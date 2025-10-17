Встреча Зеленского и Трампа длится дольше запланированного, - СМИ
Переговоры лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа продолжаются дольше, чем планировалось.
Об этом сообщил источник в делегации в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.
"Ланч завершился, но встреча продолжается уже более двух часов, гораздо дольше запланированного", - сообщил источник.
Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.
Лидеры сделали заявления для прессы, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.
Топ комментарии
+3 Олексій Гедз #501597
показать весь комментарий17.10.2025 22:56 Ответить Ссылка
+3 Fjall_Raven
показать весь комментарий17.10.2025 22:58 Ответить Ссылка
+3 Siguranza83
показать весь комментарий17.10.2025 23:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І це ще ішак не грав на роялі....
Принцип: нате мого п'ятака, - прийміть мене штурпака, як вальодзя льєнін, вічно жівой, ась ольйоша😝😝😝😝😜🤪