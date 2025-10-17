Трамп допускает, что Путин затягивает время в переговорах: Это возможно, но думаю, что он хочет заключить соглашение

Президент США Дональд Трамп не исключает, что российский диктатор Владимир Путин затягивает время в вопросе прекращения войны против Украины. И все же, по мнению Трампа, глава РФ хочет заключить мирное соглашение.

Об этом американский лидер сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналист спросил главу США, не волнует ли его, что Путин пытается выиграть себе время.

"Да, я обеспокоен, но знаете, всю мою жизнь мной играли лучшие из них. И я вышел из этого очень хорошо. Так что это возможно - немного времени, ладно. Но я думаю, что я достаточно искусен в этих вещах. Я думаю, что он (Путин. - Ред.) хочет заключить сделку. Я заключил восемь сделок. Я заключу девятую", - заявил глава Белого дома.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Трамп также добавил, что Зеленский и Путин "не нравятся друг другу".

"Между ними чрезвычайная вражда. Я думаю, что именно это и сдерживает урегулирование", - считает президент США.

Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Читайте также: Трамп призвал Путина прекратить убивать украинцев и россиян