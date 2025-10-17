Встреча Зеленского и Трампа длится дольше запланированного, - СМИ

Переговоры лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа продолжаются дольше, чем планировалось.

Об этом сообщил источник в делегации в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Ланч завершился, но встреча продолжается уже более двух часов, гораздо дольше запланированного", - сообщил источник.

Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.

Лидеры сделали заявления для прессы, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.

