Трамп про зустріч з Путіним в Угорщині: Ми будемо на зв’язку з Зеленським

Президент США Дональд Трамп відповів, чи буде президент Володимир Зеленський присутній на його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Будапешті.

Про це він сказав під час зустрічі із Зеленським у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми будемо з Зеленським на звʼязку... Ці два лідери не люблять один одного, ми хочемо зробити це зручно для всіх сторін", — сказав Трамп, відповідаючи на запитання.

Глава Білого дому також пояснив вибір місця зустрічі з Путіним тим, що йому подобається премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Це лідер, який нам подобається. Нам подобається Віктор Орбан. Він подобається йому, він подобається мені. Це безпечна країна. Він дуже добре виконав свою роботу. Він був дуже хорошим лідером у сенсі управління своєю країною. У нього немає багатьох проблем, які є в інших країнах. Тож ми вирішили, що будемо з Віктором Орбаном, і він буде, я думаю, дуже хорошим господарем", - сказав Трамп.

