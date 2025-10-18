Визит Путина в Будапешт создаст дискомфорт для союзников Украины, - Reuters

Европейские лидеры пытались изолировать российского диктатора Владимира Путина, поэтому его приезд в Будапешт станет для них неприятным зрелищем.

Президент США Дональд Трамп объявил, что может встретиться с российским диктатором в Будапеште в течение двух недель. Это происходит на фоне обсуждений в Вашингтоне о возможности передать Украине ракеты Tomahawk, что демонстрирует более мягкую позицию США в отношении Москвы, отмечает агентство.

Решение провести встречу в стране, которая формально поддерживает Украину и ввела санкции против России, вызвало недоумение в дипломатических кругах.

"Это создает неудобную ситуацию для ЕС и НАТО. Угроза Tomahawk растет, а тут Путин хочет встретиться. Если Трамп способен что-то решить, он должен это сделать", - отметил высокопоставленный чиновник Западной Европы.

Венгрия гарантировала Путину безопасный въезд и выезд

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает теплые отношения с Москвой, что неоднократно критиковали в Брюсселе. Несмотря на ордер Международного уголовного суда на арест Путина, Венгрия формально может не выполнить его, поскольку процесс вывода страны из-под юрисдикции МКС еще продолжается. Министр иностранных дел Петер Сийярто гарантировал безопасный въезд и выезд Путина во время саммита.

Политолог Ботонд Феледи считает, что Будапешт дает Путину возможность "убить нескольких зайцев сразу": обсудить войну против Украины на территории ЕС без участия европейских лидеров, что символически подрывает позиции Брюсселя. Встреча также обойдет украинского президента Владимира Зеленского, повторяя сценарий саммита на Аляске, что углубляет напряжение между Киевом и Будапештом.

Орбан позиционирует себя как консервативного лидера, сторонника "традиционных ценностей" и против миграции. Трамп назвал его "фантастическим" и "выдающимся лидером", несмотря на покупку Венгрией российской нефти. Европейские чиновники ожидают, что Орбан попытается выступить "посредником" между Москвой и Западом перед выборами в следующем году, где его партия Fidesz отстает от соперников. Аналитики отмечают, что саммит с Путиным может укрепить образ Орбана как миротворца.

"Если будет достигнуто соглашение, это легитимизирует его версию о мире", - подчеркнул аналитик Золтан Новак.

Что известно о предстоящей встрече Трампа и Путина?

Встреча, вероятно, состоится в Будапеште, Венгрия, в течение следующих двух недель. Президент Трамп подтвердил готовность провести саммит, отметив, что он имеет целью завершить "позорную войну" между Россией и Украиной.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан также выразил готовность принять лидеров двух стран.