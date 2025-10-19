Туск: Никто не должен давить на Зеленского, требуя территориальных уступок
Никто не должен давить на президента Украины Владимира Зеленского относительно территориальных уступок России. Вместо этого нужно давить на Россию, чтобы она прекратила агрессию.
Об этом в соцсети Х написал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ.
"Никто из нас не должен давить на Зеленского в вопросе территориальных уступок. Мы все должны давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию", - заявил политик.
Туск добавил, что политика умиротворения никогда не была путем к справедливому и прочному миру.
РФ требует от Украины отдать всю Донецкую область
Напомним, что издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.
В статье также говорилось о том, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф оказывал давление на украинских чиновников относительно передачи Донетчины под контроль РФ.
Бо Зеля і так сам це робить, згідно оманського договорняка з пуйлом.
Згадав би краще з уроків історії , як США десятиріччями тримали в себе посольство трьох країн Балтії , подарованих Сталіну Гітлером за домвленностими пакту Молотова-Рібентропа .
У 1991 році, після проголошення відновлення незалежності, США просто відновили повні дипломатичні відносини з тими ж державами, а не "встановлювали нові".
В війні пермагає терплячий, свіжа розмова Фейгін- Віталій ПортнИков ( пишемо через "И" )
