На зустріч з Трампом Путін змушений летіти в обхід Європи: через Центральну Азію, Близький Схід або Балкани, - ЗМІ. КАРТА

Через авіаційні обмеження Заходу, запроваджені у 2022 році, російські дипломатичні борти змушені літати в обхід Європи – через Центральну Азію, Близький Схід або Балкани.

Зазначається, через санкції ЄС та заборону на використання повітряного простору більшості європейських країн після вторгнення РФ в Україну урядові літаки Росії, включно з президентським Іл-96, не можуть прямим маршрутом долетіти до Угорщини.

Обхідний шлях Путіна може сягати близько 5000 км, що збільшить час польоту приблизно на три години порівняно з прямим маршрутом у 1500 км. Такий переліт потребує ретельної координації з авіадиспетчерами Туреччини та Сербії, а також передбачення резервних варіантів на випадок погодних чи дипломатичних ускладнень.

Експерти з безпеки відзначають, що навіть обхідний маршрут над Чорним морем не позбавлений операційних ризиків через підвищену військову активність у регіоні. Наразі офіційний план польоту не оприлюднений, але найімовірніше, літак російського президента пролетить через Туреччину та Сербію.

Майбутня зустріч Трампа та Путіна

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, заплановані на найближчі тижні, можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні. Вони можуть відбутися у Будапешті.

Президент Трамп підтвердив готовність провести саміт, зазначивши, що він має на меті завершити "ганебну війну" між Росією та Україною. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан також висловив готовність прийняти лідерів двох країн.

Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Україна повинна бути присутня у зустрічі Трампа з диктатором РФ.