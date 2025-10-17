Трамп о встрече с Путиным в Венгрии: Мы будем на связи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп ответил, будет ли президент Владимир Зеленский присутствовать на его встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

Об этом он сказал во время встречи с Зеленским в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы будем с Зеленским на связи... Эти два лидера не любят друг друга, мы хотим сделать это удобно для всех сторон", - сказал Трамп, отвечая на вопрос.

Глава Белого дома также объяснил выбор места встречи с Путиным тем, что ему нравится премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Это лидер, который нам нравится. Нам нравится Виктор Орбан. Он нравится ему, он нравится мне. Это безопасная страна. Он очень хорошо выполнил свою работу. Он был очень хорошим лидером в смысле управления своей страной. У него нет многих проблем, которые есть в других странах. Поэтому мы решили, что будем с Виктором Орбаном, и он будет, я думаю, очень хорошим хозяином", - сказал Трамп.

