Вместо Уиткоффа: Рубио станет ключевым переговорщиком с РФ перед саммитом Трампа и Путина, - WSJ

Государственный секретарь США Марко Рубио возглавит предварительные встречи с российской делегацией перед саммитом президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в Будапеште.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам собеседников, американскую делегацию, вероятно, будет возглавлять Рубио вместо специального посланника Трампа Стива Уиткоффа.

Читайте также: Украина должна участвовать во встрече Трампа с Путиным в Будапеште, - Вадефуль

Издание отмечает, что эта новость была положительно воспринята украинскими и европейскими чиновниками.

"Команда президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы подкрепить переговоры с участием двух лидеров более сильными дипломатическими рычагами, чем те, которые он использовал на саммите в августе с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в статье.

Читайте также: Зеленский заявил о готовности присоединиться к встрече Трампа и Путина в Будапеште: "Как могут быть какие-то соглашения без нас?"

Топ комментарии
+9
Віткофф 100% дебіл - ше й на стороні путлєра - звідки його Трамп викопав?
19.10.2025 22:24 Ответить
+5
із русскай зємлі...
19.10.2025 22:28 Ответить
+5
Там вся команда *******. Один Рубіо якийсь адекватний.
19.10.2025 22:36 Ответить
Не забудь свою краватку з прапором рф.
19.10.2025 22:22 Ответить
Віткофф 100% дебіл - ше й на стороні путлєра - звідки його Трамп викопав?
19.10.2025 22:24 Ответить
із русскай зємлі...
19.10.2025 22:28 Ответить
Казали з Середньої Азії - але це не точно
19.10.2025 22:36 Ответить
Він просто не дочуває. Пробки сірчані у вухах.
19.10.2025 22:49 Ответить
як звідки? ще з 1986 року почав кєнтуватись з трампом як юрист у сфері нерухомості, потім почав барижити нерухомістю, трамп називає його "особливим другом", давно разом грають в гольф... думаю ти зрозумів...
19.10.2025 23:36 Ответить
тампон критикував віткоффа, а потім буде рубіо ?
19.10.2025 22:25 Ответить
"какая разніца..."
19.10.2025 23:12 Ответить
Тут проблема не в Віткофе чи Рубіо, а в їхньому шефі
19.10.2025 22:28 Ответить
Там вся команда *******. Один Рубіо якийсь адекватний.
19.10.2025 22:36 Ответить
Може, але проти шефа, як показала практика, не піде
19.10.2025 22:55 Ответить
Той Рубіо, що світлого майбутнього рашці побажав у дєнь разеї?
19.10.2025 23:10 Ответить
Рубіо вже в Турції поїв кацапського лайна. Тепер знову йому ложку дали?
19.10.2025 22:28 Ответить
Віткоф відбитий на голову.
19.10.2025 22:34 Ответить
19.10.2025 22:34 Ответить
Знову дебілоїди за мирне вирішення війни. Хоч якась війна мирно вирішувалась? Ви всі лише корисні для ***** ідіоти. ***** цього і потрібно, щоб ви все життя мирно щось переговарювались а рашисти будуть пролазити все далі і далі. Зате чомусь Тампон і Рубіо не хотіли мирно вирішити з протестантами в сша, не хотіли з ними сісти за стіл переговорів а просто розстрілювали їх. Це якісь подвійні стандарти
19.10.2025 22:35 Ответить
Куба, отдай наш хлеб!
Куба, возьми свой сахар!
Нам надоел твой косматый Фидель.
Куба, иди ты *****!
19.10.2025 22:40 Ответить
Якщо це уточнює саме респівськоМєрдоківська видання - то це нам каже багато про що ( щоб не злазити тільки ненависть до Росії у Рубіо)
19.10.2025 22:56 Ответить
Хрен редьки не слаще. Гитлерюгенд Тампона вимагає віддати території, тіпа це нам допоможе. А потім ще і ще.
19.10.2025 23:17 Ответить
 
 