На зустріч з Трампом Путін змушений летіти в обхід Європи: через Центральну Азію, Близький Схід або Балкани, - ЗМІ. КАРТА
Через авіаційні обмеження Заходу, запроваджені у 2022 році, російські дипломатичні борти змушені літати в обхід Європи – через Центральну Азію, Близький Схід або Балкани.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Air Live.
Зазначається, через санкції ЄС та заборону на використання повітряного простору більшості європейських країн після вторгнення РФ в Україну урядові літаки Росії, включно з президентським Іл-96, не можуть прямим маршрутом долетіти до Угорщини.
Обхідний шлях Путіна може сягати близько 5000 км, що збільшить час польоту приблизно на три години порівняно з прямим маршрутом у 1500 км. Такий переліт потребує ретельної координації з авіадиспетчерами Туреччини та Сербії, а також передбачення резервних варіантів на випадок погодних чи дипломатичних ускладнень.
Експерти з безпеки відзначають, що навіть обхідний маршрут над Чорним морем не позбавлений операційних ризиків через підвищену військову активність у регіоні. Наразі офіційний план польоту не оприлюднений, але найімовірніше, літак російського президента пролетить через Туреччину та Сербію.
Майбутня зустріч Трампа та Путіна
Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, заплановані на найближчі тижні, можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні. Вони можуть відбутися у Будапешті.
Президент Трамп підтвердив готовність провести саміт, зазначивши, що він має на меті завершити "ганебну війну" між Росією та Україною. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан також висловив готовність прийняти лідерів двох країн.
Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Україна повинна бути присутня у зустрічі Трампа з диктатором РФ.
на борту ядерна кнопка, супровід кілька винищувачів, іл-22пп «порубщик», борти-ретранслятори
у разі польоту через краснодарський край/ростов, Чорне море, Туреччину, Середземне море та Сербію безпеку забезпечують ППО Туреччини (є домовленість із ердоганом) та корита кацапстану у Середземному морі
найбільш небезпечною кацапи вважають ділянку над Чорним морем, тому борт триматимуть найближче до берегів кацапстану, Грузії, туреччини
завалити такий з пзрк - фантастика, потрібна система на кшталт патріота чи насамса, для бука складнувато
Туреччина вже заявила, що її ВПС забезпечуватимуть безпеку ***** разом із кацапами
а з ними живими лугандон провернути буде складно
Хорватія під питанням - вона у ЄС і мабуть членкіня МКС.
трамп - дурак