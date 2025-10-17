УКР
Україна має брати участь у зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті, - Вадефуль

міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль

Україна повинна бути присутня у зустрічі президента Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним у Будапешті.

Про це заявив очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, передає DW,  інформує Цензор.НЕТ.

Німецький міністр зазначив, що дуже серйозно ставиться до перспективи переговорів між Трампом і Путіним у Будапешті.

Дипломат переконаний, що Україна має брати участь в ухваленні будь-яких рішень або угод щодо війни.

"Не може бути жодних рішень щодо України без України", - наголосив Вадефуль.

Нагадаємо, що 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним, за результатами якої анонсував нову зустріч із ним у Будапешті.

Будапешт (69) путін володимир (24937) Трамп Дональд (7375) Вадефуль Йоганн (71)
І мерц з макроном.Однозначно.
17.10.2025 22:41 Відповісти
А як ***** добереться до Угорщини. Може збить його літак по дорозі якось?
17.10.2025 22:41 Відповісти
та вже знайшли "тунельний перехід",- заборони в'їзду для нього немає, і для його коня також. він попадає під інші санкції. класика корпускулярно хвильового дуалізму, - не можливо пройти бар'єр часткою, тоді можно пройти хвилею.
17.10.2025 22:51 Відповісти
Безопасно доставить путина в Будапешт, для этого нужно провести операцию труба "Дружба".
17.10.2025 22:48 Відповісти
Це зустріч 2 коханих. Там в цьому порно участі брати і не треба
17.10.2025 23:24 Відповісти
короче Будапешт -2 ...
18.10.2025 00:08 Відповісти
 
 