54% українців категорично проти будь-яких територіальних поступок Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України не погоджуються на жодні територіальні поступки Росії для завершення війни.

Про це свідчать результати опитування КМІС.

За даними КМІС, 54% українців категорично проти будь-яких поступок, тоді як 38% готові прийняти певні територіальні втрати. Порівняно з початком літа показники практично не змінилися.

Під час опитування респондентам запропонували три уточнені варіанти поступок. У разі офіційного визнання окремих територій частиною Росії - 67% висловилися проти, а 24% готові погодитися. Щодо передачі Росії територій, які контролює Україна, - 71% не підтримують таку ідею, лише 19% висловили згоду.

Якщо йдеться про заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупації, 56% респондентів виступають проти, 35% - готові розглянути такий варіант. Порівняно з травнем-червнем кількість тих, хто готовий погодитися, знизилася з 43% до 35%.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький підсумував, що варіанти з офіційним визнанням російського контролю чи передачею територій є "нежиттєздатними" і приречені на категоричне несприйняття суспільством.

