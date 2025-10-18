УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6864 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
1 789 27

Візит Путіна до Будапешту створить дискомфорт для союзників України, - Reuters

Путін про зустріч на Алясці

Європейські лідери намагались ізолювати російського диктатора Володимира Путіна, тому його приїзд до Будапешту стане для них неприємним видовищем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що може зустрітися з російським диктатором у Будапешті протягом двох тижнів. Це відбувається на фоні обговорень у Вашингтоні щодо можливості передати Україні ракети Tomahawk, що демонструє м’якшу позицію США щодо Москви, зазначає агентство.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Рішення провести зустріч у країні, яка формально підтримує Україну та запровадила санкції проти Росії, викликало подив у дипломатичних колах.

"Це створює незручну ситуацію для ЄС і НАТО. Загроза Tomahawk зростає, а тут Путін хоче зустрітися. Якщо Трамп здатен щось вирішити, він має це зробити", - зазначив високопоставлений чиновник Західної Європи.

Угорщина гарантувала Путіну безпечний в’їзд і виїзд

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує теплі відносини з Москвою, що неодноразово критикували в Брюсселі. Попри ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, Угорщина формально може не виконати його, оскільки процес виведення країни з-під юрисдикції МКС ще триває. Міністр закордонних справ Петер Сійярто гарантував безпечний в’їзд і виїзд Путіна під час саміту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має брати участь у зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті, - Вадефуль

Політолог Ботонд Феледі вважає, що Будапешт дає Путіну можливість "вбити кількох зайців одразу": обговорити війну проти України на території ЄС без участі європейських лідерів, що символічно підриває позиції Брюсселя. Зустріч також омине українського президента Володимира Зеленського, повторюючи сценарій саміту на Алясці, що поглиблює напруження між Києвом і Будапештом.

Орбан позиціонує себе як консервативного лідера, прихильника "традиційних цінностей" та проти міграції. Трамп назвав його "фантастичним" і "видатним лідером", попри купівлю Угорщиною російської нафти. Європейські чиновники очікують, що Орбан спробує виступити "посередником" між Москвою і Заходом перед виборами наступного року, де його партія Fidesz відстає від суперників. Аналітики зазначають, що саміт із Путіним може зміцнити образ Орбана як миротворця.

"Якщо буде досягнуто угоди, це легітимізує його версію про мир", — підкреслив аналітик Золтан Новак.

Що відомо про майбутню зустріч Трампа та Путіна?

Зустріч, ймовірно, відбудеться в Будапешті, Угорщина, протягом наступних двох тижнів. Президент Трамп підтвердив готовність провести саміт, зазначивши, що він має на меті завершити "ганебну війну" між Росією та Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про зустріч з Путіним в Угорщині: Ми будемо на зв’язку з Зеленським

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан також висловив готовність прийняти лідерів двох країн.

Автор: 

Угорщина (2539) путін володимир (24955) Трамп Дональд (7420) Орбан Віктор (668)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Тому краще лвтак з пуциним валити. Як кацапи малацзійський Боїнг. Або як невідомі месники Північний потік. Потім можна показово робити великі очі і навіть висловлювати кацапам співчуття.
показати весь коментар
18.10.2025 10:52 Відповісти
+7
Дискомфорт...!!!??? Ви що, ох**їли?! трамп напряму допомогає терористу та воєнному злочинцю путіну уникнути покарання за скоєні злочини!!! Європа, включайте мізки! Треба трампу вже сказати - хай вибере з ким він..., з цивілізованим світом чи з терористом путіним!?
показати весь коментар
18.10.2025 10:58 Відповісти
+6
Ну це якась жопа!
показати весь коментар
18.10.2025 10:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну це якась жопа!
показати весь коментар
18.10.2025 10:51 Відповісти
Кляті мадяри,перевертні !
показати весь коментар
18.10.2025 10:52 Відповісти
Від народження - лишньохромосомні зауральські пельмені.
показати весь коментар
18.10.2025 11:36 Відповісти
А до 2019 року здається мадяри були за Україну. Можливо щось не так зробили наші дипломати?
показати весь коментар
18.10.2025 11:38 Відповісти
До 2019 року мадьяри були переважно за Закарпаття. Керували боротьбою "ісконно мадьяроязичьново насєлєнія, стєнающєво пат пятой кієфских фашистов, за право нє знать біндєравской мови".
показати весь коментар
18.10.2025 11:45 Відповісти
Тому краще лвтак з пуциним валити. Як кацапи малацзійський Боїнг. Або як невідомі месники Північний потік. Потім можна показово робити великі очі і навіть висловлювати кацапам співчуття.
показати весь коментар
18.10.2025 10:52 Відповісти
Тільки ***** може валити президентські літаки.
показати весь коментар
18.10.2025 11:33 Відповісти
От тому найкраще на нього і записати. Мовляв, чемодан вибухнув через переповнення.
показати весь коментар
18.10.2025 11:36 Відповісти
Все почему-то забывают про конец пригожина, Ну подумаешь ещё один обнюхавшийся русский гранатами в самолете начнёт жонглировать
показати весь коментар
18.10.2025 10:57 Відповісти
Дискомфорт...!!!??? Ви що, ох**їли?! трамп напряму допомогає терористу та воєнному злочинцю путіну уникнути покарання за скоєні злочини!!! Європа, включайте мізки! Треба трампу вже сказати - хай вибере з ким він..., з цивілізованим світом чи з терористом путіним!?
показати весь коментар
18.10.2025 10:58 Відповісти
дискомфорт?? -- ні, Це має трохи іншу назву, а ***** ще трійку винищувачів з собою прихватить, для ескорту) та нахабно полетить через скажемо наприклад Польщу,) а цивілізований світ, буде базікати про ескалацію.
показати весь коментар
18.10.2025 11:33 Відповісти
Рютте заявить, що літаки ескорту нікому не загрожують і можуть вільно літати Європою.
показати весь коментар
18.10.2025 11:35 Відповісти
Трамп/Краснов давно вибрав з ким він.
показати весь коментар
18.10.2025 11:35 Відповісти
застіть ***** прилітати в Будапешт там не Аляска можуть і дрона на голову кинути .
показати весь коментар
18.10.2025 10:58 Відповісти
Тому ЄС повинен показово видати ордер на арешт *****, а не шмарклі жувати. І як воно тоді попаде в будапешт?
показати весь коментар
18.10.2025 10:59 Відповісти
[Текст песни «Кооператив "Лебединое озеро"»]

[Куплет 1]
Я бы хотел поговорить с тобой
Но телевизор слишком громко орёт
Он притворяется твоей головой
Его динамик так похож на твой рот
Моя страна поднялась с колен
Во весь свой отрицательный рост
Я отрицательно согласен со всем
Вот мой ответ на твой невопрос

[Припев]
Где вы были восемь лет, ****** нелюди?!
Я хочу смотреть балет, пусть танцуют лебеди
Пусть за «Озеро» своё дед трясётся в трепете
Нах с экрана соловьёв - пусть танцуют лебеди

[Пост-припев]
Ты-ты-ты-ты, ты-ды-ды-ты-ты
Ты-ты-ты-ты, ты-ды-ды-ты-ты
Ты-ты-ты-ты
Ты-ты-ты-ты, ты-ты
Ты-ты-ты-ты, ты-ды-ды-ты-ты
Ты-ты-ты-ты, ты-ды-ды-ты-ты
Ты-ты-ты-ты
Ты-ты-ты-ты, ты-ты

See upcoming rock shows

Get tickets for your favorite artists

You might also like

Светлая полоса (Light Stripe)

Noize MC

Это было в России (It Was in Russia)

Монеточка (Monetochka)

Ты солдат (You Are a Soldier)*

Монеточка (Monetochka)

[Куплет 2]
Когда всё кончится, ты будешь молчать
И делать вид, будто был ни при чём
Лицо - кислей, чем крымская алыча
Ты явно чем-то слегонца удручён
Я бы хотел поговорить с тобой
Но телевизор слишком громко орёт!
Он притворяется твоей головой
Его динамик так похож на твой рот

[Припев]
Где вы были восемь лет, ****** нелюди?!
Я хочу смотреть балет, пусть танцуют лебеди
Пусть за «Озеро» своё дед трясётся в трепете
Нах с экрана, Соловьёв - пусть танцуют лебеди

[Пост-припев]
Ты-ты-ты-ты, ты-ды-ды-ты-ты
Ты-ты-ты-ты, ты-ды-ды-ты-ты
Ты-ты-ты-ты
Ты-ты-ты-ты, ты-ты
Ты-ты-ты-ты, ты-ды-ды-ты-ты
Ты-ты-ты-ты, ты-ды-ды-ты-ты
Ты-ты-ты-ты
Ты-ты-ты-ты, ты-ты
показати весь коментар
18.10.2025 10:59 Відповісти
Після Аляски цілий місяць всією Європою будували коаліцію, вговарювали Тампона взятися за голову, Тампон вже вроді як погодився, а стоїло ***** раз подзвонити і Тампон знову зійшов з розуму. Як алкоголік який кодірувався, місяць тримався а йому налили чарку і знову понеслось.
показати весь коментар
18.10.2025 11:00 Відповісти
Візит ***** до Будапешту це просто ще один цвях в труну зі згнившим трупом так званого "міжнародного права".
показати весь коментар
18.10.2025 11:03 Відповісти
Прост някого сенсу це не матиме.... Можно було би це пережить, просто руда та лиса потвори просто тягнуть час в пустому вилизуванні дуп друг друга. Оба скажені рюрікі и оба ненавидять Україну.
показати весь коментар
18.10.2025 11:05 Відповісти
Понятно же, что агент Краснов легитимизирует людоеда в Европе
показати весь коментар
18.10.2025 11:07 Відповісти
Нічого - нічого , вони мужні, мовчки перекліпають,леви !
показати весь коментар
18.10.2025 11:09 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2025 11:13 Відповісти
Нехай )(уйло летить в Аляску, а там товаріщь Трамп підбере його до Будапешта.
показати весь коментар
18.10.2025 11:25 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2025 11:32 Відповісти
Хтось рахував в які гроші ЄС вже той ***** обійшовся з війною ? За таке треба і вбити
показати весь коментар
18.10.2025 11:37 Відповісти
 
 