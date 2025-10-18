УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8112 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
2 049 33

"Політичний жах": Зустріч Путіна і Трампа в Будапешті ставить ЄС і НАТО "у незручне становище", - El Pais

У ЄС невдоволені проведенням зустрічі трампа і Путіна у Будапешті

Вибір Будапешта як місця запланованої зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Європейському Союзі вважають "образою".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це пише El Pais.

Видання пише, що майбутня зустріч Трампа з Путіним в Будапешті ставить глав інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище", адже Путін і Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні Євросоюзу, але без участі самого ЄС.

Також зазначається, що якщо лідери ЄС не хочуть розлютити Трампа, вони будуть змушені видати Путіну спеціальні дозволи на проліт у своєму повітряному просторі, щоб змусити його летіти довшим маршрутом.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Політичний жах" для ЄС

"Місце було обрано ретельно, оскільки це може принести користь Росії, поглибивши розбіжності в ЄС щодо Кремля. Це також може зробити велику послугу Орбану, який наступного року чекає виборів у його країні", – сказав неназваний європейський дипломат.

У публічних виступах лідери ЄС заявляють, що зустріч між Трампом і Путіним буде корисною, якщо вона допоможе покласти край російському вторгненню.

Водночас у приватних бесідах кілька джерел заявили про "політичний жах" для ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підготовка до зустрічі Путіна з Трампом у Будапешті "триває на повну швидкість", - Орбан

Майбутня зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, заплановані на найближчі тижні, можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні. Вони можуть відбутися у Будапешті.

Президент Трамп підтвердив готовність провести саміт, зазначивши, що він має на меті завершити "ганебну війну" між Росією та Україною. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан також висловив готовність прийняти лідерів двох країн.

Своєю чергою глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що в країні "з повагою чекають на приїзд" російського диктатора Володимира Путіна і обіцяють забезпечити йому можливість в'їхати до країни та повернутися додому після переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

Автор: 

Будапешт (70) Угорщина (2543) путін володимир (24955) Трамп Дональд (7420)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
політичний жах - легалізація тромбоном ***** у західному світі
показати весь коментар
18.10.2025 20:24 Відповісти
+2
30 вересня 1938 році було підписано Мюнхенську угоду з Гітлером, Муссоліні та Даладьє. Повернувшись до Лондона, Чемберлен пред'явив публіці на аеродромі підписану угоду зі словами: «Я привіз вам мир».
показати весь коментар
18.10.2025 20:32 Відповісти
+2
Все іде згідно планів куйла.ЄС.США І НАТО. - РУКАМИ ПРОРАШИСТСЬКОГО АМЕРИКАНСЬКОГО ХОЛУЯ "ТРАМПОНА" МАЮТЬ ПЕРЕСРАТИСЯ І ТЯГНУТИ В РІЗНІ СТОРОНИ,ЩОБ НЕ ЗАВАЖАЛИ КУЙЛУ ОКУПУВАТИ УКРАЇНУ
показати весь коментар
18.10.2025 20:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
політичний жах - легалізація тромбоном ***** у західному світі
показати весь коментар
18.10.2025 20:24 Відповісти
При всій повазі) то є Іспанії незручніше уСіх, а чи не тому, що Іспанія залишилася єдиною з 32 країн Альянсу!, яка відмовилася збільшити військові витрати до 5% ВВП, ось тут ноги незручності у їхніх змі і ростуть!, *******!
показати весь коментар
18.10.2025 20:44 Відповісти
Тепер поза ***** (викреслене цензурою) називається "незручне становище".
показати весь коментар
18.10.2025 20:28 Відповісти
30 вересня 1938 році було підписано Мюнхенську угоду з Гітлером, Муссоліні та Даладьє. Повернувшись до Лондона, Чемберлен пред'явив публіці на аеродромі підписану угоду зі словами: «Я привіз вам мир».
показати весь коментар
18.10.2025 20:32 Відповісти
Все іде згідно планів куйла.ЄС.США І НАТО. - РУКАМИ ПРОРАШИСТСЬКОГО АМЕРИКАНСЬКОГО ХОЛУЯ "ТРАМПОНА" МАЮТЬ ПЕРЕСРАТИСЯ І ТЯГНУТИ В РІЗНІ СТОРОНИ,ЩОБ НЕ ЗАВАЖАЛИ КУЙЛУ ОКУПУВАТИ УКРАЇНУ
показати весь коментар
18.10.2025 20:34 Відповісти
Читаючи, дивлячись на ці заяви і гасла Трампа, розумієш, наскільки все дешеве і гниле, немає ні краплі впевненості, Трамп нагадує шакала, який пригинається перед ******. Немає правди, впевненості, один піар, ****** з відкладками, гинуть люди щохвилини...Трамп лох, який їздить на задній швидкості під крик атасс!!!
показати весь коментар
18.10.2025 20:34 Відповісти
Ап! И псина у ног х-ла села.
Ап! И в глазки х-лу загляда..
показати весь коментар
18.10.2025 20:35 Відповісти
А Зеленський там всикається зі сміху на радостях. Раденький, що дурненький.
показати весь коментар
18.10.2025 20:35 Відповісти
Відрядити б туди Мадяра ,щоб організував там невеличкий
,,БАДА-БУМ".
показати весь коментар
18.10.2025 20:36 Відповісти
І попри таке заплінтусне ганьбище всі лідери язики у дупи поховали, а Віслюк радісно скаче раком і цілодобово готовий грати на роялі для Трампона та його шісток.
Одна надія на заяву президента Португалії де Соза, шляхетну людину, що не торгує сумлінням і кладе з прибором на упоротих нарцисів та диктаторів.
показати весь коментар
18.10.2025 20:37 Відповісти
Після похорон )(уйла, в 30-40 прийде другий. Війна в космосі. )(уйло вже втратив територію. ШІ сі його виграв. Так воно і буде. Боротьба за місяць.
показати весь коментар
18.10.2025 20:37 Відповісти
Війна в Україні - це лакмусовий папірець, який показав, що всі міжнародні інституції повна профанація. Вони абсолютно нікчемні і жалюгідні. ООН - просто ніщо, НАТО не захисть і міжнародне право повна лажа. Мабуть всі вже забули про ордер на арешт *****.
показати весь коментар
18.10.2025 20:38 Відповісти
ЄС раком? Що? Так не привикати.
показати весь коментар
18.10.2025 20:41 Відповісти
Це зовсім не так. Парашу в стійло.
показати весь коментар
18.10.2025 20:43 Відповісти
Печально известный Будапештский меморандум и вот теперь снова Будапешт... Приходит на ум Мюнхен: сначала, в 1918 году, подпись в вагоне договора о капитуляции кайзеровской Германии, а позже, в 1938 году, в том же Мюнхене и в том же вагоне, подписали договор о капитуляции Чехословакии. Кстати, представителей Чехословакии в том вагоне не было - их просто не пригласили. Договор о капитуляции за Чехословакию подписали представители Великобритании и Франции, а саму капитуляцию "принял" Гитлер.
показати весь коментар
18.10.2025 20:45 Відповісти
Мені здається , Ви щось наплутали. В тому вагоні повторно була піписана капітуляція іншою країною.(підписав генерал Еріх Хюнтцігер). Перевірте.
показати весь коментар
18.10.2025 20:58 Відповісти
Гряде час, коли Томагавки замість москви летітимуть на Київ. Трамп ненавидить Європу та Україну. Це не просто вороже ставлення - це сформована вісь США, Московія, Китай, Північна Корея, а далі ще ті, хто з переляку стане в їх ряд. Європейці не розуміють значення їхнього прогину пустити пуйла до себе на територію. Це сигнал здачі Європою наших інтересів. Це не слабкість - це страх перед Трампом. Колись хтось з його оточення сказав, що виборів в Америці більш не буде. Трамп до 2028 вступить у війну і ця війна буде проти нас.
показати весь коментар
18.10.2025 20:46 Відповісти
***** добралось до орбана

показати весь коментар
18.10.2025 20:48 Відповісти
Ахахах! Влучно. Клас!!! 👍
показати весь коментар
18.10.2025 20:50 Відповісти
Рак. Повзай задом на перед. Роби все навпаки.
показати весь коментар
18.10.2025 20:50 Відповісти
а может найдутся в ЕС независимые спецслужбы, способные выполнить решение МКС и арестовать военного преступника , в т.ч. и на территории Венгрии ?
показати весь коментар
18.10.2025 20:51 Відповісти
Писанина не допоможе. Трампон-звичайна меркантильна сволота, яку просто треба купляти для власних цілей окремої людини чи окремих країн.
показати весь коментар
18.10.2025 20:51 Відповісти
Та никакого ужаса---наоборот к этому шло! И именно ЕС тут сыграл в троянскую конячку. Скушают какашку и северный поток наладят за месяц! Но помнить надо только нам и навеки. Отдали мы тактическое яо кацапам в 92г, тогда же предоставили Крыму автономию, а в 94 Будапешт прозвонил поминальным звоном. И напоследок конечно десертик в виде заявления что мы Украина внеблоковая и нейтральная страна! Ох как угадали тогда?! Ну вот и ответка пришла.
показати весь коментар
18.10.2025 20:51 Відповісти
Навряд чи Трамп глибинно розуміє ЯК ОПУСКАЄ ЄВРОПУ й саму ідею ліберальних цінностей . А от той , хто запропонував це місце зустрічі "снова прєіграл усєх"- Й ЦЕ ЖАХ!
показати весь коментар
18.10.2025 20:53 Відповісти
Виправдалки знайдуть - цілі миру вище , а от садочок гикнеться -таки , коли ***** переграє таки усіх разом з Китаєм Іраном та їхніми "ИНАМИ"
показати весь коментар
18.10.2025 20:56 Відповісти
Зробить з літаком Пу теж саме, що він зробив з літаком Качинського.
показати весь коментар
18.10.2025 20:57 Відповісти
Ага шоб не гавкали на Трампа, шо він лиш боїться хйла...
показати весь коментар
18.10.2025 20:59 Відповісти
майбутній імідж зєлі. постарів бідолага

показати весь коментар
18.10.2025 20:58 Відповісти
Ви підтвердили мою версію про двійко двох копій-політиків й навіть у тому ХТО їх зробив президентами - схожість цього попки з Трампом просто вражає
показати весь коментар
18.10.2025 21:01 Відповісти
Пане "Мадяр" , Вам слово !
показати весь коментар
18.10.2025 20:59 Відповісти
Та вони хоробрі й мужні , і не таке витримували , леви !
показати весь коментар
18.10.2025 21:00 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2025 21:05 Відповісти
 
 