"Политический ужас": Встреча Путина и Трампа в Будапеште ставит ЕС и НАТО "в неловкое положение", - El Pais

В ЕС недовольны проведением встречи Трампа и Путина в Будапеште

Выбор Будапешта как места запланированной встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Европейском Союзе считают "оскорблением".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет El Pais.

Издание пишет, что предстоящая встреча Трампа с Путиным в Будапеште ставит глав институтов ЕС и НАТО "в неудобное и неприятное положение", ведь Путин и Трамп намерены обсудить российско-украинскую войну в стране Евросоюза, но без участия самого ЕС.

Также отмечается, что если лидеры ЕС не хотят разозлить Трампа, они будут вынуждены выдать Путину специальные разрешения на пролет в своем воздушном пространстве, чтобы заставить его лететь более длинным маршрутом.

"Политический ужас" для ЕС

"Место было выбрано тщательно, поскольку это может принести пользу России, углубив разногласия в ЕС в отношении Кремля. Это также может оказать большую услугу Орбану, который в следующем году ждет выборов в его стране", - сказал неназванный европейский дипломат.

В публичных выступлениях лидеры ЕС заявляют, что встреча между Трампом и Путиным будет полезной, если она поможет положить конец российскому вторжению.

В то же время в частных беседах несколько источников заявили о "политическом ужасе" для ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подготовка к встрече Путина с Трампом в Будапеште "идет на полную скорость", - Орбан

Предстоящая встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, запланированные на ближайшие недели, могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине. Они могут состояться в Будапеште.

Президент Трамп подтвердил готовность провести саммит, отметив, что он имеет целью завершить "позорную войну" между Россией и Украиной. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан также выразил готовность принять лидеров двух стран.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в стране "с уважением ждут приезда" российского диктатора Владимира Путина и обещают обеспечить ему возможность въехать в страну и вернуться домой после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Будапешт (54) Венгрия (2184) путин владимир (32326) Трамп Дональд (6864)
+9
політичний жах - легалізація тромбоном ***** у західному світі
18.10.2025 20:24 Ответить
+9
Читаючи, дивлячись на ці заяви і гасла Трампа, розумієш, наскільки все дешеве і гниле, немає ні краплі впевненості, Трамп нагадує шакала, який пригинається перед ******. Немає правди, впевненості, один піар, ****** з відкладками, гинуть люди щохвилини...Трамп лох, який їздить на задній швидкості під крик атасс!!!
18.10.2025 20:34 Ответить
+7
Все іде згідно планів куйла.ЄС.США І НАТО. - РУКАМИ ПРОРАШИСТСЬКОГО АМЕРИКАНСЬКОГО ХОЛУЯ "ТРАМПОНА" МАЮТЬ ПЕРЕСРАТИСЯ І ТЯГНУТИ В РІЗНІ СТОРОНИ,ЩОБ НЕ ЗАВАЖАЛИ КУЙЛУ ОКУПУВАТИ УКРАЇНУ
18.10.2025 20:34 Ответить
При всій повазі) то є Іспанії незручніше уСіх, а чи не тому, що Іспанія залишилася єдиною з 32 країн Альянсу!, яка відмовилася збільшити військові витрати до 5% ВВП, ось тут ноги незручності у їхніх змі і ростуть!, *******!
18.10.2025 20:44 Ответить
Тепер поза ***** (викреслене цензурою) називається "незручне становище".
18.10.2025 20:28 Ответить
30 вересня 1938 році було підписано Мюнхенську угоду з Гітлером, Муссоліні та Даладьє. Повернувшись до Лондона, Чемберлен пред'явив публіці на аеродромі підписану угоду зі словами: «Я привіз вам мир».
18.10.2025 20:32 Ответить
Історія повторюється. Сподіваюсь, що буде саме за цим прислів'ям (спочатку як трагедія, потім як фарс).
18.10.2025 21:31 Ответить
Ап! И псина у ног х-ла села.
Ап! И в глазки х-лу загляда..
18.10.2025 20:35 Ответить
А Зеленський там всикається зі сміху на радостях. Раденький, що дурненький.
18.10.2025 20:35 Ответить
Відрядити б туди Мадяра ,щоб організував там невеличкий
,,БАДА-БУМ".
18.10.2025 20:36 Ответить
І попри таке заплінтусне ганьбище всі лідери язики у дупи поховали, а Віслюк радісно скаче раком і цілодобово готовий грати на роялі для Трампона та його шісток.
Одна надія на заяву президента Португалії де Соза, шляхетну людину, що не торгує сумлінням і кладе з прибором на упоротих нарцисів та диктаторів.
18.10.2025 20:37 Ответить
Після похорон )(уйла, в 30-40 прийде другий. Війна в космосі. )(уйло вже втратив територію. ШІ сі його виграв. Так воно і буде. Боротьба за місяць.
18.10.2025 20:37 Ответить
Війна в Україні - це лакмусовий папірець, який показав, що всі міжнародні інституції повна профанація. Вони абсолютно нікчемні і жалюгідні. ООН - просто ніщо, НАТО не захисть і міжнародне право повна лажа. Мабуть всі вже забули про ордер на арешт *****.
18.10.2025 20:38 Ответить
ЄС раком? Що? Так не привикати.
18.10.2025 20:41 Ответить
Це зовсім не так. Парашу в стійло.
18.10.2025 20:43 Ответить
Печально известный Будапештский меморандум и вот теперь снова Будапешт... Приходит на ум Мюнхен: сначала, в 1918 году, подпись в вагоне договора о капитуляции кайзеровской Германии, а позже, в 1938 году, в том же Мюнхене и в том же вагоне, подписали договор о капитуляции Чехословакии. Кстати, представителей Чехословакии в том вагоне не было - их просто не пригласили. Договор о капитуляции за Чехословакию подписали представители Великобритании и Франции, а саму капитуляцию "принял" Гитлер.
18.10.2025 20:45 Ответить
Мені здається , Ви щось наплутали. В тому вагоні повторно була піписана капітуляція іншою країною.(підписав генерал Еріх Хюнтцігер). Перевірте.
18.10.2025 20:58 Ответить
Гряде час, коли Томагавки замість москви летітимуть на Київ. Трамп ненавидить Європу та Україну. Це не просто вороже ставлення - це сформована вісь США, Московія, Китай, Північна Корея, а далі ще ті, хто з переляку стане в їх ряд. Європейці не розуміють значення їхнього прогину пустити пуйла до себе на територію. Це сигнал здачі Європою наших інтересів. Це не слабкість - це страх перед Трампом. Колись хтось з його оточення сказав, що виборів в Америці більш не буде. Трамп до 2028 вступить у війну і ця війна буде проти нас.
18.10.2025 20:46 Ответить
***** добралось до орбана

18.10.2025 20:48 Ответить
Ахахах! Влучно. Клас!!! 👍
18.10.2025 20:50 Ответить
Рак. Повзай задом на перед. Роби все навпаки.
18.10.2025 20:50 Ответить
а может найдутся в ЕС независимые спецслужбы, способные выполнить решение МКС и арестовать военного преступника , в т.ч. и на территории Венгрии ?
18.10.2025 20:51 Ответить
Писанина не допоможе. Трампон-звичайна меркантильна сволота, яку просто треба купляти для власних цілей окремої людини чи окремих країн.
18.10.2025 20:51 Ответить
Та никакого ужаса---наоборот к этому шло! И именно ЕС тут сыграл в троянскую конячку. Скушают какашку и северный поток наладят за месяц! Но помнить надо только нам и навеки. Отдали мы тактическое яо кацапам в 92г, тогда же предоставили Крыму автономию, а в 94 Будапешт прозвонил поминальным звоном. И напоследок конечно десертик в виде заявления что мы Украина внеблоковая и нейтральная страна! Ох как угадали тогда?! Ну вот и ответка пришла.
18.10.2025 20:51 Ответить
Навряд чи Трамп глибинно розуміє ЯК ОПУСКАЄ ЄВРОПУ й саму ідею ліберальних цінностей . А от той , хто запропонував це місце зустрічі "снова прєіграл усєх"- Й ЦЕ ЖАХ!
18.10.2025 20:53 Ответить
Виправдалки знайдуть - цілі миру вище , а от садочок гикнеться -таки , коли ***** переграє таки усіх разом з Китаєм Іраном та їхніми "ИНАМИ"
18.10.2025 20:56 Ответить
Зробить з літаком Пу теж саме, що він зробив з літаком Качинського.
18.10.2025 20:57 Ответить
Ага шоб не гавкали на Трампа, шо він лиш боїться хйла...
18.10.2025 20:59 Ответить
майбутній імідж зєлі. постарів бідолага

18.10.2025 20:58 Ответить
Ви підтвердили мою версію про двійко двох копій-політиків й навіть у тому ХТО їх зробив президентами - схожість цього попки з Трампом просто вражає
18.10.2025 21:01 Ответить
Пане "Мадяр" , Вам слово !
18.10.2025 20:59 Ответить
Та вони хоробрі й мужні , і не таке витримували , леви !
18.10.2025 21:00 Ответить
18.10.2025 21:05 Ответить
Літак, при посадці в Будапешті, наші хлопці зіб'ють.
18.10.2025 21:11 Ответить
Трамп своїм рішенням показав шо на цей час важить Європа
18.10.2025 21:13 Ответить
Позицiя трампа - це намагання зiткнути лобами Захiдну Европу з мордором.
18.10.2025 21:21 Ответить
З вчорашніх подій стає зрозуміло що Трам та пуйло красіво розводять Україну та ЄС...але страждатиме та втрачатиме саме Україна...вчергове..Зе програв в одні ворота такий шанс...
18.10.2025 21:22 Ответить
Орбан передає привіт усьому європейському праву, демократичній інституції, у вигляді великого хера.
18.10.2025 21:29 Ответить
Нарешті в них весілля!Орбан шафер..Побажаемо молодятам бистріш здохнути!))))..
18.10.2025 21:32 Ответить
Это уже не "политический", а "половой ужас". Если Рыжему так припекло, в очередной раз совокупляться, тогда ехал бы сразу в бункер к вертухаю, а Будапешт и мирные соглашения, при этом, совсем ни при делах.
18.10.2025 21:36 Ответить
 
 