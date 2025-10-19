Зеленский заявил о готовности присоединиться к встрече Трампа и Путина в Будапеште: "Как могут быть какие-то соглашения без нас?"

Президент Владимир Зеленский призвал американского лидера Дональда Трампа больше давить на российского диктатора Владимира Путина, и заявил о готовности присоединиться к их будущему саммиту в Будапеште.

Об этом глава государства сказал в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что Трампу нужно оказывать еще большее давление на Путина, чем он оказывал на ХАМАС с целью достижения прекращения огня в Газе.

"Путин нечто подобное, но сильнее ХАМАС", - сказал Зеленский.

Он также назвал Путина террористом, но подтвердил свою готовность встретиться с ним с глазу на глаз.

"Если мы действительно хотим справедливого и продолжительного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут быть какие-то соглашения без нас?" – заявил президент.

На вопрос, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, Зеленский ответил, что сказал Трампу: "Я готов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна участвовать во встрече Трампа с Путиным в Будапеште, - Вадефуль

Украина не пойдет на территориальные уступки

Кроме этого, Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не пойдет на территориальные уступки агрессору.

"Если мы хотим остановить эту войну и срочно перейти к мирным переговорам по дипломатическому пути, мы должны остаться там, где мы есть, и не отдавать Путину ничего дополнительного", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит Путина в Будапешт создаст дискомфорт для союзников Украины, - Reuters