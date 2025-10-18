"Политический ужас": Встреча Путина и Трампа в Будапеште ставит ЕС и НАТО "в неловкое положение", - El Pais

Выбор Будапешта как места запланированной встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Европейском Союзе считают "оскорблением".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет El Pais.

Издание пишет, что предстоящая встреча Трампа с Путиным в Будапеште ставит глав институтов ЕС и НАТО "в неудобное и неприятное положение", ведь Путин и Трамп намерены обсудить российско-украинскую войну в стране Евросоюза, но без участия самого ЕС.

Также отмечается, что если лидеры ЕС не хотят разозлить Трампа, они будут вынуждены выдать Путину специальные разрешения на пролет в своем воздушном пространстве, чтобы заставить его лететь более длинным маршрутом.

"Политический ужас" для ЕС

"Место было выбрано тщательно, поскольку это может принести пользу России, углубив разногласия в ЕС в отношении Кремля. Это также может оказать большую услугу Орбану, который в следующем году ждет выборов в его стране", - сказал неназванный европейский дипломат.

В публичных выступлениях лидеры ЕС заявляют, что встреча между Трампом и Путиным будет полезной, если она поможет положить конец российскому вторжению.

В то же время в частных беседах несколько источников заявили о "политическом ужасе" для ЕС.

Предстоящая встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, запланированные на ближайшие недели, могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине. Они могут состояться в Будапеште.

Президент Трамп подтвердил готовность провести саммит, отметив, что он имеет целью завершить "позорную войну" между Россией и Украиной. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан также выразил готовность принять лидеров двух стран.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в стране "с уважением ждут приезда" российского диктатора Владимира Путина и обещают обеспечить ему возможность въехать в страну и вернуться домой после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.