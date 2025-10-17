РУС
Встреча Зеленского с Трампом
1 731 13

Встреча Зеленского и Трампа длится дольше запланированного, - СМИ

Трамп, Зеленский

Переговоры лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа продолжаются дольше, чем планировалось.

Об этом сообщил источник в делегации в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Ланч завершился, но встреча продолжается уже более двух часов, гораздо дольше запланированного", - сообщил источник.

Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.

Лидеры сделали заявления для прессы, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.

Зеленский Владимир переговоры Трамп Дональд
Топ комментарии
+3
"Ланч завершився, але зустріч триває вже понад дві години, набагато довше запланованого",- повідомило джерело. Джерело: https://censor.net/ua/n3580343

І це ще ішак не грав на роялі....
17.10.2025 22:56 Ответить
+3
зайшли таки "свати" трампу. вирішив ще один сезон переглянути ))
17.10.2025 22:58 Ответить
+3
Але зате ти ольйоша встиг свого п'ятака просунути і хоч щось, але рохкнути🤔🧐😁
Принцип: нате мого п'ятака, - прийміть мене штурпака, як вальодзя льєнін, вічно жівой, ась ольйоша😝😝😝😝😜🤪
17.10.2025 23:01 Ответить
17.10.2025 22:56 Ответить
Але зате ти ольйоша встиг свого п'ятака просунути і хоч щось, але рохкнути🤔🧐😁
Принцип: нате мого п'ятака, - прийміть мене штурпака, як вальодзя льєнін, вічно жівой, ась ольйоша😝😝😝😝😜🤪
17.10.2025 23:01 Ответить
балгаріі рускі зольдат
17.10.2025 23:11 Ответить
Єдина перемога (якщо можна назвати хоч щось перемогою) Зеленського.
17.10.2025 22:57 Ответить
зайшли таки "свати" трампу. вирішив ще один сезон переглянути ))
17.10.2025 22:58 Ответить
Да.І всі персонажі....
17.10.2025 23:01 Ответить
прикол в тому, що не бачив жодної серії )) тільки багато начувся про "шедевр" і всих пєрсонажєй. )))
17.10.2025 23:06 Ответить
У Трампа карты хорошие. Кого-то @.
17.10.2025 23:03 Ответить
Зєля з собою теж приніс. Больових точок русні (c)
17.10.2025 23:13 Ответить
Ввійшли в клінч
17.10.2025 23:05 Ответить
Невже балакали 50хв. замість запланованих 45?
17.10.2025 23:28 Ответить
На цілих рекордних 20 хвилин довше! Ну хіба не потужно ?
17.10.2025 23:31 Ответить
може з цього роя і шось вийде ? ...добре як шо не через запропоновану гнучкість в реверасі перед ху* лом ...
18.10.2025 00:06 Ответить
 
 