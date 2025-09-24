Болтон раскритиковал Рубио за отговоры по поводу санкций против России: "Полная чушь. И это то, на что рассчитывает Путин"

Бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон резко раскритиковал аргументы госсекретаря Марко Рубио, которыми тот объяснил промедление с новыми санкциями против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Болтон назвал "полной чушью" заявления Рубио, что санкции якобы уменьшат роль США как посредника между Москвой и Киевом.

"Говорить, что мы будем ждать европейцев (для синхронного введения энергетических санкций - ред.) - это то же самое, что ожидать Годо (отсылка к пьесе-абсурду Сэмюэла Беккета - ред). Они не сделают этого. А если мы не сделаем этого, то события войны в Украине будут и дальше развиваться медленно и большей ценой, в пользу России. И это то, на что рассчитывает Путин", - заявил Болтон.

Он также напомнил, что после саммита на Аляске Владимир Путин "вел себя так, будто имеет полную свободу действий". По мнению Болтона, подобное восприятие ситуации сохраняется и сейчас.

Напомним, в эфире NBC News Рубио заявил, что введение санкций против Москвы может ограничить роль Вашингтона выступать как посредник в мирных переговорах между Украиной и РФ.

