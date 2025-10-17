Зустріч Зеленського і Трампа триває довше запланованого, - ЗМІ

Переговори лідерів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа тривають довше, ніж планувалося.

Про це повідомило джерело в делегації в коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ланч завершився, але зустріч триває вже понад дві години, набагато довше запланованого",- повідомило джерело.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.

Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.

