Украина должна участвовать во встрече Трампа с Путиным в Будапеште, - Вадефуль

Украина должна присутствовать во встрече президента Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным в Будапеште.

Об этом заявил глава МИД Германии Иоганн Вадефуль, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Немецкий министр отметил, что очень серьезно относится к перспективе переговоров между Трампом и Путиным в Будапеште.

Дипломат убежден, что Украина должна участвовать в принятии любых решений или соглашений относительно войны.

"Не может быть никаких решений относительно Украины без Украины", - подчеркнул Вадефуль.

Напомним, что 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Больше читайте в нашем Telegram-канале