Зустріч Зеленського і Трампа триває довше запланованого, - ЗМІ
Переговори лідерів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа тривають довше, ніж планувалося.
Про це повідомило джерело в делегації в коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ланч завершився, але зустріч триває вже понад дві години, набагато довше запланованого",- повідомило джерело.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.
Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.
Топ коментарі
+3 Олексій Гедз #501597
показати весь коментар17.10.2025 22:56 Відповісти Посилання
+3 Fjall_Raven
показати весь коментар17.10.2025 22:58 Відповісти Посилання
+3 Siguranza83
показати весь коментар17.10.2025 23:01 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І це ще ішак не грав на роялі....
Принцип: нате мого п'ятака, - прийміть мене штурпака, як вальодзя льєнін, вічно жівой, ась ольйоша😝😝😝😝😜🤪