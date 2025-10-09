УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10574 відвідувача онлайн
Новини Територіальні поступки
749 42

54% українців категорично проти будь-яких територіальних поступок Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України не погоджуються на жодні територіальні поступки Росії для завершення війни.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

За даними КМІС, 54% українців категорично проти будь-яких поступок, тоді як 38% готові прийняти певні територіальні втрати. Порівняно з початком літа показники практично не змінилися.

опитування про території

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Абсолютна більшість американців підтримують жорсткішу політику США щодо Росії, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Під час опитування респондентам запропонували три уточнені варіанти поступок. У разі офіційного визнання окремих територій частиною Росії - 67% висловилися проти, а 24% готові погодитися. Щодо передачі Росії територій, які контролює Україна, - 71% не підтримують таку ідею, лише 19% висловили згоду.

Якщо йдеться про заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупації, 56% респондентів виступають проти, 35% - готові розглянути такий варіант. Порівняно з травнем-червнем кількість тих, хто готовий погодитися, знизилася з 43% до 35%.

опитування про території

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький підсумував, що варіанти з офіційним визнанням російського контролю чи передачею територій є "нежиттєздатними" і приречені на категоричне несприйняття суспільством.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

опитування (2077) територіальна цілісність (229) КМІС (360)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
"Навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності"

- це показує, наскільки 54% незламникам начхати не лише на війну (бо вони не воюють), а і в цілому на країну.
показати весь коментар
09.10.2025 13:08 Відповісти
+3
а чего в военкоматы не идут, чтоб землю не отдавать, как то непонятно, отдавать не хотят и воевать не хотят- кто-то врет
показати весь коментар
09.10.2025 13:08 Відповісти
+2
Та це просто еталонно ідіотичне питання. І 54% ідіотів навіть не зрозуміли, що саме їх запитали - території нізащо не віддамо, а от Незалежність втратити можна виходить?
показати весь коментар
09.10.2025 13:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а інші згодні виділити по 2 м2 на рило
показати весь коментар
09.10.2025 13:06 Відповісти
38 відсотків не розуміють що миру не буде ніколи або ми або московія
показати весь коментар
09.10.2025 13:14 Відповісти
" опитування КМІС." -- " па чьом" сьогодні замовне опитування?
показати весь коментар
09.10.2025 13:07 Відповісти
"Навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності"

- це показує, наскільки 54% незламникам начхати не лише на війну (бо вони не воюють), а і в цілому на країну.
показати весь коментар
09.10.2025 13:08 Відповісти
Та це просто еталонно ідіотичне питання. І 54% ідіотів навіть не зрозуміли, що саме їх запитали - території нізащо не віддамо, а от Незалежність втратити можна виходить?
показати весь коментар
09.10.2025 13:10 Відповісти
54 відсотки це оті з 76 відсотків, дебілів нічому не учать.
показати весь коментар
09.10.2025 13:15 Відповісти
Дебіли якраз ті, хто не розуміє, що умови капітуляції, які виставляє ***** - це шлях до знищення України та українського народу.
показати весь коментар
09.10.2025 13:19 Відповісти
Питання каверзне, але вірне. Просто, у більшості населення відсутнє критичне мислення.
показати весь коментар
09.10.2025 13:30 Відповісти
А ті, хто бажає миру на умовах ***** або вороги України, або ідіоти, які не розуміють, що виконання вимог ***** - це великий крок до знищення України. Бо вимоги ***** ведуть до незворотнього нового нападу РФ на Україну прововж 1-3 років при тому, що ЗСУ будуть сутьтєво обмежені у чисельності (це ключова вимога *****) і у ***** будуть потужні плацдарми на правому березі Дніпра (Херсон, Запоріжжя).
показати весь коментар
09.10.2025 13:12 Відповісти
"Щоб ***** не напав другий раз - треба щоб нинішня війна тривала вічно. От я на теплому місці прилаштувався, бронь маю, зарплату платять з європейських кредитів, а припече - виїду закордон, а ви воюйте далі без жодних поступок"
показати весь коментар
09.10.2025 13:17 Відповісти
Не вічно, а до моменту, коли Московія не буде змоги далі воювати і погодиться на мир на адекватних умовах.
А такі як ти сховали за московські грошики просто намагаютсяь просувати кремліські маніпуляції.
І так, я не сховався на відміну від тебе, а працюю на оборонку і значну частину грошей віддаю на ті ж самі дрони.
показати весь коментар
09.10.2025 13:23 Відповісти
>погодиться на мир на адекватних умовах

Адекватні умови = ніяких територіальних поступок = кордони 1991 року = капітуляція московії = до цього немає жодних передумов = вічна війна.
показати весь коментар
09.10.2025 13:26 Відповісти
Адекватні умови - це як мінімум відсутність вимог до України щодо обмеження обороноздатності України. І відсутність вимог до України щодо передачі кацапам Запоріжжя, Херсону і тд.
Ніхто капітуліція від Московії не вимагає - піти нахєр з України - це не капітуляція. А от скоротити чисельність ЗСУ і віддати Херсон - це капітуляція.
показати весь коментар
09.10.2025 13:29 Відповісти
Буквально написано в новині:
Якщо йдеться про заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупації, 56% респондентів виступають проти.

Де тут щось про розброєння або передачу Запоріжжя з Херсоном?
показати весь коментар
09.10.2025 13:32 Відповісти
Якось недавно ви писали, що програмуєте безпілотники (я ж не помилився, це ви були?), значить не дурна людина. Але оце, що ви пишете...
Або десь брешете, або варто хвилюватися за військових, які використовують зпрограмовані вами безпілотники.
показати весь коментар
09.10.2025 13:32 Відповісти
По суті є що заперечити тому, що я пишу? Кацапи зараз погоджуються говорити про мир тільки на своїх умовах. Їхні умови відомі: це передача їм Запоріжжя, Херсону і всього Донбасу, обмеження чисельності ЗСУ до 50-80 тисяч, повернення всієї західної допомоги, заборона Україні вступати у віськові союзи і так далі. І поки у нас немає можливості заставити кацапів відмовитись від цих умов - інших варіантів, окрім продовжувати спротив у нас немає. Бо погодитись на умови кацапів = підписати собі вирок.
показати весь коментар
09.10.2025 13:37 Відповісти
І коли ці умови будуть? В якій ситуації будемо на той момент будемо ми? Скільки життів і територій ми втратимо до того моменту? Чи готові особисто ви мобілізуватись для досягнення цілі?
Є у вас відповіді на ці питання?
І не потрібно писати про ваш вклад в оборонку, він важливий, але там важливіше. І враховуючи відгуки від військових про дрони, те що ви робите в більшості потребує напильника і коштів для того щоб воно працювало (можливо не конкретно ваші).
показати весь коментар
09.10.2025 13:36 Відповісти
Щось дуже тебе багато... За довгим рублем?
показати весь коментар
09.10.2025 13:39 Відповісти
А братушек твоих кто утилизирует, ордынец, если все "не хотят"?
показати весь коментар
09.10.2025 13:14 Відповісти
"За жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності" - це що за питання таке???

На що відповідали 54% недоумків???

Незалежність втратити не страшно???
показати весь коментар
09.10.2025 13:13 Відповісти
Питання спекулятивне і маніпулятивне, бо тільки неудоумки не розуміють, що саме капітуляція на умовах ***** = гарантія знищення України.
показати весь коментар
09.10.2025 13:15 Відповісти
То судячи з відповідей виходить, що 54% готові на знищення України але на своїх умовах?
показати весь коментар
09.10.2025 13:16 Відповісти
Люди просто не зважають на другу, явно маніпулятивну частину питання.
Бо до знищення України призведе якраз капітуляція на умовах *****.
показати весь коментар
09.10.2025 13:20 Відповісти
А вічна війна призведе до процвітання і розвитку? Та й звідки взялася маячня про капітуляцію (хоча ясно звідки - мародери так народ тримають в "тонусі", щоб довше помародерити)? Дипломатія це не капітуляція.
показати весь коментар
09.10.2025 13:23 Відповісти
"Та й звідки взялася маячня про капітуляцію"

Бо умови, які пропонує твоє ***** - це й є капітуляція і ніщо інше. Віддати ***** Запоріжжя і Херсон, знищити ЗСУ, не вступати у жодні військові союзи, право Вєто у Москви на будь-яку віськову допомогу Україні з боку країн-гарантів. Це для чого по-твоему? Тільки для того, щоб напасти знову як тільки ці умови будуть виконані.
показати весь коментар
09.10.2025 13:27 Відповісти
Ну якщо моб ресурс був 5 мільйонів, значить 54% з нього проти будь-яких поступок, це десь 2,5 млн. Мобілізували всього десь мільйон, лишається ще 1,5 млн. Чого ж буси так активно пакують? Незрозуміло. Ще років на 6 черги з добровольців повинні стояти. Певно треба мати талант, так щоб відповідати правильно, але щоб замість тебе охолов хтось інший.
показати весь коментар
09.10.2025 13:16 Відповісти
Якби опитували тільки "мобресурс" - то там процентне співвідношення було б таким, що КМІС відразу закрили, а наступного дня туди прийшло СБУ.
показати весь коментар
09.10.2025 13:19 Відповісти
Серед мобресурсу теж було б подібне співвідношення) Он я стояв у ТЦК - два поверхи забиті чергою, і всі як не заброньовані то з відстрочками. Це все мобресурс - проведіть серед них опитування, всі будуть проти поступок.
показати весь коментар
09.10.2025 13:25 Відповісти
100% з ти 54% це пенсіонери, жінки, заброньовані, закордонно-незламні патріоти.
показати весь коментар
09.10.2025 13:19 Відповісти
Тихо, м'яко, але вперто, Зельона соціологія внушає нам, що все більше українців за дружбу з Кацапією, і проти ЄС. По даним Зельониих в 2019 році, не проти миру з Кацапією було 73% , а зараз 65%! А також запевняють, що до війни за союз з ЄС було 25%, а зараз 35! Отак. Скоро скажуть, що більшість за мирний договір, кацапський язик, і плюємо на ЄС, вперед с Тайожний Союз.
показати весь коментар
09.10.2025 13:16 Відповісти
Чому б Цензору не провести власне опитування - кількість аудиторії дозволяє, люди зібралися, у своїй більшості, порядні. От і з'язується істина
показати весь коментар
09.10.2025 13:18 Відповісти
Це ж скільки в Україні ще ватної мерзоти треба випалити!
показати весь коментар
09.10.2025 13:20 Відповісти
Це ті хто закордоном на виплатах? бояться що якщо війна доведеться додому повертатися і працювати починати?Бо чесно кажучи серед звичайних солдатів таких не зустрічав. Мабуть такі є і серед солдатів особливо серед піхотинців а не тиловиків і штабних, але не більше 2-3 відсотків.
показати весь коментар
09.10.2025 13:20 Відповісти
Точно - звичайні солдати буе бажають, щоб кацапи прийшли до них додому і всіх повирізали, що 100% станеться. якщо капітулювати на умовах *****. Це ж бажання у звичайних солдат за версією Валєріка.
показати весь коментар
09.10.2025 13:25 Відповісти
Тих, хто воював 100% в живих не залишать. Інших - знищать як народ. Як роблять у Мариуполі - молодих - на м'ясні штурми, тих хто постарше - виживають з міста, щоб переізжали до російських міст і ставали "русскімі" - людьми без роду і племені, а замість місцевих завозять таких як ти чурок.
показати весь коментар
09.10.2025 13:32 Відповісти
Якщо йдеться про заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупації, 56% респондентів виступають проти, 35% - готові розглянути такий варіант. Порівняно з травнем-червнем кількість тих, хто готовий погодитися, знизилася з 43% до 35%.
показати весь коментар
09.10.2025 13:24 Відповісти
Опитування якогось чорт забирай КМІС, мене не питали на вулиці, не телефонували, на Чорну раду не запрошували? КМІС йде на йух!
показати весь коментар
09.10.2025 13:27 Відповісти
Если бы не тратили деньги на бюрократов и дипломатов, а платили військовим нормальные деньги - было бы 99%
показати весь коментар
09.10.2025 13:29 Відповісти
Мені цікаво, ті, люди які категорично проти любих територіальних поступок, усвідомлюють, що робити з деокупованими (якщо це колись станеться) територіями Донецької, Луганської областей та Криму? А з їхнім тупим, забомбованим, ненависним до України населенням та зруйноватими і загаженими територіями? За чий рахунок ці території відбудовуватимуть і для кого? А хто бажає поступитися "несчасним" своїм робочим місцем? А сусіда по будинку з Донеччини, любителя "русского міра", бажаєте? Гниди з донбасу і так масово розселились по території України, зайняли гарні місця в державних структурах, потіснивши "не донецьких", хер ложать на заборону пропаганди "рюського міру", займаються терористичною діяльністю. В разі деокупації їх буде більше в рази.
І тоді, бажаю всім хто такий "непоступливий та принциповий":
- зменшили зарплату для відбудови донбасу;
- отримати сусіда з "ЛНР" та "ДНР", який буде ненавидіти всіх інших сусідів, бухатиме і гулятиме до ранку (повірте, йому за це нічого не буде), на зло всім (чи маючи низький рівень культури) гадитиме в підїзді та на дитячому майданчику;
- щоб ваші діти вчились з понаїхавшими довбой*бами;
- щоб кожного дня ви відчували, що навколо вас дивні люди, яким всі все винні та які мріють, щоб ви здохли, а на ваше місце приїхали братушки з кацації
показати весь коментар
09.10.2025 13:36 Відповісти
 
 