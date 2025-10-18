УКР
Новини
3 890 40

На зустріч з Трампом Путін змушений летіти в обхід Європи: через Центральну Азію, Близький Схід або Балкани, - ЗМІ. КАРТА

Через авіаційні обмеження Заходу, запроваджені у 2022 році, російські дипломатичні борти змушені літати в обхід Європи – через Центральну Азію, Близький Схід або Балкани.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Air Live.

Зазначається, через санкції ЄС та заборону на використання повітряного простору більшості європейських країн після вторгнення РФ в Україну урядові літаки Росії, включно з президентським Іл-96, не можуть прямим маршрутом долетіти до Угорщини.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обхідний шлях Путіна може сягати близько 5000 км, що збільшить час польоту приблизно на три години порівняно з прямим маршрутом у 1500 км. Такий переліт потребує ретельної координації з авіадиспетчерами Туреччини та Сербії, а також передбачення резервних варіантів на випадок погодних чи дипломатичних ускладнень.

Карта ймовірного польоту Путіна до Будапешта

Експерти з безпеки відзначають, що навіть обхідний маршрут над Чорним морем не позбавлений операційних ризиків через підвищену військову активність у регіоні. Наразі офіційний план польоту не оприлюднений, але найімовірніше, літак російського президента пролетить через Туреччину та Сербію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп не виключає, що Путін затягує час у переговорах: Це можливо, але думаю, що він хоче укласти угоду

Майбутня зустріч Трампа та Путіна 

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, заплановані на найближчі тижні, можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні. Вони можуть відбутися у Будапешті.

Президент Трамп підтвердив готовність провести саміт, зазначивши, що він має на меті завершити "ганебну війну" між Росією та Україною. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан також висловив готовність прийняти лідерів двох країн.

Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Україна повинна бути присутня у зустрічі Трампа з диктатором РФ.

путін володимир (24955) Трамп Дональд (7420)
може і не летіти, Два світових аферисти , миру не принесуть.Це два вороги України, котрі хочуть зреалізувати "трупіно- зелений оманський план" окупації України ПРОТИ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ ВИСТУПАЄ "ТРІАДА ВОРОГІВ" До "трамбона" і "куйла" варто добавити внутрішніх "зелених "
18.10.2025 09:48
Ну тут є багато варіантів звідки можна збити літак з ******. Проблема тільки в тому що ***** само з бункера не вилазить а літають тільки його двійники
18.10.2025 09:43
Що це сьогодні найважливіша тема в Україні, як буде летіти пуйло на зустріч з Трампом? Про ''Томагавки'' вже домовилися? Системи ППО забезпечені ракетами, щоб збивати ворожі ракети, особливо балістику? Є розуміння, як захистити енергетичні об'єкти і бідних, виснажених війною і корупціонерами простих громадян?
18.10.2025 09:51
Якийсь сюр. Так Європа ж вчора заявила, що Калантарян та Ху?ло можуть вільно літати до неї, бо щодо цих двох істот нема санкційних обмежень?
18.10.2025 09:42
Європа також заявила що дозволяється збивати рашистські літаки над країнами НАТО.
18.10.2025 09:46
****** більше ****** менше. у них цих запасних ******, як у сучки бліх.
18.10.2025 09:54
Багата кацапія ************
18.10.2025 10:08
А я заявив , що дав за обидві щоки Маланці Трамп. То багато вже вони назбивали, не знаєте?
18.10.2025 09:58
До істот нема, а до бортів кацапстану заборони є
18.10.2025 10:00
іл-96-300пу це захищена платформа, яка має систему активного глобального контролю naws, лазери різної дальності дії, інфрачервоні активні перешкоди dircm, теплові пастки мінімум на 1200 відстрілів, кілька комплексів РЕБ, бронювання капсул борту на випадок уражень уламками
на борту ядерна кнопка, супровід кілька винищувачів, іл-22пп «порубщик», борти-ретранслятори
у разі польоту через краснодарський край/ростов, Чорне море, Туреччину, Середземне море та Сербію безпеку забезпечують ППО Туреччини (є домовленість із ердоганом) та корита кацапстану у Середземному морі
найбільш небезпечною кацапи вважають ділянку над Чорним морем, тому борт триматимуть найближче до берегів кацапстану, Грузії, туреччини
завалити такий з пзрк - фантастика, потрібна система на кшталт патріота чи насамса, для бука складнувато
18.10.2025 10:14
Там х@йлутіних як собак нерізаних,справжній не полетить далі бункеру
18.10.2025 09:45
Треба з десяток валізок із собою у літак брати. Сморід і сором на півконтинету.
18.10.2025 09:45
Отож Америка та Росія будуть питати у очільника МЗС Німеччини, хто повинен бути присутнім на зустрічі.
18.10.2025 09:46
Та почекайте! Зараз Трамп закомандує, щоб ми пропустили літак *****. Щоб геморой у того не запалився.
18.10.2025 09:47
А це бінго! Негайно приготувати останні українські Патріоти, Бук-М і мобілізувати капітана Волошина...
18.10.2025 09:57
***** полетить через Туреччину, можливо Каспій та Іран, Середземне море та Сербію
Туреччина вже заявила, що її ВПС забезпечуватимуть безпеку ***** разом із кацапами
18.10.2025 10:23
Ссилку на Туреччину , захисник кацапів
18.10.2025 11:49
Так, бідні, виснажені війною прості громадяни...може їм треба просто поржать?
18.10.2025 10:01
Я з Вами погоджуюся, але ж не всі піддалися гіпнозу, брехні і фільму про Голобородько. Тут ще залишилися адекватні, які робили все, щоб спасти Україну. Більшість, що топили за ''какую разніца'' залишилися на окупованій території і спішно виїхали до ЄС та інші країни.
18.10.2025 10:09
Дива не буде, в так хотілося.....
18.10.2025 09:51
То це точно!
18.10.2025 10:03
Дай Боже, щоби найшвидше активні бойові діі припинилися, а там вже буде
18.10.2025 10:24
Шо буде, великий лугондон, на усю Україну?
18.10.2025 10:50
Воїни живі будуть
а з ними живими лугандон провернути буде складно
18.10.2025 10:52
нехай ***** хоч пішки йде , мені пох
18.10.2025 09:53
Гарантую,будуть летіти два борти
18.10.2025 09:57
Не, больше. Вылетят все путины, каждому пыне по борту, зато узнаем, сколько их на самом деле.
18.10.2025 10:14
хто зіб'є - автоматично отримає премію миру
18.10.2025 10:02
Скажут что этим бортом пыня не летел, поди разберись потом в обломках, чей фарш.
18.10.2025 10:16
нехай ху%ло летить через Україну, все буде добре
18.10.2025 10:03
от і позначили чорний хід у Європу
18.10.2025 10:04
та сбейте его над территорией венгрии и потом Орбану орден дайте
18.10.2025 10:05
Пропустять його і через Європу,але очко жим-жим.
18.10.2025 10:09
Пропоную Трампу -зустріч з ********** #2.0 на землі Антарктиди, десь на американській базі. Зараз там весна, а незабаром літо.
18.10.2025 10:12
Та нехай 10 тис. первеізникам через Тису заплатить та на камері з КАМАЗу перепливе. Може втопиться.
18.10.2025 10:27
Гівно не тоне
18.10.2025 10:39
Всього 300 км. У нас є чим іпанути?
18.10.2025 10:57
Однозначно Сербія , Черногорія , Албанія.
Хорватія під питанням - вона у ЄС і мабуть членкіня МКС.

трамп - дурак
18.10.2025 11:45
18.10.2025 12:01
18.10.2025 12:01 Відповісти
 
 