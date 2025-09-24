РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10017 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России
1 393 3

Болтон раскритиковал Рубио за отговоры по поводу санкций против России: "Полная чушь. И это то, на что рассчитывает Путин"

болтон,джон

Бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон резко раскритиковал аргументы госсекретаря Марко Рубио, которыми тот объяснил промедление с новыми санкциями против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Болтон назвал "полной чушью" заявления Рубио, что санкции якобы уменьшат роль США как посредника между Москвой и Киевом.

"Говорить, что мы будем ждать европейцев (для синхронного введения энергетических санкций - ред.) - это то же самое, что ожидать Годо (отсылка к пьесе-абсурду Сэмюэла Беккета - ред). Они не сделают этого. А если мы не сделаем этого, то события войны в Украине будут и дальше развиваться медленно и большей ценой, в пользу России. И это то, на что рассчитывает Путин", - заявил Болтон.

Он также напомнил, что после саммита на Аляске Владимир Путин "вел себя так, будто имеет полную свободу действий". По мнению Болтона, подобное восприятие ситуации сохраняется и сейчас.

Напомним, в эфире NBC News Рубио заявил, что введение санкций против Москвы может ограничить роль Вашингтона выступать как посредник в мирных переговорах между Украиной и РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп имеет варианты экономических санкций, чтобы прекратить эскалацию боевых действий, - Рубио

Автор: 

санкции (11877) Болтон Джон (122) Рубио Марко (288)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рубіо - головний агент кремля. Як вони досі не зрозуміли…
показать весь комментарий
24.09.2025 11:24 Ответить
все що можна чекати від США - продаж зброї яка йтиме до нас, Європі. Це максимум. В розумінні Трампа НАТО і Європа повинні допомагати Україні. А від нього все, більш нічого, ніяких санкцій і всього такого
показать весь комментарий
24.09.2025 12:40 Ответить
Дурням і хєр іграшка.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:54 Ответить
 
 