Візит Путіна до Будапешту створить дискомфорт для союзників України, - Reuters

Європейські лідери намагались ізолювати російського диктатора Володимира Путіна, тому його приїзд до Будапешту стане для них неприємним видовищем.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що може зустрітися з російським диктатором у Будапешті протягом двох тижнів. Це відбувається на фоні обговорень у Вашингтоні щодо можливості передати Україні ракети Tomahawk, що демонструє м’якшу позицію США щодо Москви, зазначає агентство.

Рішення провести зустріч у країні, яка формально підтримує Україну та запровадила санкції проти Росії, викликало подив у дипломатичних колах.

"Це створює незручну ситуацію для ЄС і НАТО. Загроза Tomahawk зростає, а тут Путін хоче зустрітися. Якщо Трамп здатен щось вирішити, він має це зробити", - зазначив високопоставлений чиновник Західної Європи.

Угорщина гарантувала Путіну безпечний в’їзд і виїзд

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує теплі відносини з Москвою, що неодноразово критикували в Брюсселі. Попри ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, Угорщина формально може не виконати його, оскільки процес виведення країни з-під юрисдикції МКС ще триває. Міністр закордонних справ Петер Сійярто гарантував безпечний в’їзд і виїзд Путіна під час саміту.

Політолог Ботонд Феледі вважає, що Будапешт дає Путіну можливість "вбити кількох зайців одразу": обговорити війну проти України на території ЄС без участі європейських лідерів, що символічно підриває позиції Брюсселя. Зустріч також омине українського президента Володимира Зеленського, повторюючи сценарій саміту на Алясці, що поглиблює напруження між Києвом і Будапештом.

Орбан позиціонує себе як консервативного лідера, прихильника "традиційних цінностей" та проти міграції. Трамп назвав його "фантастичним" і "видатним лідером", попри купівлю Угорщиною російської нафти. Європейські чиновники очікують, що Орбан спробує виступити "посередником" між Москвою і Заходом перед виборами наступного року, де його партія Fidesz відстає від суперників. Аналітики зазначають, що саміт із Путіним може зміцнити образ Орбана як миротворця.

"Якщо буде досягнуто угоди, це легітимізує його версію про мир", — підкреслив аналітик Золтан Новак.

Що відомо про майбутню зустріч Трампа та Путіна?

Зустріч, ймовірно, відбудеться в Будапешті, Угорщина, протягом наступних двох тижнів. Президент Трамп підтвердив готовність провести саміт, зазначивши, що він має на меті завершити "ганебну війну" між Росією та Україною.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан також висловив готовність прийняти лідерів двох країн.