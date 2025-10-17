РУС
Новости Встреча Трампа и Путина в Будапеште
1 591 12

Трамп о встрече с Путиным в Венгрии: Мы будем на связи с Зеленским

заявление Трампа об Украине

Президент США Дональд Трамп ответил, будет ли президент Владимир Зеленский присутствовать на его встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

Об этом он сказал во время встречи с Зеленским в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы будем с Зеленским на связи... Эти два лидера не любят друг друга, мы хотим сделать это удобно для всех сторон", - сказал Трамп, отвечая на вопрос.

Глава Белого дома также объяснил выбор места встречи с Путиным тем, что ему нравится премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Это лидер, который нам нравится. Нам нравится Виктор Орбан. Он нравится ему, он нравится мне. Это безопасная страна. Он очень хорошо выполнил свою работу. Он был очень хорошим лидером в смысле управления своей страной. У него нет многих проблем, которые есть в других странах. Поэтому мы решили, что будем с Виктором Орбаном, и он будет, я думаю, очень хорошим хозяином", - сказал Трамп.

Читайте также: Подготовка к встрече Путина с Трампом в Будапеште "идет полным ходом", - Орбан

Венгрия (2179) Зеленский Владимир (22276) Трамп Дональд (6822)
+2
Це не діпломатія , а балаган. Санта-Барбара -на 5 років.
17.10.2025 21:12 Ответить
+1
Зустріч трьох старих добрих друзів. Хутін навіть дозволить Трампові потримати його чорний чемоданчик
17.10.2025 20:57 Ответить
+1
А раніше казав, що буде трьохстороння зустріч. Вже передумав запрошувати Зеленського?
17.10.2025 20:59 Ответить
Вугорщина дуже безпечна країна де падають рашистські дроні і ракети
17.10.2025 21:00 Ответить
🤣 дякуємо дуже дякуємо !!!
17.10.2025 21:00 Ответить
сьогодні буде чудовий "алярм" )) піднімуть всіх зєлічкиних і вже активованих і до цього часу сплячих жополизів. задіють всі відомі аккаунти і в перелогінні та самолайканні, як завжди, ті багато самі себе попалять ))
17.10.2025 21:06 Ответить
Ти подобаєшся мені
Я по вікнах тебе малюю
Не кажи мені, не кажи
Тільки слово "ні"
Ти подобаєшся мені
Можна я тебе поцілую?
Не кажи мені, не кажи
Тільки слово "ні"
17.10.2025 21:17 Ответить
Володя Зє буде під час перемовин грати на роялі двом старим пердунам.
17.10.2025 21:19 Ответить
Це торба...забудьте про всю цю мутотень та вірте в ЗСУ..ніякий з ціх трех ********* нічого незробе...Тількі хлопці наші..
17.10.2025 21:33 Ответить
Чотири вилупка значить буде..Ага..у смітник давно пора їм..Слава ЗСУ..
17.10.2025 21:35 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdbP1e4SwxIk&ved=2ahUKEwjX7sD_8KuQAxUFRfEDHSvdEBMQtwJ6BAgkEAE&usg=AOvVaw2AvLKSgoCTrcvS2mnjfba9

Тримай зі мною Зв'язок





😛
17.10.2025 21:42 Ответить
"Він подобається мені,він подобається йому ."Давно всі знають,особливо в Україні що Орбан шлюха.
17.10.2025 21:44 Ответить
 
 