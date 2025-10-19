Зеленський заявив про готовність приєднатися до зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті: "Як можуть бути якісь угоди без нас?"

Президент Володимир Зеленський закликав американського лідера Дональда Трампа більше тиснути на російського диктатора Володимира Путіна, і заявив про готовність приєднатися до їхнього майбутнього саміту в Будапешті.

Про це глава держави сказав в інтервʼю NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський заявив, що Трампу потрібно чинити ще більший тиск на Путіна, ніж він чинив на ХАМАС з метою досягнення припинення вогню в Газі.

"Путін щось подібне, але сильніше за ХАМАС", – сказав Зеленський.

Читайте також: Трамп про зустріч з Путіним в Угорщині: Ми будемо на зв’язку з Зеленським

Він також назвав Путіна терористом, але підтвердив свою готовність зустрітися з ним віч-на-віч.

"Якщо ми справді хочемо справедливого і тривалого миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Як можуть бути якісь угоди без нас?" - заявив президент.

На запитання, чи буде він наполягати на поїздці до Будапешта, Зеленський відповів, що сказав Трампу: "Я готовий".

Читайте також: Україна має брати участь у зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті, - Вадефуль

Україна не піде на територіальні поступки

Окрім цього, Зеленський вкотре наголосив, що Україна не піде на територіальні поступки агресору.

"Якщо ми хочемо зупинити цю війну і терміново перейти до мирних переговорів дипломатичним шляхом, ми повинні залишитися там, де ми є, і не віддавати Путіну нічого додаткового",- додав глава держави.

Читайте також: Візит Путіна до Будапешту створить дискомфорт для союзників України, - Reuters