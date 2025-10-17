УКР
Новини Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
1 679 12

Трамп про зустріч з Путіним в Угорщині: Ми будемо на зв’язку з Зеленським

заява Трампа про Україну

Президент США Дональд Трамп відповів, чи буде президент Володимир Зеленський присутній на його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Будапешті.

Про це він сказав під час зустрічі із Зеленським у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми будемо з Зеленським на звʼязку... Ці два лідери не люблять один одного, ми хочемо зробити це зручно для всіх сторін", — сказав Трамп, відповідаючи на запитання. 

Глава Білого дому також пояснив вибір місця зустрічі з Путіним тим, що йому подобається премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Це лідер, який нам подобається. Нам подобається Віктор Орбан. Він подобається йому, він подобається мені. Це безпечна країна. Він дуже добре виконав свою роботу. Він був дуже хорошим лідером у сенсі управління своєю країною. У нього немає багатьох проблем, які є в інших країнах. Тож ми вирішили, що будемо з Віктором Орбаном, і він буде, я думаю, дуже хорошим господарем", - сказав Трамп.

Читайте також: Підготовка до зустрічі Путіна з Трампом у Будапешті "триває на повну швидкість", - Орбан

Автор: 

Угорщина (2539) Зеленський Володимир (25837) Трамп Дональд (7375)
Це не діпломатія , а балаган. Санта-Барбара -на 5 років.
17.10.2025 21:12 Відповісти
Зустріч трьох старих добрих друзів. Хутін навіть дозволить Трампові потримати його чорний чемоданчик
17.10.2025 20:57 Відповісти
А раніше казав, що буде трьохстороння зустріч. Вже передумав запрошувати Зеленського?
17.10.2025 20:59 Відповісти
17.10.2025 20:57 Відповісти
17.10.2025 20:59 Відповісти
Вугорщина дуже безпечна країна де падають рашистські дроні і ракети
17.10.2025 21:00 Відповісти
🤣 дякуємо дуже дякуємо !!!
17.10.2025 21:00 Відповісти
сьогодні буде чудовий "алярм" )) піднімуть всіх зєлічкиних і вже активованих і до цього часу сплячих жополизів. задіють всі відомі аккаунти і в перелогінні та самолайканні, як завжди, ті багато самі себе попалять ))
17.10.2025 21:06 Відповісти
17.10.2025 21:12 Відповісти
Ти подобаєшся мені
Я по вікнах тебе малюю
Не кажи мені, не кажи
Тільки слово "ні"
Ти подобаєшся мені
Можна я тебе поцілую?
Не кажи мені, не кажи
Тільки слово "ні"
17.10.2025 21:17 Відповісти
Володя Зє буде під час перемовин грати на роялі двом старим пердунам.
17.10.2025 21:19 Відповісти
Це торба...забудьте про всю цю мутотень та вірте в ЗСУ..ніякий з ціх трех ********* нічого незробе...Тількі хлопці наші..
17.10.2025 21:33 Відповісти
Чотири вилупка значить буде..Ага..у смітник давно пора їм..Слава ЗСУ..
17.10.2025 21:35 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdbP1e4SwxIk&ved=2ahUKEwjX7sD_8KuQAxUFRfEDHSvdEBMQtwJ6BAgkEAE&usg=AOvVaw2AvLKSgoCTrcvS2mnjfba9

Тримай зі мною Зв'язок





😛
17.10.2025 21:42 Відповісти
"Він подобається мені,він подобається йому ."Давно всі знають,особливо в Україні що Орбан шлюха.
17.10.2025 21:44 Відповісти
 
 