Абсолютна більшість американців підтримують жорсткішу політику США щодо Росії, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Абсолютна більшість громадян США як серед демократів, так і серед республіканців, підтримують більш жорстку політику адміністрації президента Дональда Трампа щодо Росії, зокрема у запровадженні нових санкцій.

Про це повідомляє журналіст Остап Яриш із посиланням на опитування від Гарвардського університету, проведене 1-2 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з цим дослідженням:

72% демократів і 73% республіканців підтримують надання зброї Україні та запровадження нових санкцій США проти Росії для зупинення кровопролиття;

71% демократів і 86% республіканців підтримують додаткові економічні санкції проти Росії, щоб змусити її завершити війну проти України;

76% демократів і 86% республіканців вважають, що Європа повинна припинити купувати нафту в Росії й замість цього купувати її в США;

55% демократів і 66% республіканців вважають, що країни, які купують нафту і газ у Росії, повинні бути покарані додатковими митами.

"Це дуже цікава динаміка між виборцями-демократами та республіканцями", - додав Яриш.

