зруйноватими і загаженими територіями? За чий рахунок ці території відбудовуватимуть і для кого? А хто бажає поступитися "несчасним" своїм робочим місцем? А сусіда по будинку з Донеччини, любителя "русского міра", бажаєте? Гниди з донбасу і так масово розселились по території України, зайняли гарні місця в державних структурах, потіснивши "не донецьких", хер ложать на заборону пропаганди "рюського міру", займаються терористичною діяльністю. В разі деокупації їх буде більше в рази.
І тоді, бажаю всім хто такий "непоступливий та принциповий":
- зменшили зарплату для відбудови донбасу;
- отримати сусіда з "ЛНР" та "ДНР", який буде ненавидіти всіх інших сусідів, бухатиме і гулятиме до ранку (повірте, йому за це нічого не буде), на зло всім (чи маючи низький рівень культури) гадитиме в підїзді та на дитячому майданчику;
- щоб ваші діти вчились з понаїхавшими довбой*бами;
- щоб кожного дня ви відчували, що навколо вас дивні люди, яким всі все винні та які мріють, щоб ви здохли, а на ваше місце приїхали братушки з кацації
показать весь комментарий
09.10.2025 13:36 Ответить
Зверніть увагу- це опитування велось з перших днів війни. Комусь потрібно було показати як повільно наростає думка народу віддати свої території. Ну явно все схоже на договорняк! Ніколи й думки не закрадалось … Ось зараз видно- народ схиляють до здачі територій. Інакше, який би дурень так пилив бід собою б гілку?!Для чого оприлюднили оце все?…
показать весь комментарий
09.10.2025 13:45 Ответить
опитування внутрішніх контор під час війни-іпсо.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:45 Ответить
Хто замовив це опитування? Там корінь зла. Якщо влада не припиняє такі провокації, значить її це влаштовує. Значить готова до капітуляції?
показать весь комментарий
09.10.2025 13:50 Ответить
 
 