Україна має брати участь у зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті, - Вадефуль

Україна повинна бути присутня у зустрічі президента Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним у Будапешті.

Про це заявив очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Німецький міністр зазначив, що дуже серйозно ставиться до перспективи переговорів між Трампом і Путіним у Будапешті.

Дипломат переконаний, що Україна має брати участь в ухваленні будь-яких рішень або угод щодо війни.

"Не може бути жодних рішень щодо України без України", - наголосив Вадефуль.

Нагадаємо, що 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним, за результатами якої анонсував нову зустріч із ним у Будапешті.

