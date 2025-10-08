РУС
827 2

Абсолютное большинство американцев поддерживают более жесткую политику США в отношении России, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство граждан США как среди демократов, так и среди республиканцев, поддерживают более жесткую политику администрации президента Дональда Трампа в отношении России, в частности - относительно введения новых санкций.

Об этом сообщает журналист Остап Яриш со ссылкой на опрос от Гарвардского университета, проведенный 1-2 октября, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно этому исследованию:

  • 72% демократов и 73% республиканцев поддерживают

    предоставление оружия Украине и введение новых санкций США против России для остановки кровопролития;

  • 71% демократов и 86% республиканцев поддерживают дополнительные экономические санкции против России, чтобы заставить ее завершить войну против Украины;
  • 76% демократов и 86% республиканцев считают, что Европа должна прекратить покупать нефть у России и вместо этого покупать ее у США;
  • 55% демократов и 66% республиканцев считают, что страны, которые покупают нефть и газ у России, должны быть наказаны дополнительными пошлинами.

"Это очень интересная динамика между избирателями-демократами и республиканцами", - добавил Яриш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Болтон раскритиковал Рубио за отговорки относительно санкций против России: "Полная чушь. И это то, на что рассчитывает Путин"

Сколько американцев поддерживают санкции против России: опрос
Автор: 

опрос (2946) россия (97564) санкции (11911) США (28020) война в Украине (6448)
Трампа Гарвард проб"є?
08.10.2025 21:40 Ответить
Призупинити ліцензії, акредитування/дозволи, фінансові операції якомусь там Гарварду! Всі вивільнені кошти перевести на фінансування Трамп-тауерів по всьому світу! Де немає цих тауерів - збудувати за кошти місцевого населення. На кожному розмістити логотип "MAGA" і зобов'язати країни, де є/будуть Трамп-тауери звернутись до нобелівського комітету з питання призначення "Премії миру" миротворцю Трампу!
08.10.2025 22:11 Ответить
 
 