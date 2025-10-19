УКР
19 805 202

Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донеччини Росії: аргументував тим, що регіон "переважно російськомовний", - WP

віткофф

У п'ятницю, 17 жовтня, під час зустрічі української та американської делегацій у Вашингтоні спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф тиснув на українських посадовців щодо передачі Донеччини під контроль РФ.

Про це пише видання The Washington Post із посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовців, Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донецької області під контроль РФ, аргументуючи це тим, що регіон є "переважно російськомовним".

Видання нагадало, що Віткофф був головним перемовником Білого дому з Кремлем напередодні зустрічі в Анкориджі в серпні цього року. 

На думку європейських чиновників, посланець Трампа неправильно зрозумів вимоги Росії, а це своєю чергою не дозволило досягти значного прогресу.

Нагадаємо, що також видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Читайте також: Путін у розмові з Трампом вимагав повного контролю над Донеччиною, - WP

Автор: 

територіальні претензії (41) Донецька область (9858) Віткофф Стів (151)
США англомовні і мають бути передані Англії

.
Деякі південні штати США іспаномовні - мають бути передані Іспанії.
60% мешканців Н'ю-Мексико розмовляють іспанською
Так віддай маямі мексиканцям
