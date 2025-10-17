Украина должна участвовать во встрече Трампа с Путиным в Будапеште, - Вадефуль
Украина должна присутствовать во встрече президента Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным в Будапеште.
Об этом заявил глава МИД Германии Иоганн Вадефуль, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.
Немецкий министр отметил, что очень серьезно относится к перспективе переговоров между Трампом и Путиным в Будапеште.
Дипломат убежден, что Украина должна участвовать в принятии любых решений или соглашений относительно войны.
"Не может быть никаких решений относительно Украины без Украины", - подчеркнул Вадефуль.
Напомним, что 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.
