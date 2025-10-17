Україна має брати участь у зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті, - Вадефуль
Україна повинна бути присутня у зустрічі президента Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним у Будапешті.
Про це заявив очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.
Німецький міністр зазначив, що дуже серйозно ставиться до перспективи переговорів між Трампом і Путіним у Будапешті.
Дипломат переконаний, що Україна має брати участь в ухваленні будь-яких рішень або угод щодо війни.
"Не може бути жодних рішень щодо України без України", - наголосив Вадефуль.
Нагадаємо, що 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним, за результатами якої анонсував нову зустріч із ним у Будапешті.
