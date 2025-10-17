РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7504 посетителя онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина в Будапеште
654 5

Украина должна участвовать во встрече Трампа с Путиным в Будапеште, - Вадефуль

министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль

Украина должна присутствовать во встрече президента Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным в Будапеште.

Об этом заявил глава МИД Германии Иоганн Вадефуль, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Немецкий министр отметил, что очень серьезно относится к перспективе переговоров между Трампом и Путиным в Будапеште.

Дипломат убежден, что Украина должна участвовать в принятии любых решений или соглашений относительно войны.

"Не может быть никаких решений относительно Украины без Украины", - подчеркнул Вадефуль.

Напомним, что 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Будапешт (53) путин владимир (32309) Трамп Дональд (6822) Вадефуль Иоганн (71)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І мерц з макроном.Однозначно.
показать весь комментарий
17.10.2025 22:41 Ответить
А як ***** добереться до Угорщини. Може збить його літак по дорозі якось?
показать весь комментарий
17.10.2025 22:41 Ответить
та вже знайшли "тунельний перехід",- заборони в'їзду для нього немає, і для його коня також. він попадає під інші санкції. класика корпускулярно хвильового дуалізму, - не можливо пройти бар'єр часткою, тоді можно пройти хвилею.
показать весь комментарий
17.10.2025 22:51 Ответить
Безопасно доставить путина в Будапешт, для этого нужно провести операцию труба "Дружба".
показать весь комментарий
17.10.2025 22:48 Ответить
Це зустріч 2 коханих. Там в цьому порно участі брати і не треба
показать весь комментарий
17.10.2025 23:24 Ответить
 
 