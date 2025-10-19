Замість Віткоффа: Рубіо стане ключовим переговірником з Росією перед самітом Трампа та Путіна, - WSJ

Державний секретар США Марко Рубіо очолить попередні зустрічі з російською делегацією перед самітом президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у Будапешті.

Про це пише газета The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників, американську делегацію, ймовірно, очолюватиме Рубіо замість спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа.

Видання зауважує, що ця новина була позитивно сприйнята українськими та європейськими посадовцями.

"Команда президента США Дональда Трампа працює над тим, щоб підкріпити переговори за участю двох лідерів сильнішими дипломатичними важелями, ніж ті, які він використовував на саміті в серпні з президентом Росії Володимиром Путіним", - сказано в статті.

Майбутня зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, заплановані на найближчі тижні, можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні. Вони можуть відбутися у Будапешті.

Президент Трамп підтвердив готовність провести саміт, зазначивши, що він має на меті завершити "ганебну війну" між Росією та Україною. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан також висловив готовність прийняти лідерів двох країн.

Своєю чергою глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що в країні "з повагою чекають на приїзд" російського диктатора Володимира Путіна і обіцяють забезпечити йому можливість в'їхати до країни та повернутися додому після переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

