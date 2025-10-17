УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6121 відвідувач онлайн
Новини Трамп про Путіна
1 158 14

Трамп допускає, що Путін затягує час у переговорах: Це можливо, але думаю, що він хоче укласти угоду

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

Президент США Дональд Трамп не виключає, що російський диктатор Володимир Путін затягує час у питанні припинення війни проти України. Та все ж, на думку Трампа, очільник РФ хоче укласти мирну угоду.

Про це американський лідер сказав під час зустрічі  із президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі 17 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав очільника США, чи не хвилює його, що Путін намагається виграти собі час.

"Так, я стурбований, але знаєте, все моє життя мною грали найкращі з них. І я вийшов з цього дуже добре. Тож це можливо - трохи часу, гаразд. Але я думаю, що я досить вправний у цих речах. Я думаю, що він (Путін, - ред.) хоче укласти угоду. Я уклав вісім угод. Я укладу дев'яту", - заявив глава Білого дому.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп також додав, що Зеленський та Путін "не подобаються один одному".

"Між ними надзвичайна ворожнеча. Я думаю, що саме це і стримує врегулювання", - вважає президент США.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.

16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним, за результатами якої анонсував нову зустріч із ним у Будапешті.

Читайте також: Трамп закликав Путіна припинити вбивати українців і росіян

Автор: 

перемовини (3100) путін володимир (24937) Трамп Дональд (7375)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
12-й рік війни !
показати весь коментар
17.10.2025 22:30 Відповісти
+4
Рижий Буратіно тільки допускає що ***** його тягає вже рік за носа?
показати весь коментар
17.10.2025 22:22 Відповісти
+4
Трамп затягує час а х*йло тим часом бомбить Україну. Але кому до цього діло в тому світі? Якщо самі по Москві нічим бити не будите то за вас це ніхто не зробить і нічого для цього вам не передасть. Четвертий рік війни
показати весь коментар
17.10.2025 22:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Є велика різниця між миром в 2025 р і 2028 р
показати весь коментар
17.10.2025 22:19 Відповісти
"... але думаю, що він хоче укласти угоду " Звичайно хоче. пуйло з перших днів війни хоче укласти угоду. Просто ця "угода" всім нам давно знайома, умови її пуйлом озвучені і нам вона, звичайно, не підходить.
показати весь коментар
17.10.2025 23:04 Відповісти
Угода з путіним не варта паперу, на якому вона буде підписана.
показати весь коментар
17.10.2025 22:20 Відповісти
Рижий Буратіно тільки допускає що ***** його тягає вже рік за носа?
показати весь коментар
17.10.2025 22:22 Відповісти
І думаю даремно ми просили в Тапона тамагавки. Тамагавки воно не дасть а якщо дасть то мало і заборонить ними бити, зате воно лишній раз почне з ****** домовлятися про дедлайни і компроміси. Україна повинна сама виготовляти для себе ракети і бити ними рашистську інфраструктуру день і вночі
показати весь коментар
17.10.2025 22:36 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2025 23:08 Відповісти
Якщо ×уйло пошле Трампа нах, Трамп скаже, що між ними статевий потяг.
показати весь коментар
17.10.2025 22:26 Відповісти
Схоже , саме Трамп цю війну і припинить .
І це припинення нікому не сподобається , але обидві сторони будуть кивати на Тромба , мовляв - це все він винен !
показати весь коментар
17.10.2025 22:27 Відповісти
Трамп затягує час а х*йло тим часом бомбить Україну. Але кому до цього діло в тому світі? Якщо самі по Москві нічим бити не будите то за вас це ніхто не зробить і нічого для цього вам не передасть. Четвертий рік війни
показати весь коментар
17.10.2025 22:28 Відповісти
12-й рік війни !
показати весь коментар
17.10.2025 22:30 Відповісти
"десять афро-африканців" укласти. і їх залишилось двоє.
показати весь коментар
17.10.2025 22:28 Відповісти
Чи він правда кретин, чи сидить на компроматі... я вчителюю понад 40 років, але жоден учень мені стільки разів порав розум. Більше ОДНОГО разу - зась. Так що не вірю я в щирість віри трампа у пиню, пиня знову його ***** і знову все піде по колу. Єдиний шлях - давити кацапів усім, що може їх нищити
показати весь коментар
17.10.2025 22:33 Відповісти
Слава Богу, ніколи не була в божевільні, але слухаючи цього дорослого дядьку, приблизно уявляю ту обстановку…
показати весь коментар
17.10.2025 22:50 Відповісти
В чем сила, брат?(с). В Трампе.
показати весь коментар
17.10.2025 22:55 Відповісти
 
 