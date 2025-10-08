Абсолютное большинство американцев поддерживают более жесткую политику США в отношении России, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство граждан США как среди демократов, так и среди республиканцев, поддерживают более жесткую политику администрации президента Дональда Трампа в отношении России, в частности - относительно введения новых санкций.

Об этом сообщает журналист Остап Яриш со ссылкой на опрос от Гарвардского университета, проведенный 1-2 октября, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно этому исследованию:

72% демократов и 73% республиканцев поддерживают предоставление оружия Украине и введение новых санкций США против России для остановки кровопролития;

71% демократов и 86% республиканцев поддерживают дополнительные экономические санкции против России, чтобы заставить ее завершить войну против Украины;

76% демократов и 86% республиканцев считают, что Европа должна прекратить покупать нефть у России и вместо этого покупать ее у США;

55% демократов и 66% республиканцев считают, что страны, которые покупают нефть и газ у России, должны быть наказаны дополнительными пошлинами.

"Это очень интересная динамика между избирателями-демократами и республиканцами", - добавил Яриш.

