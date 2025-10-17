Трамп допускає, що Путін затягує час у переговорах: Це можливо, але думаю, що він хоче укласти угоду
Президент США Дональд Трамп не виключає, що російський диктатор Володимир Путін затягує час у питанні припинення війни проти України. Та все ж, на думку Трампа, очільник РФ хоче укласти мирну угоду.
Про це американський лідер сказав під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі 17 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналіст запитав очільника США, чи не хвилює його, що Путін намагається виграти собі час.
"Так, я стурбований, але знаєте, все моє життя мною грали найкращі з них. І я вийшов з цього дуже добре. Тож це можливо - трохи часу, гаразд. Але я думаю, що я досить вправний у цих речах. Я думаю, що він (Путін, - ред.) хоче укласти угоду. Я уклав вісім угод. Я укладу дев'яту", - заявив глава Білого дому.
Трамп також додав, що Зеленський та Путін "не подобаються один одному".
"Між ними надзвичайна ворожнеча. Я думаю, що саме це і стримує врегулювання", - вважає президент США.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.
16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним, за результатами якої анонсував нову зустріч із ним у Будапешті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І це припинення нікому не сподобається , але обидві сторони будуть кивати на Тромба , мовляв - це все він винен !