На встречу с Трампом Путин вынужден лететь в обход Европы: через Центральную Азию, Ближний Восток или Балканы, - СМИ. КАРТА

Из-за авиационных ограничений Запада, введенных в 2022 году, российские дипломатические борта вынуждены летать в обход Европы - через Центральную Азию, Ближний Восток или Балканы.

Отмечается, что из-за санкций ЕС и запрета на использование воздушного пространства большинства европейских стран после вторжения РФ в Украину правительственные самолеты России, включая президентский Ил-96, не могут прямым маршрутом долететь до Венгрии.

Обходной путь Путина может достигать около 5000 км, что увеличит время полета примерно на три часа по сравнению с прямым маршрутом в 1500 км. Такой перелет требует тщательной координации с авиадиспетчерами Турции и Сербии, а также предусмотрения резервных вариантов на случай погодных или дипломатических осложнений.

Эксперты по безопасности отмечают, что даже обходной маршрут над Черным морем не лишен операционных рисков из-за повышенной военной активности в регионе. Пока официальный план полета не обнародован, но скорее всего, самолет российского президента пролетит через Турцию и Сербию.

Предстоящая встреча Трампа и Путина

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, запланированные на ближайшие недели, могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине. Они могут состояться в Будапеште.

Президент Трамп подтвердил готовность провести саммит, отметив, что он имеет целью завершить "позорную войну" между Россией и Украиной. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан также выразил готовность принять лидеров двух стран.

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Украина должна присутствовать во встрече Трампа с диктатором РФ.