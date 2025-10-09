54% українців категорично проти будь-яких територіальних поступок Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян України не погоджуються на жодні територіальні поступки Росії для завершення війни.
Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
За даними КМІС, 54% українців категорично проти будь-яких поступок, тоді як 38% готові прийняти певні територіальні втрати. Порівняно з початком літа показники практично не змінилися.
Під час опитування респондентам запропонували три уточнені варіанти поступок. У разі офіційного визнання окремих територій частиною Росії - 67% висловилися проти, а 24% готові погодитися. Щодо передачі Росії територій, які контролює Україна, - 71% не підтримують таку ідею, лише 19% висловили згоду.
Якщо йдеться про заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупації, 56% респондентів виступають проти, 35% - готові розглянути такий варіант. Порівняно з травнем-червнем кількість тих, хто готовий погодитися, знизилася з 43% до 35%.
Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький підсумував, що варіанти з офіційним визнанням російського контролю чи передачею територій є "нежиттєздатними" і приречені на категоричне несприйняття суспільством.
- це показує, наскільки 54% незламникам начхати не лише на війну (бо вони не воюють), а і в цілому на країну.
А такі як ти сховали за московські грошики просто намагаютсяь просувати кремліські маніпуляції.
І так, я не сховався на відміну від тебе, а працюю на оборонку і значну частину грошей віддаю на ті ж самі дрони.
Адекватні умови = ніяких територіальних поступок = кордони 1991 року = капітуляція московії = до цього немає жодних передумов = вічна війна.
Ніхто капітуліція від Московії не вимагає - піти нахєр з України - це не капітуляція. А от скоротити чисельність ЗСУ і віддати Херсон - це капітуляція.
Якщо йдеться про заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупації, 56% респондентів виступають проти.
Де тут щось про розброєння або передачу Запоріжжя з Херсоном?
Або десь брешете, або варто хвилюватися за військових, які використовують зпрограмовані вами безпілотники.
Є у вас відповіді на ці питання?
І не потрібно писати про ваш вклад в оборонку, він важливий, але там важливіше. І враховуючи відгуки від військових про дрони, те що ви робите в більшості потребує напильника і коштів для того щоб воно працювало (можливо не конкретно ваші).
На що відповідали 54% недоумків???
Незалежність втратити не страшно???
Бо до знищення України призведе якраз капітуляція на умовах *****.
Бо умови, які пропонує твоє ***** - це й є капітуляція і ніщо інше. Віддати ***** Запоріжжя і Херсон, знищити ЗСУ, не вступати у жодні військові союзи, право Вєто у Москви на будь-яку віськову допомогу Україні з боку країн-гарантів. Це для чого по-твоему? Тільки для того, щоб напасти знову як тільки ці умови будуть виконані.
І тоді, бажаю всім хто такий "непоступливий та принциповий":
- зменшили зарплату для відбудови донбасу;
- отримати сусіда з "ЛНР" та "ДНР", який буде ненавидіти всіх інших сусідів, бухатиме і гулятиме до ранку (повірте, йому за це нічого не буде), на зло всім (чи маючи низький рівень культури) гадитиме в підїзді та на дитячому майданчику;
- щоб ваші діти вчились з понаїхавшими довбой*бами;
- щоб кожного дня ви відчували, що навколо вас дивні люди, яким всі все винні та які мріють, щоб ви здохли, а на ваше місце приїхали братушки з кацації