Зеленский заявил о готовности присоединиться к встрече Трампа и Путина в Будапеште: "Как могут быть какие-то соглашения без нас?"
Президент Владимир Зеленский призвал американского лидера Дональда Трампа больше давить на российского диктатора Владимира Путина, и заявил о готовности присоединиться к их будущему саммиту в Будапеште.
Об этом глава государства сказал в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский заявил, что Трампу нужно оказывать еще большее давление на Путина, чем он оказывал на ХАМАС с целью достижения прекращения огня в Газе.
"Путин нечто подобное, но сильнее ХАМАС", - сказал Зеленский.
Он также назвал Путина террористом, но подтвердил свою готовность встретиться с ним с глазу на глаз.
"Если мы действительно хотим справедливого и продолжительного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут быть какие-то соглашения без нас?" – заявил президент.
На вопрос, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, Зеленский ответил, что сказал Трампу: "Я готов".
Украина не пойдет на территориальные уступки
Кроме этого, Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не пойдет на территориальные уступки агрессору.
"Если мы хотим остановить эту войну и срочно перейти к мирным переговорам по дипломатическому пути, мы должны остаться там, где мы есть, и не отдавать Путину ничего дополнительного", - добавил глава государства.
(червона кнопка - то для відкриття валізи)
Випередити перемовну тусню Рубіовіткоф ОФІЦІЙНИМИ ЗАЯВАМИ - умови України тільки заморозка на лінії зіткнення й статус невизнання вже оголошених конституційно рашкою зайнятих територій і...продовження міжнародного статусу невизнаного світом "КРИМНАШУ"
Заявляти вже зараз підвищуючи градус вимог до хйла, навіть якщо Трмап окреслив оці СВОЇ попозиціЇ. Давити більше на Трампа ніж на хйла...
Мітинги Америки "ні королям " Трампу пір"ячком у сраку для підтримки! А також 86 відсотків від республіканців в соцопитуваннях на підтримку допомоги Україні
ну впененна, що ПРоце ЄрмакозЄРИГИ Трампу при останній зустрічі не нагадували!
Після окупації та анексії Естонії, Латвії й Литви СРСР у 1940 році США не визнали їх включення до складу Радянського Союзу.
Ця позиція відома як доктрина Веллеса (Welles Declaration).
📜 Хто саме її проголосив
Доктрина була оприлюднена 23 липня 1940 року за президента Франкліна Делано Рузвельта,
а підписав її виконуючий обов'язки державного секретаря США Самнер Веллес (Sumner Welles).
У ній США офіційно заявили, що не визнають жодних територіальних змін, здійснених силою - зокрема, анексію трьох балтійських держав Радянським Союзом.
🇺🇸 Дипломатичне продовження
Відтоді - аж до відновлення незалежності Балтійських країн у 1991 році -
США:
зберігали посольства (de facto - дипломатичні представництва) Латвії, Литви й Естонії у Вашингтоні;
визнавали їх як легітимні уряди в екзилі, тобто представників незалежних держав, тимчасово окупованих СРСР;
ніколи не вносили радянські "республіки" Балтії до своїх офіційних списків країн СРСР.
📍Цікаві факти:
Балтійські дипломатичні місії у Вашингтоні діяли безперервно з 1920-х років і продовжували юридичне існування навіть тоді, коли радянські "посольства" діяли поруч.
У 1991 році, після проголошення відновлення незалежності, США просто відновили повні дипломатичні відносини з тими ж державами, а не "встановлювали нові".
Підсумок:
Президент: Франклін Д. Рузвельт (через держсекретаря Самнера Веллеса).
Рік: 1940.
США ніколи не визнавали балтійські республіки частиною СРСР і продовжували визнавати їх як незалежні держави до самого 1991 року.
Кінець Другої світової війни
Франклін Д. Рузвельт (помер у квітні 1945)
1945
Початок «холодної війни»
Гаррі Трумен
1946-1947
Заснування НАТО
Гаррі Трумен
Рузвельт - "батько міжнародного впливу США",
Трумен - "батько НАТО" і холодної війни.
Що можна й ТРЕБА казати Трампону - усі наступні президенти респи не скасовували статус неприйняття савєцкіх прібалтійскіх республік до самого розвалу Сересерії
Взагалі давно стверджую, що ідіотизм - хвороба заразна і ліків від неї ще не придумали:
Ну приєднаєшся ти до цього цирку двох агентів НКВД-КГБ-ФСБ і шо? Шо від цього зміниться? Не набридло дурня клеїти?
та скоріше хйло не прилетить до Будапешту зовсім .
2) "Если мы хотим остановить эту войну и срочно перейти к мирным переговорам по дипломатическому пути, мы должны остаться там, где мы есть, и не отдавать Хутину ничего дополнительного", - Каким переговорам с людоедами и наследниками НКВД дебил ?
Подготовку к переговорам в Будапеште с американской стороны впервые возглавит Марко Рубио вместо Стива Уиткоффа. Украинцы и европейцы положительно восприняли это изменение, - https://www.wsj.com/world/trump-bets-personal-diplomacy-will-break-ukraine-war-logjam-9e942b59?mod=hp_lista_pos2 The Wall Street Journal.
Из-за того, что Стив Уиткофф постоянно искажал детали переговорного процесса, администрация не могла однозначно утверждать, что проблема именно в Путине. Теперь, когда переговорный процесс возглавит Рубио, есть шанс, что Трамп, наконец, это поймёт.
Но даже назначение Рубио главой переговорного процесса НЕ ДАЁТ никаких гарантий, что Трамп развернётся в сторону Украины. Но, по крайней мере, не будет такого, как перед Аляской, когда Уиткофф приехал, и такой: "Давайте переговоры, Путин на всё согласен!"