УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10747 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії
1 353 2

Болтон розкритикував Рубіо за відмовки щодо санкцій проти Росії: "Повна нісенітниця. І це те, на що розраховує Путін"

болтон,джон

Колишній радник з нацбезпеки США Джон Болтон різко розкритикував аргументи держсекретаря Марко Рубіо, якими той пояснив зволікання з новими санкціями проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

Болтон назвав "повною нісенітницею" заяви Рубіо, що санкції нібито зменшать роль США як посередника між Москвою та Києвом.

"Казати, що ми будемо чекати на європейців (для синхронного запровадження енергетичних санкцій - ред.) - це те саме, що очікувати на Годо (відсилка до п’єси-абсурду Сем’юела Бекета - ред). Вони не зроблять цього. А якщо ми не зробимо цього, то події війни в Україні будуть і далі розвиватися повільно та більшою ціною, на користь Росії. І це те, на що розраховує Путін", - заявив Болтон.

Він також нагадав, що після саміту на Алясці Володимир Путін "поводився так, ніби має повну свободу дій". На думку Болтона, подібне сприйняття ситуації зберігається і зараз.

Нагадаємо, в ефірі NBC News Рубіо заявив, що запровадження санкцій проти Москви може обмежити роль Вашингтона виступати як посередник у мирних переговорах між Україною та РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп має варіанти економічних санкцій, щоб припинити ескалацію бойових дій, - Рубіо

Автор: 

санкції (12761) Болтон Джон (118) Рубіо Марко (293)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рубіо - головний агент кремля. Як вони досі не зрозуміли…
показати весь коментар
24.09.2025 11:24 Відповісти
все що можна чекати від США - продаж зброї яка йтиме до нас, Європі. Це максимум. В розумінні Трампа НАТО і Європа повинні допомагати Україні. А від нього все, більш нічого, ніяких санкцій і всього такого
показати весь коментар
24.09.2025 12:40 Відповісти
 
 