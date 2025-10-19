УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10613 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
4 919 64

Зеленський заявив про готовність приєднатися до зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті: "Як можуть бути якісь угоди без нас?"

Зеленський у Вашингтоні: мирні переговори почнуться з припинення вогню

Президент Володимир Зеленський закликав американського лідера Дональда Трампа більше тиснути на російського диктатора Володимира Путіна, і заявив про готовність приєднатися до їхнього майбутнього саміту в Будапешті.

Про це глава держави сказав в інтервʼю NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський заявив, що Трампу потрібно чинити ще більший тиск на Путіна, ніж він чинив на ХАМАС з метою досягнення припинення вогню в Газі.

"Путін щось подібне, але сильніше за ХАМАС", – сказав Зеленський.

Читайте також: Трамп про зустріч з Путіним в Угорщині: Ми будемо на зв’язку з Зеленським

Він також назвав Путіна терористом, але підтвердив свою готовність зустрітися з ним віч-на-віч.

"Якщо ми справді хочемо справедливого і тривалого миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Як можуть бути якісь угоди без нас?" - заявив президент.

На запитання, чи буде він наполягати на поїздці до Будапешта, Зеленський відповів, що сказав Трампу: "Я готовий".

Читайте також: Україна має брати участь у зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті, - Вадефуль

Україна не піде на територіальні поступки

Окрім цього, Зеленський вкотре наголосив, що Україна не піде на територіальні поступки агресору.

"Якщо ми хочемо зупинити цю війну і терміново перейти до мирних переговорів дипломатичним шляхом, ми повинні залишитися там, де ми є, і не віддавати Путіну нічого додаткового",- додав глава держави.

Читайте також: Візит Путіна до Будапешту створить дискомфорт для союзників України, - Reuters

Автор: 

Зеленський Володимир (25872) путін володимир (24962) Трамп Дональд (7435)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
а шо ж ти зайчику 🤡 хочеш там погодити ?! вийди краще до людей , на Майдан ,поспілкуйся паскудо ...
показати весь коментар
19.10.2025 17:09 Відповісти
+15
Дурачок. Як песик побіжиш коли тебе покличуть щось підписати?
показати весь коментар
19.10.2025 16:57 Відповісти
+10
А ще ігноруй американські долари
показати весь коментар
19.10.2025 17:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти ще маленький.
показати весь коментар
19.10.2025 16:56 Відповісти
Зустріч Трампа та путіна потрібно ігнорувати, як і домовленості які вони там досягнуть!
показати весь коментар
19.10.2025 16:59 Відповісти
А ще ігноруй американські долари
показати весь коментар
19.10.2025 17:01 Відповісти
тут мова про рудого,а не про долари
показати весь коментар
19.10.2025 17:03 Відповісти
Ще більш як три роки доларами для України буде керувати саме рудий.
показати весь коментар
19.10.2025 17:31 Відповісти
Мені вчора розказували про новину з Інтернет - якийсь монах пророчив, шо Трампа змінять після Нового року. На його місце прийде їнша людина, і вона буде сильно допомагать Україні... Я дослухав, махнув рукою, та й пішов...
показати весь коментар
19.10.2025 17:49 Відповісти
Зайдіть в тт, там повно такого. Перемовини, завтра, через місяць кінець війни. А ні, через рік. Обстріли будуть (хоча їх і не було). А ще, ***** здохне через рік. Якщо коротко, то ті "провидиці" орієнтуються на загальний потік новин.
показати весь коментар
19.10.2025 18:10 Відповісти
Ще я по смітниках "Тік-току" не лазив... Давно вже кажу - "Поки не вліз до Інтернет, навіть не здогадувався, що ідіотів на світі набагато більше, ніж я собі уявляв..."
показати весь коментар
19.10.2025 18:20 Відповісти
куди пішов?
показати весь коментар
19.10.2025 20:30 Відповісти
Ти про що?...
показати весь коментар
19.10.2025 20:48 Відповісти
На жаль Зеленський так не зробить. Бо він ще маленький.
показати весь коментар
19.10.2025 17:06 Відповісти
...ага...а розвідданні, продаж зброї для Європи, старлінки і ьагато ще чого.
показати весь коментар
19.10.2025 19:20 Відповісти
ходяча ганьба України


.
показати весь коментар
19.10.2025 21:01 Відповісти
Дурачок. Як песик побіжиш коли тебе покличуть щось підписати?
показати весь коментар
19.10.2025 16:57 Відповісти
Це при тому що Тампон витер зеленським сраку замість дати зброї, а ***** день і ніч довбасить по україській енергетиці і займається теророс міст. Тактика в хорошого і поганого поліцейського по розігруванню зеленого дурачка діє. Перевірена тактика поліцейськими на допиті. Не дають допитуваному нічого при цьому давлять і погрожують. В результаті дурачок хватається за кожну соломинку і радий підписати що завгодно ради того щоб його похлопали по плечу і назвали хорошим хлопцем
показати весь коментар
19.10.2025 17:16 Відповісти
Буде свічку тримати....
показати весь коментар
19.10.2025 16:58 Відповісти
або на піаніні наярювать ))
показати весь коментар
19.10.2025 17:10 Відповісти
Та куди вже більше тиснути - і так вже Трамп скрутив путлєра в баранячий ріг
показати весь коментар
19.10.2025 16:59 Відповісти
але до валізи ще допускає....
(червона кнопка - то для відкриття валізи)
показати весь коментар
19.10.2025 17:04 Відповісти
Цінна порада нелоху від ... неважливо , не від мене

Випередити перемовну тусню Рубіовіткоф ОФІЦІЙНИМИ ЗАЯВАМИ - умови України тільки заморозка на лінії зіткнення й статус невизнання вже оголошених конституційно рашкою зайнятих територій і...продовження міжнародного статусу невизнаного світом "КРИМНАШУ"

Заявляти вже зараз підвищуючи градус вимог до хйла, навіть якщо Трмап окреслив оці СВОЇ попозиціЇ. Давити більше на Трампа ніж на хйла...
Мітинги Америки "ні королям " Трампу пір"ячком у сраку для підтримки! А також 86 відсотків від республіканців в соцопитуваннях на підтримку допомоги Україні
показати весь коментар
19.10.2025 17:07 Відповісти
Доречі , саме США тримало невизнаними радянськими республіками три Балтійські країни до 1991 р й при цьому БУЛИ ЇХНІ ПОСОЛЬСТВА У США !!!

ну впененна, що ПРоце ЄрмакозЄРИГИ Трампу при останній зустрічі не нагадували!
показати весь коментар
19.10.2025 17:10 Відповісти
Принцип невизнання окупації Балтії

Після окупації та анексії Естонії, Латвії й Литви СРСР у 1940 році США не визнали їх включення до складу Радянського Союзу.

Ця позиція відома як доктрина Веллеса (Welles Declaration).

📜 Хто саме її проголосив

Доктрина була оприлюднена 23 липня 1940 року за президента Франкліна Делано Рузвельта,

а підписав її виконуючий обов'язки державного секретаря США Самнер Веллес (Sumner Welles).

У ній США офіційно заявили, що не визнають жодних територіальних змін, здійснених силою - зокрема, анексію трьох балтійських держав Радянським Союзом.

🇺🇸 Дипломатичне продовження

Відтоді - аж до відновлення незалежності Балтійських країн у 1991 році -

США:

зберігали посольства (de facto - дипломатичні представництва) Латвії, Литви й Естонії у Вашингтоні;

визнавали їх як легітимні уряди в екзилі, тобто представників незалежних держав, тимчасово окупованих СРСР;

ніколи не вносили радянські "республіки" Балтії до своїх офіційних списків країн СРСР.

📍Цікаві факти:

Балтійські дипломатичні місії у Вашингтоні діяли безперервно з 1920-х років і продовжували юридичне існування навіть тоді, коли радянські "посольства" діяли поруч.

У 1991 році, після проголошення відновлення незалежності, США просто відновили повні дипломатичні відносини з тими ж державами, а не "встановлювали нові".

Підсумок:

Президент: Франклін Д. Рузвельт (через держсекретаря Самнера Веллеса).

Рік: 1940.

США ніколи не визнавали балтійські республіки частиною СРСР і продовжували визнавати їх як незалежні держави до самого 1991 року.
показати весь коментар
19.10.2025 17:14 Відповісти
ОБИДВА ДЕМОКРАТИ - от що не можна говорити ТРАМПУ бо його привели до влади як Таран МАГАцисти

Кінець Другої світової війни

Франклін Д. Рузвельт (помер у квітні 1945)

1945

Початок «холодної війни»

Гаррі Трумен

1946-1947

Заснування НАТО

Гаррі Трумен

Рузвельт - "батько міжнародного впливу США",

Трумен - "батько НАТО" і холодної війни.
показати весь коментар
19.10.2025 17:28 Відповісти
АЛЕ!!!
Що можна й ТРЕБА казати Трампону - усі наступні президенти респи не скасовували статус неприйняття савєцкіх прібалтійскіх республік до самого розвалу Сересерії
показати весь коментар
19.10.2025 17:31 Відповісти
Й моя думка - зЄльонскій це ДАЛЕКО не той "прапоркраїни" котрому ЯК КРАЇНІ ще 60% придурків дипломатично надають підтримку . Але історія дала йому ЩЕ!!! шанс передати "своє знамено уособлення України "дорослому політику-дипломату-президенту за сигналом українців ! А чому САМЕ так , бо - лиш 25 відсотків хочуть САМЕ ЦЬОГО = переВИБОРІВ на іншого!
показати весь коментар
19.10.2025 17:37 Відповісти
Це правильно!
показати весь коментар
19.10.2025 17:03 Відповісти
Неврівноважений,може начудити,як в Овальному.Краще би сидів в бункері через відеозв'язок, зі своїми 5-6 потужними,але без присутності в кадрі,які би стримували накоксованого.
показати весь коментар
19.10.2025 17:04 Відповісти
Ефективні менегери можуть йти за російським коритом. А от на зв'язку з Мерцем,Стартером, Стуббом можливо і потрібно було б бути. Я маю на увазі відеозв'язок хоча би. Бо Європа теж повинна приймати в цьому участь. Якраз і покажуть противагу орбану.
показати весь коментар
19.10.2025 18:13 Відповісти
До груповухи? Більше в трях тібідох не.
показати весь коментар
19.10.2025 17:08 Відповісти
а шо ж ти зайчику 🤡 хочеш там погодити ?! вийди краще до людей , на Майдан ,поспілкуйся паскудо ...
показати весь коментар
19.10.2025 17:09 Відповісти
В сенсі? Те, що орки оже окупували - то хай забирають, "але додатково ми нічого не віддамо"?
показати весь коментар
19.10.2025 17:10 Відповісти
Саме так
показати весь коментар
19.10.2025 17:12 Відповісти
Той, хто пам'ятає СССР, зрозуміє питання - "Третім будеш?..."
Взагалі давно стверджую, що ідіотизм - хвороба заразна і ліків від неї ще не придумали:
Ну приєднаєшся ти до цього цирку двох агентів НКВД-КГБ-ФСБ і шо? Шо від цього зміниться? Не набридло дурня клеїти?
показати весь коментар
19.10.2025 17:10 Відповісти
Так йому європейці сказали.
показати весь коментар
19.10.2025 17:17 Відповісти
***** ни при каких обстоятельствах не будет встречаться с Зеленским. Это невозможно
показати весь коментар
19.10.2025 17:12 Відповісти
Чому не буде зустрічатись? ***** давно мріє зустрітися з Зеленським тільки цього не показує. Зеленського розігрують як наївного песика заганяючи в пастку. Потім великі дяді посадять Зеленського між собою і скажуть, ну давай хлопчику підписуй, ти ж сам довго вимагав цієї зустрічі. Інакше ми тобі зробимо бо-бо. Не дарма ж вони вибрали країну ворожу для України щоб Зеленському ніхто не допоміг. Згадайте з самого початку ***** хотів зустрічі іменно в такій обстановці, без європейських лідерів і щоб тільки навколо були друзі *****
показати весь коментар
19.10.2025 17:22 Відповісти
ВВХ зустрінеться с Зеленским тільки у разі підписання капітуляції. Наразі капітуляція не передбачена)). Не сперечайтесь зі мною. Вони ніколи не зустрінуться. Хіба що на суді в Гаазі
показати весь коментар
19.10.2025 17:35 Відповісти
Сам його величність трамп підтвердив - не чекає на пряму зустріч двох вовк шпендиків - занадто не історичнозахоплююча картинка , але допускає вовку нелоха в онлайні третім ...
та скоріше хйло не прилетить до Будапешту зовсім .
показати весь коментар
19.10.2025 17:41 Відповісти
Одіозна румунська депутатка пригрозила "переламати ноги" Зеленському
показати весь коментар
19.10.2025 17:12 Відповісти
ЕрЗе союзники України довели до відома, що принцип "нічого про України без України" має дотримуватиь на всі сто.
показати весь коментар
19.10.2025 17:14 Відповісти
Просто цирк на дроті. Як в "лихі 90-і роки" наперсточники: один наперстки крутить, інші в підставних грають... треті охороняють... А весь світ дивиться і все старається вгадати - чим це закінчиться?
показати весь коментар
19.10.2025 17:15 Відповісти
З моменту інагурації Трампон ще не надав ні одного додаткового пакету військової допомоги - ще не набридло йому жопу вилизувати?
показати весь коментар
19.10.2025 17:28 Відповісти
Зеленський заявив про готовність прийняти з будь-якої сторони.
показати весь коментар
19.10.2025 17:17 Відповісти
трамп сказав шо при зустрічі с пуйлом , Зеля буде на трубі
показати весь коментар
19.10.2025 17:17 Відповісти
Зебуїн зможе приєднатись до самміту в Будапешті лише для того, щоб підписати те, що йому накажуть в ультимативній формі.
показати весь коментар
19.10.2025 17:20 Відповісти
він сьогодні заявив шо нічого не віддасть
показати весь коментар
19.10.2025 17:23 Відповісти
Україна парл-през республіка, а не автократія: забаганки пу і збудженність тр Нобелем не пройдуть.
...хамас вже взявся за своє- ціна "миру" вде на обличчі...
показати весь коментар
19.10.2025 19:30 Відповісти
Як полетить перша балістика на Москву, до тебе самі прибежуть Трамп з Орбаном під воплі Путіна домовлятись. А так ти малий неголений мікроб.
показати весь коментар
19.10.2025 17:36 Відповісти
Ти дивисі,спочатку проїбав усе і просрав а тепер ка такі заяви.
показати весь коментар
19.10.2025 17:37 Відповісти
1) "х....о нечто подобное, но сильнее ХАМАС", - сказал Зеленский. ЧЕГО !?!?!? Зелёный ты вообще оказывается не разбираешься. Сравнил басмачей в тапках которых терроризируют евреи и рашисткую военную орду.
2) "Если мы хотим остановить эту войну и срочно перейти к мирным переговорам по дипломатическому пути, мы должны остаться там, где мы есть, и не отдавать Хутину ничего дополнительного", - Каким переговорам с людоедами и наследниками НКВД дебил ?
показати весь коментар
19.10.2025 17:39 Відповісти
Запросто. Бо ти вже ніхто і ніщо, теьбе перед фактом поставлять, потрясуть компроматом зі сторони паРаші і США, і ти підпишеш все, що скажуть.
показати весь коментар
19.10.2025 17:48 Відповісти
Та дуже просто, коли зустрічатимуться з одного боку тупий нарцис, а з другого упир, який щиро впевнений у тому що має право за нас вирішувати хто ми, як нам жити і чи жити взагалі.
показати весь коментар
19.10.2025 18:00 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/19092 Быть Или:

Подготовку к переговорам в Будапеште с американской стороны впервые возглавит Марко Рубио вместо Стива Уиткоффа. Украинцы и европейцы положительно восприняли это изменение, - https://www.wsj.com/world/trump-bets-personal-diplomacy-will-break-ukraine-war-logjam-9e942b59?mod=hp_lista_pos2 The Wall Street Journal.
Из-за того, что Стив Уиткофф постоянно искажал детали переговорного процесса, администрация не могла однозначно утверждать, что проблема именно в Путине. Теперь, когда переговорный процесс возглавит Рубио, есть шанс, что Трамп, наконец, это поймёт.
Но даже назначение Рубио главой переговорного процесса НЕ ДАЁТ никаких гарантий, что Трамп развернётся в сторону Украины. Но, по крайней мере, не будет такого, как перед Аляской, когда Уиткофф приехал, и такой: "Давайте переговоры, Путин на всё согласен!"
показати весь коментар
19.10.2025 18:21 Відповісти
а ви памятаєте як ця падаль стояла на сцені і на колінах скиглила - ВЛАДІМІР ВЛАДІМІРІЧ ЗАБЕРИТЕ МЄНЯ С САБОЙ....
показати весь коментар
19.10.2025 18:25 Відповісти
Будапешт - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC гибле місце. Такі перемовини треба проводити одночасно ще й 3 лідерами Великої Британії, Франції, Германії, Італії + підтримка
показати весь коментар
19.10.2025 19:20 Відповісти
Когда две стороны договаривается что-то сделать против третьей, то это третья сторона не должна там присутствовать. Пиндосы де- факто в коалиции оси зла: русня, северная Корея, Иран и Китай.
показати весь коментар
19.10.2025 19:30 Відповісти
плінтус , хоче бути карнізом???
показати весь коментар
19.10.2025 20:31 Відповісти
Нагадаю, що в Махабхараті сказано: Якщо шудра обійме посаду рахмана, то це ознака кінця світу. Отож будемо гинути і загнивати аж поки цього москальсько-сіоністсього агента узураптора Z військові не приберуть - можуть просто масово висловити повну недовіру, як верховному головнокомандувачу.
показати весь коментар
19.10.2025 20:46 Відповісти
 
 