Новини Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
Замість Віткоффа: Рубіо стане ключовим переговірником з Росією перед самітом Трампа та Путіна, - WSJ

Віткофф та Рубіо летять до Парижу. Що відомо

Державний секретар США Марко Рубіо очолить попередні зустрічі з російською делегацією перед самітом президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у Будапешті.

Про це пише газета The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників, американську делегацію, ймовірно, очолюватиме Рубіо замість спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа.

Видання зауважує, що ця новина була позитивно сприйнята українськими та європейськими посадовцями.

"Команда президента США Дональда Трампа працює над тим, щоб підкріпити переговори за участю двох лідерів сильнішими дипломатичними важелями, ніж ті, які він використовував на саміті в серпні з президентом Росії Володимиром Путіним", - сказано в статті.

Майбутня зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, заплановані на найближчі тижні, можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні. Вони можуть відбутися у Будапешті.

Президент Трамп підтвердив готовність провести саміт, зазначивши, що він має на меті завершити "ганебну війну" між Росією та Україною. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан також висловив готовність прийняти лідерів двох країн.

Своєю чергою глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що в країні "з повагою чекають на приїзд" російського диктатора Володимира Путіна і обіцяють забезпечити йому можливість в'їхати до країни та повернутися додому після переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

Топ коментарі
+11
Віткофф 100% дебіл - ше й на стороні путлєра - звідки його Трамп викопав?
19.10.2025 22:24 Відповісти
+7
Тут проблема не в Віткофе чи Рубіо, а в їхньому шефі
19.10.2025 22:28 Відповісти
+6
із русскай зємлі...
19.10.2025 22:28 Відповісти
Не забудь свою краватку з прапором рф.
19.10.2025 22:22 Відповісти
Краватка була наче у Гегсета.
20.10.2025 00:29 Відповісти
а, тончно. Це хрест на лобі малював.
20.10.2025 01:04 Відповісти
Віткофф 100% дебіл - ше й на стороні путлєра - звідки його Трамп викопав?
19.10.2025 22:24 Відповісти
із русскай зємлі...
19.10.2025 22:28 Відповісти
Казали з Середньої Азії - але це не точно
19.10.2025 22:36 Відповісти
Він просто не дочуває. Пробки сірчані у вухах.
19.10.2025 22:49 Відповісти
як звідки? ще з 1986 року почав кєнтуватись з трампом як юрист у сфері нерухомості, потім почав барижити нерухомістю, трамп називає його "особливим другом", давно разом грають в гольф... думаю ти зрозумів...
19.10.2025 23:36 Відповісти
трамп сам дебіл, йому таких і шукати не треба
20.10.2025 03:35 Відповісти
тампон критикував віткоффа, а потім буде рубіо ?
19.10.2025 22:25 Відповісти
"какая разніца..."
19.10.2025 23:12 Відповісти
Тут проблема не в Віткофе чи Рубіо, а в їхньому шефі
19.10.2025 22:28 Відповісти
Там вся команда *******. Один Рубіо якийсь адекватний.
19.10.2025 22:36 Відповісти
Може, але проти шефа, як показала практика, не піде
19.10.2025 22:55 Відповісти
Той Рубіо, що світлого майбутнього рашці побажав у дєнь разеї?
19.10.2025 23:10 Відповісти
Рубіо вже в Турції поїв кацапського лайна. Тепер знову йому ложку дали?
19.10.2025 22:28 Відповісти
Віткоф відбитий на голову.
19.10.2025 22:34 Відповісти
19.10.2025 22:34 Відповісти
Знову дебілоїди за мирне вирішення війни. Хоч якась війна мирно вирішувалась? Ви всі лише корисні для ***** ідіоти. ***** цього і потрібно, щоб ви все життя мирно щось переговарювались а рашисти будуть пролазити все далі і далі. Зате чомусь Тампон і Рубіо не хотіли мирно вирішити з протестантами в сша, не хотіли з ними сісти за стіл переговорів а просто розстрілювали їх. Це якісь подвійні стандарти
19.10.2025 22:35 Відповісти
Куба, отдай наш хлеб!
Куба, возьми свой сахар!
Нам надоел твой косматый Фидель.
Куба, иди ты *****!
19.10.2025 22:40 Відповісти
Якщо це уточнює саме респівськоМєрдоківська видання - то це нам каже багато про що ( щоб не злазити тільки ненависть до Росії у Рубіо)
19.10.2025 22:56 Відповісти
Хрен редьки не слаще. Гитлерюгенд Тампона вимагає віддати території, тіпа це нам допоможе. А потім ще і ще.
19.10.2025 23:17 Відповісти
Рубіо найбільш "антиросійський" та "проамериканський", з усіх, що там є, категорично настроєний проти поступок США кацапні. Не гірший варіант.
20.10.2025 00:59 Відповісти
 
 