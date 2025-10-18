"Політичний жах": Зустріч Путіна і Трампа в Будапешті ставить ЄС і НАТО "у незручне становище", - El Pais
Вибір Будапешта як місця запланованої зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Європейському Союзі вважають "образою".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це пише El Pais.
Видання пише, що майбутня зустріч Трампа з Путіним в Будапешті ставить глав інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище", адже Путін і Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні Євросоюзу, але без участі самого ЄС.
Також зазначається, що якщо лідери ЄС не хочуть розлютити Трампа, вони будуть змушені видати Путіну спеціальні дозволи на проліт у своєму повітряному просторі, щоб змусити його летіти довшим маршрутом.
"Політичний жах" для ЄС
"Місце було обрано ретельно, оскільки це може принести користь Росії, поглибивши розбіжності в ЄС щодо Кремля. Це також може зробити велику послугу Орбану, який наступного року чекає виборів у його країні", – сказав неназваний європейський дипломат.
У публічних виступах лідери ЄС заявляють, що зустріч між Трампом і Путіним буде корисною, якщо вона допоможе покласти край російському вторгненню.
Водночас у приватних бесідах кілька джерел заявили про "політичний жах" для ЄС.
Майбутня зустріч Трампа та Путіна
Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.
Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.
Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, заплановані на найближчі тижні, можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні. Вони можуть відбутися у Будапешті.
Президент Трамп підтвердив готовність провести саміт, зазначивши, що він має на меті завершити "ганебну війну" між Росією та Україною. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан також висловив готовність прийняти лідерів двох країн.
Своєю чергою глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що в країні "з повагою чекають на приїзд" російського диктатора Володимира Путіна і обіцяють забезпечити йому можливість в'їхати до країни та повернутися додому після переговорів із президентом США Дональдом Трампом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ап! И в глазки х-лу загляда..
,,БАДА-БУМ".
Одна надія на заяву президента Португалії де Соза, шляхетну людину, що не торгує сумлінням і кладе з прибором на упоротих нарцисів та диктаторів.
ШІсі його виграв. Так воно і буде. Боротьба за місяць.