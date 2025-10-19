РУС
Встреча Трампа и Путина в Будапеште
3 349 54

Зеленский заявил о готовности присоединиться к встрече Трампа и Путина в Будапеште: "Как могут быть какие-то соглашения без нас?"

Зеленский в Вашингтоне: мирные переговоры начнутся с прекращения огня

Президент Владимир Зеленский призвал американского лидера Дональда Трампа больше давить на российского диктатора Владимира Путина, и заявил о готовности присоединиться к их будущему саммиту в Будапеште.

Об этом глава государства сказал в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что Трампу нужно оказывать еще большее давление на Путина, чем он оказывал на ХАМАС с целью достижения прекращения огня в Газе.

"Путин нечто подобное, но сильнее ХАМАС", - сказал Зеленский.

Он также назвал Путина террористом, но подтвердил свою готовность встретиться с ним с глазу на глаз.

"Если мы действительно хотим справедливого и продолжительного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут быть какие-то соглашения без нас?" – заявил президент.

На вопрос, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, Зеленский ответил, что сказал Трампу: "Я готов".

Украина не пойдет на территориальные уступки

Кроме этого, Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не пойдет на территориальные уступки агрессору.

"Если мы хотим остановить эту войну и срочно перейти к мирным переговорам по дипломатическому пути, мы должны остаться там, где мы есть, и не отдавать Путину ничего дополнительного", - добавил глава государства.

Зеленский Владимир (22310) путин владимир (32331) Трамп Дональд (6878)
+15
а шо ж ти зайчику 🤡 хочеш там погодити ?! вийди краще до людей , на Майдан ,поспілкуйся паскудо ...
19.10.2025 17:09 Ответить
+12
Дурачок. Як песик побіжиш коли тебе покличуть щось підписати?
19.10.2025 16:57 Ответить
+8
Запросто. Бо ти вже ніхто і ніщо, теьбе перед фактом поставлять, потрясуть компроматом зі сторони паРаші і США, і ти підпишеш все, що скажуть.
19.10.2025 17:48 Ответить
Ти ще маленький.
19.10.2025 16:56 Ответить
Зустріч Трампа та путіна потрібно ігнорувати, як і домовленості які вони там досягнуть!
19.10.2025 16:59 Ответить
А ще ігноруй американські долари
19.10.2025 17:01 Ответить
тут мова про рудого,а не про долари
19.10.2025 17:03 Ответить
Ще більш як три роки доларами для України буде керувати саме рудий.
19.10.2025 17:31 Ответить
Мені вчора розказували про новину з Інтернет - якийсь монах пророчив, шо Трампа змінять після Нового року. На його місце прийде їнша людина, і вона буде сильно допомагать Україні... Я дослухав, махнув рукою, та й пішов...
19.10.2025 17:49 Ответить
Зайдіть в тт, там повно такого. Перемовини, завтра, через місяць кінець війни. А ні, через рік. Обстріли будуть (хоча їх і не було). А ще, ***** здохне через рік. Якщо коротко, то ті "провидиці" орієнтуються на загальний потік новин.
19.10.2025 18:10 Ответить
Ще я по смітниках "Тік-току" не лазив... Давно вже кажу - "Поки не вліз до Інтернет, навіть не здогадувався, що ідіотів на світі набагато більше, ніж я собі уявляв..."
19.10.2025 18:20 Ответить
На жаль Зеленський так не зробить. Бо він ще маленький.
19.10.2025 17:06 Ответить
Дурачок. Як песик побіжиш коли тебе покличуть щось підписати?
19.10.2025 16:57 Ответить
Це при тому що Тампон витер зеленським сраку замість дати зброї, а ***** день і ніч довбасить по україській енергетиці і займається теророс міст. Тактика в хорошого і поганого поліцейського по розігруванню зеленого дурачка діє. Перевірена тактика поліцейськими на допиті. Не дають допитуваному нічого при цьому давлять і погрожують. В результаті дурачок хватається за кожну соломинку і радий підписати що завгодно ради того щоб його похлопали по плечу і назвали хорошим хлопцем
19.10.2025 17:16 Ответить
Буде свічку тримати....
19.10.2025 16:58 Ответить
або на піаніні наярювать ))
19.10.2025 17:10 Ответить
Та куди вже більше тиснути - і так вже Трамп скрутив путлєра в баранячий ріг
19.10.2025 16:59 Ответить
але до валізи ще допускає....
(червона кнопка - то для відкриття валізи)
19.10.2025 17:04 Ответить
Цінна порада нелоху від ... неважливо , не від мене

Випередити перемовну тусню Рубіовіткоф ОФІЦІЙНИМИ ЗАЯВАМИ - умови України тільки заморозка на лінії зіткнення й статус невизнання вже оголошених конституційно рашкою зайнятих територій і...продовження міжнародного статусу невизнаного світом "КРИМНАШУ"

Заявляти вже зараз підвищуючи градус вимог до хйла, навіть якщо Трмап окреслив оці СВОЇ попозиціЇ. Давити більше на Трампа ніж на хйла...
Мітинги Америки "ні королям " Трампу пір"ячком у сраку для підтримки! А також 86 відсотків від республіканців в соцопитуваннях на підтримку допомоги Україні
19.10.2025 17:07 Ответить
Доречі , саме США тримало невизнаними радянськими республіками три Балтійські країни до 1991 р й при цьому БУЛИ ЇХНІ ПОСОЛЬСТВА У США !!!

ну впененна, що ПРоце ЄрмакозЄРИГИ Трампу при останній зустрічі не нагадували!
19.10.2025 17:10 Ответить
Принцип невизнання окупації Балтії

Після окупації та анексії Естонії, Латвії й Литви СРСР у 1940 році США не визнали їх включення до складу Радянського Союзу.

Ця позиція відома як доктрина Веллеса (Welles Declaration).

📜 Хто саме її проголосив

Доктрина була оприлюднена 23 липня 1940 року за президента Франкліна Делано Рузвельта,

а підписав її виконуючий обов'язки державного секретаря США Самнер Веллес (Sumner Welles).

У ній США офіційно заявили, що не визнають жодних територіальних змін, здійснених силою - зокрема, анексію трьох балтійських держав Радянським Союзом.

🇺🇸 Дипломатичне продовження

Відтоді - аж до відновлення незалежності Балтійських країн у 1991 році -

США:

зберігали посольства (de facto - дипломатичні представництва) Латвії, Литви й Естонії у Вашингтоні;

визнавали їх як легітимні уряди в екзилі, тобто представників незалежних держав, тимчасово окупованих СРСР;

ніколи не вносили радянські "республіки" Балтії до своїх офіційних списків країн СРСР.

📍Цікаві факти:

Балтійські дипломатичні місії у Вашингтоні діяли безперервно з 1920-х років і продовжували юридичне існування навіть тоді, коли радянські "посольства" діяли поруч.

У 1991 році, після проголошення відновлення незалежності, США просто відновили повні дипломатичні відносини з тими ж державами, а не "встановлювали нові".

Підсумок:

Президент: Франклін Д. Рузвельт (через держсекретаря Самнера Веллеса).

Рік: 1940.

США ніколи не визнавали балтійські республіки частиною СРСР і продовжували визнавати їх як незалежні держави до самого 1991 року.
19.10.2025 17:14 Ответить
ОБИДВА ДЕМОКРАТИ - от що не можна говорити ТРАМПУ бо його привели до влади як Таран МАГАцисти

Кінець Другої світової війни

Франклін Д. Рузвельт (помер у квітні 1945)

1945

Початок «холодної війни»

Гаррі Трумен

1946-1947

Заснування НАТО

Гаррі Трумен

Рузвельт - "батько міжнародного впливу США",

Трумен - "батько НАТО" і холодної війни.
19.10.2025 17:28 Ответить
АЛЕ!!!
Що можна й ТРЕБА казати Трампону - усі наступні президенти респи не скасовували статус неприйняття савєцкіх прібалтійскіх республік до самого розвалу Сересерії
19.10.2025 17:31 Ответить
Й моя думка - зЄльонскій це ДАЛЕКО не той "прапоркраїни" котрому ЯК КРАЇНІ ще 60% придурків дипломатично надають підтримку . Але історія дала йому ЩЕ!!! шанс передати "своє знамено уособлення України "дорослому політику-дипломату-президенту за сигналом українців ! А чому САМЕ так , бо - лиш 25 відсотків хочуть САМЕ ЦЬОГО = переВИБОРІВ на іншого!
19.10.2025 17:37 Ответить
Це правильно!
19.10.2025 17:03 Ответить
Неврівноважений,може начудити,як в Овальному.Краще би сидів в бункері через відеозв'язок, зі своїми 5-6 потужними,але без присутності в кадрі,які би стримували накоксованого.
19.10.2025 17:04 Ответить
Ефективні менегери можуть йти за російським коритом. А от на зв'язку з Мерцем,Стартером, Стуббом можливо і потрібно було б бути. Я маю на увазі відеозв'язок хоча би. Бо Європа теж повинна приймати в цьому участь. Якраз і покажуть противагу орбану.
19.10.2025 18:13 Ответить
До груповухи? Більше в трях тібідох не.
19.10.2025 17:08 Ответить
а шо ж ти зайчику 🤡 хочеш там погодити ?! вийди краще до людей , на Майдан ,поспілкуйся паскудо ...
19.10.2025 17:09 Ответить
В сенсі? Те, що орки оже окупували - то хай забирають, "але додатково ми нічого не віддамо"?
19.10.2025 17:10 Ответить
Саме так
19.10.2025 17:12 Ответить
Той, хто пам'ятає СССР, зрозуміє питання - "Третім будеш?..."
Взагалі давно стверджую, що ідіотизм - хвороба заразна і ліків від неї ще не придумали:
Ну приєднаєшся ти до цього цирку двох агентів НКВД-КГБ-ФСБ і шо? Шо від цього зміниться? Не набридло дурня клеїти?
19.10.2025 17:10 Ответить
Так йому європейці сказали.
19.10.2025 17:17 Ответить
***** ни при каких обстоятельствах не будет встречаться с Зеленским. Это невозможно
19.10.2025 17:12 Ответить
Чому не буде зустрічатись? ***** давно мріє зустрітися з Зеленським тільки цього не показує. Зеленського розігрують як наївного песика заганяючи в пастку. Потім великі дяді посадять Зеленського між собою і скажуть, ну давай хлопчику підписуй, ти ж сам довго вимагав цієї зустрічі. Інакше ми тобі зробимо бо-бо. Не дарма ж вони вибрали країну ворожу для України щоб Зеленському ніхто не допоміг. Згадайте з самого початку ***** хотів зустрічі іменно в такій обстановці, без європейських лідерів і щоб тільки навколо були друзі *****
19.10.2025 17:22 Ответить
ВВХ зустрінеться с Зеленским тільки у разі підписання капітуляції. Наразі капітуляція не передбачена)). Не сперечайтесь зі мною. Вони ніколи не зустрінуться. Хіба що на суді в Гаазі
19.10.2025 17:35 Ответить
Сам його величність трамп підтвердив - не чекає на пряму зустріч двох вовк шпендиків - занадто не історичнозахоплююча картинка , але допускає вовку нелоха в онлайні третім ...
та скоріше хйло не прилетить до Будапешту зовсім .
19.10.2025 17:41 Ответить
Одіозна румунська депутатка пригрозила "переламати ноги" Зеленському
19.10.2025 17:12 Ответить
ЕрЗе союзники України довели до відома, що принцип "нічого про України без України" має дотримуватиь на всі сто.
19.10.2025 17:14 Ответить
Просто цирк на дроті. Як в "лихі 90-і роки" наперсточники: один наперстки крутить, інші в підставних грають... треті охороняють... А весь світ дивиться і все старається вгадати - чим це закінчиться?
19.10.2025 17:15 Ответить
З моменту інагурації Трампон ще не надав ні одного додаткового пакету військової допомоги - ще не набридло йому жопу вилизувати?
19.10.2025 17:28 Ответить
Зеленський заявив про готовність прийняти з будь-якої сторони.
19.10.2025 17:17 Ответить
трамп сказав шо при зустрічі с пуйлом , Зеля буде на трубі
19.10.2025 17:17 Ответить
водосточной?
19.10.2025 17:30 Ответить
Зебуїн зможе приєднатись до самміту в Будапешті лише для того, щоб підписати те, що йому накажуть в ультимативній формі.
19.10.2025 17:20 Ответить
він сьогодні заявив шо нічого не віддасть
19.10.2025 17:23 Ответить
так себя поставили- что могут и к сожалению- будут
19.10.2025 17:25 Ответить
Як полетить перша балістика на Москву, до тебе самі прибежуть Трамп з Орбаном під воплі Путіна домовлятись. А так ти малий неголений мікроб.
19.10.2025 17:36 Ответить
Ти дивисі,спочатку проїбав усе і просрав а тепер ка такі заяви.
19.10.2025 17:37 Ответить
1) "х....о нечто подобное, но сильнее ХАМАС", - сказал Зеленский. ЧЕГО !?!?!? Зелёный ты вообще оказывается не разбираешься. Сравнил басмачей в тапках которых терроризируют евреи и рашисткую военную орду.
2) "Если мы хотим остановить эту войну и срочно перейти к мирным переговорам по дипломатическому пути, мы должны остаться там, где мы есть, и не отдавать Хутину ничего дополнительного", - Каким переговорам с людоедами и наследниками НКВД дебил ?
19.10.2025 17:39 Ответить
Запросто. Бо ти вже ніхто і ніщо, теьбе перед фактом поставлять, потрясуть компроматом зі сторони паРаші і США, і ти підпишеш все, що скажуть.
19.10.2025 17:48 Ответить
Та дуже просто, коли зустрічатимуться з одного боку тупий нарцис, а з другого упир, який щиро впевнений у тому що має право за нас вирішувати хто ми, як нам жити і чи жити взагалі.
19.10.2025 18:00 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/19092 Быть Или:

Подготовку к переговорам в Будапеште с американской стороны впервые возглавит Марко Рубио вместо Стива Уиткоффа. Украинцы и европейцы положительно восприняли это изменение, - https://www.wsj.com/world/trump-bets-personal-diplomacy-will-break-ukraine-war-logjam-9e942b59?mod=hp_lista_pos2 The Wall Street Journal.
Из-за того, что Стив Уиткофф постоянно искажал детали переговорного процесса, администрация не могла однозначно утверждать, что проблема именно в Путине. Теперь, когда переговорный процесс возглавит Рубио, есть шанс, что Трамп, наконец, это поймёт.
Но даже назначение Рубио главой переговорного процесса НЕ ДАЁТ никаких гарантий, что Трамп развернётся в сторону Украины. Но, по крайней мере, не будет такого, как перед Аляской, когда Уиткофф приехал, и такой: "Давайте переговоры, Путин на всё согласен!"
19.10.2025 18:21 Ответить
а ви памятаєте як ця падаль стояла на сцені і на колінах скиглила - ВЛАДІМІР ВЛАДІМІРІЧ ЗАБЕРИТЕ МЄНЯ С САБОЙ....
19.10.2025 18:25 Ответить
 
 