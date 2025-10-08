Абсолютное большинство американцев поддерживают более жесткую политику США в отношении России, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Абсолютное большинство граждан США как среди демократов, так и среди республиканцев, поддерживают более жесткую политику администрации президента Дональда Трампа в отношении России, в частности - относительно введения новых санкций.
Об этом сообщает журналист Остап Яриш со ссылкой на опрос от Гарвардского университета, проведенный 1-2 октября, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно этому исследованию:
- 72% демократов и 73% республиканцев поддерживают
предоставление оружия Украине и введение новых санкций США против России для остановки кровопролития;
- 71% демократов и 86% республиканцев поддерживают дополнительные экономические санкции против России, чтобы заставить ее завершить войну против Украины;
- 76% демократов и 86% республиканцев считают, что Европа должна прекратить покупать нефть у России и вместо этого покупать ее у США;
- 55% демократов и 66% республиканцев считают, что страны, которые покупают нефть и газ у России, должны быть наказаны дополнительными пошлинами.
"Это очень интересная динамика между избирателями-демократами и республиканцами", - добавил Яриш.
