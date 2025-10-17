РУС
Новости трамп о путине
Трамп допускает, что Путин затягивает время в переговорах: Это возможно, но думаю, что он хочет заключить соглашение

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

Президент США Дональд Трамп не исключает, что российский диктатор Владимир Путин затягивает время в вопросе прекращения войны против Украины. И все же, по мнению Трампа, глава РФ хочет заключить мирное соглашение.

Об этом американский лидер сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналист спросил главу США, не волнует ли его, что Путин пытается выиграть себе время.

"Да, я обеспокоен, но знаете, всю мою жизнь мной играли лучшие из них. И я вышел из этого очень хорошо. Так что это возможно - немного времени, ладно. Но я думаю, что я достаточно искусен в этих вещах. Я думаю, что он (Путин. - Ред.) хочет заключить сделку. Я заключил восемь сделок. Я заключу девятую", - заявил глава Белого дома.

Трамп также добавил, что Зеленский и Путин "не нравятся друг другу".

"Между ними чрезвычайная вражда. Я думаю, что именно это и сдерживает урегулирование", - считает президент США.

Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Читайте также: Трамп призвал Путина прекратить убивать украинцев и россиян

Є велика різниця між миром в 2025 р і 2028 р
17.10.2025 22:19 Ответить
Угода з путіним не варта паперу, на якому вона буде підписана.
17.10.2025 22:20 Ответить
Рижий Буратіно тільки допускає що ***** його тягає вже рік за носа?
17.10.2025 22:22 Ответить
І думаю даремно ми просили в Тапона тамагавки. Тамагавки воно не дасть а якщо дасть то мало і заборонить ними бити, зате воно лишній раз почне з ****** домовлятися про дедлайни і компроміси. Україна повинна сама виготовляти для себе ракети і бити ними рашистську інфраструктуру день і вночі
17.10.2025 22:36 Ответить
Якщо ×уйло пошле Трампа нах, Трамп скаже, що між ними статевий потяг.
17.10.2025 22:26 Ответить
Схоже , саме Трамп цю війну і припинить .
І це припинення нікому не сподобається , але обидві сторони будуть кивати на Тромба , мовляв - це все він винен !
17.10.2025 22:27 Ответить
Трамп затягує час а х*йло тим часом бомбить Україну. Але кому до цього діло в тому світі? Якщо самі по Москві нічим бити не будите то за вас це ніхто не зробить і нічого для цього вам не передасть. Четвертий рік війни
17.10.2025 22:28 Ответить
12-й рік війни !
17.10.2025 22:30 Ответить
"десять афро-африканців" укласти. і їх залишилось двоє.
17.10.2025 22:28 Ответить
Чи він правда кретин, чи сидить на компроматі... я вчителюю понад 40 років, але жоден учень мені стільки разів порав розум. Більше ОДНОГО разу - зась. Так що не вірю я в щирість віри трампа у пиню, пиня знову його ***** і знову все піде по колу. Єдиний шлях - давити кацапів усім, що може їх нищити
17.10.2025 22:33 Ответить
 
 