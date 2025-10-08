Абсолютна більшість американців підтримують жорсткішу політику США щодо Росії, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Абсолютна більшість громадян США як серед демократів, так і серед республіканців, підтримують більш жорстку політику адміністрації президента Дональда Трампа щодо Росії, зокрема у запровадженні нових санкцій.
Про це повідомляє журналіст Остап Яриш із посиланням на опитування від Гарвардського університету, проведене 1-2 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з цим дослідженням:
- 72% демократів і 73% республіканців підтримують
надання зброї Україні та запровадження нових санкцій США проти Росії для зупинення кровопролиття;
- 71% демократів і 86% республіканців підтримують додаткові економічні санкції проти Росії, щоб змусити її завершити війну проти України;
- 76% демократів і 86% республіканців вважають, що Європа повинна припинити купувати нафту в Росії й замість цього купувати її в США;
- 55% демократів і 66% республіканців вважають, що країни, які купують нафту і газ у Росії, повинні бути покарані додатковими митами.
"Це дуже цікава динаміка між виборцями-демократами та республіканцями", - додав Яриш.
