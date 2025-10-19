РУС
Новости Территориальные уступки
Туск: Никто не должен давить на Зеленского, требуя территориальных уступок

Туск

Никто не должен давить на президента Украины Владимира Зеленского относительно территориальных уступок России. Вместо этого нужно давить на Россию, чтобы она прекратила агрессию.

Об этом в соцсети Х написал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никто из нас не должен давить на Зеленского в вопросе территориальных уступок. Мы все должны давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию", - заявил политик.

Туск добавил, что политика умиротворения никогда не была путем к справедливому и прочному миру.

РФ требует от Украины отдать всю Донецкую область

Напомним, что издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

В статье также говорилось о том, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф оказывал давление на украинских чиновников относительно передачи Донетчины под контроль РФ.

Читайте также: Украина ничего не подарит и не забудет России, - Зеленский

Топ комментарии
+5
Схоже, в Польщі дехто почав приміряти на себе теперішню українську ситуацію.
показать весь комментарий
19.10.2025 23:34 Ответить
+4
Це вирішує не Трамп ні Зеленський. Сьогодні вони є, а через деякий час їх не буде. Це вирішує український народ і Збройні Сили України. Та й путлер не вічний.
показать весь комментарий
19.10.2025 23:38 Ответить
+2
Ніхто не повинен тиснути на Зелю, щоб він здавав території України пуйлу.
Бо Зеля і так сам це робить, згідно оманського договорняка з пуйлом.
показать весь комментарий
19.10.2025 23:33 Ответить
А може дійщло, що трамп - х.йло
показать весь комментарий
19.10.2025 23:36 Ответить
Якось підвохно виглядає , Туск ! типу ми тиснемо сам типу подумай ....
Згадав би краще з уроків історії , як США десятиріччями тримали в себе посольство трьох країн Балтії , подарованих Сталіну Гітлером за домвленностими пакту Молотова-Рібентропа .
показать весь комментарий
19.10.2025 23:35 Ответить
Ну Трамп тупе , родилося з золотою ложкою в роті, не знає історії - так розкажи йому, як його президенти-батьки країни поважали території захоплені тиранами . Й зберігали їхнє право залишитися вільними від рішень окупантів .
показать весь комментарий
19.10.2025 23:38 Ответить
Балтійські дипломатичні місії у Вашингтоні діяли безперервно з 1920-х років і продовжували юридичне існування навіть тоді, коли радянські "посольства" діяли поруч.

У 1991 році, після проголошення відновлення незалежності, США просто відновили повні дипломатичні відносини з тими ж державами, а не "встановлювали нові".
показать весь комментарий
19.10.2025 23:41 Ответить
Це вирішує не Трамп ні Зеленський. Сьогодні вони є, а через деякий час їх не буде. Це вирішує український народ і Збройні Сили України. Та й путлер не вічний.
показать весь комментарий
19.10.2025 23:38 Ответить
ти вже навирішував. вже кацапи в дніпропетровській області.
показать весь комментарий
20.10.2025 00:01 Ответить
Та що там уже говорити про всякі тиснути. У 2014 і так було зрозуміло, привели в Україні до влади (жму руку, обнимаю), от і отримайте результат. А порох треба тримати сухим, от і висушили зрадника у владі з 2014 року.
показать весь комментарий
19.10.2025 23:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NVJEpYoiyoU

В війні пермагає терплячий, свіжа розмова Фейгін- Віталій ПортнИков ( пишемо через "И" )
показать весь комментарий
19.10.2025 23:44 Ответить
Defense Security Cooperation Agency (DSCA) США повідомила 28 серпня 2025 рішення про можливий контракт із Україною на закупівлю до 3 350 ERAM-ракети + 3 350 GPS/INS/SAASM навігаційних комплектів.
Вартість угоди оцінюється приблизно в $825 млн.

Фінансування частково здійснюється країнами-партнерами: Данією, Нідерландами, Норвегією + США.

У повідомленнях зазначено, що це «пакет схвалення продажу» (Foreign Military Sale) - тобто ще не остаточно підписаний контракт.

⚠️ Що залишилось невизначеним

Хоча є схвалення на продаж, немає чіткого підтвердження, що контракт уже підписаний та що ракети вже передані Україні в очікуваний обсяг і строки.

Неясно, чи угода передбачає фактичну передачу через ЄС-структури, чи безпосередньо зі США. Ви питали «через ЄС» - у доступній інформації не вказано конкретно, що ЄС виступає транспортером чи посередником.

Також не підтверджено, що саме на «початок жовтня» передача має відбутися - зазначено «в найближчі тижні» (на момент кінця серпня) як очікуваний строк.

🧾 Висновок

Так - ось схвалено продаж ERAM-ракет для України, що відповідає вашому запиту. Але не можна з упевненістю підтвердити, що контракт уже підписаний, чи що він здійснюється через ЄС-канал, чи точно «на початок жовтня».
показать весь комментарий
19.10.2025 23:53 Ответить
нажаль у мене чат безкоштовний тому може давати застарілі дані. Але факт, що про ERAM всі дружно ні гу-гу .Навітьпро Фламінго частіше згадують ті ж партнери - типу не використовують їх ЗСУ консервують для наступу ...
показать весь комментарий
19.10.2025 23:56 Ответить
Більш як 3.5 роки війни, а Захід не може обійтися без торгівлі з росією. То про який "тиск" йдеться? піздуни вони і все.
показать весь комментарий
19.10.2025 23:55 Ответить
Лучше бы Туск меньше трындел про "историческую справедливость" и раскопки неведомо когда похороненных поляков на территории Украины а помогал бы Украине оружием да усмирял бы своих БЕШЕНЫХ ФЕРМЕРОВ что блокады делают на КПП
показать весь комментарий
19.10.2025 23:57 Ответить
 
 