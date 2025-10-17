УКР
Новини
1 805 13

Зустріч Зеленського і Трампа триває довше запланованого, - ЗМІ

Трамп, зеленський

Переговори лідерів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа тривають довше, ніж планувалося.

Про це повідомило джерело в делегації в коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ланч завершився, але зустріч триває вже понад дві години, набагато довше запланованого",- повідомило джерело.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.

Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.

Зеленський Володимир (25837) перемовини (3100) Трамп Дональд (7375)
+3
"Ланч завершився, але зустріч триває вже понад дві години, набагато довше запланованого",- повідомило джерело. Джерело: https://censor.net/ua/n3580343

І це ще ішак не грав на роялі....
показати весь коментар
17.10.2025 22:56 Відповісти
+3
зайшли таки "свати" трампу. вирішив ще один сезон переглянути ))
показати весь коментар
17.10.2025 22:58 Відповісти
+3
Але зате ти ольйоша встиг свого п'ятака просунути і хоч щось, але рохкнути🤔🧐😁
Принцип: нате мого п'ятака, - прийміть мене штурпака, як вальодзя льєнін, вічно жівой, ась ольйоша😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
17.10.2025 23:01 Відповісти
