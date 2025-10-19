Вместо Уиткоффа: Рубио станет ключевым переговорщиком с РФ перед саммитом Трампа и Путина, - WSJ

Государственный секретарь США Марко Рубио возглавит предварительные встречи с российской делегацией перед саммитом президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в Будапеште.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам собеседников, американскую делегацию, вероятно, будет возглавлять Рубио вместо специального посланника Трампа Стива Уиткоффа.

Читайте также: Украина должна участвовать во встрече Трампа с Путиным в Будапеште, - Вадефуль

Издание отмечает, что эта новость была положительно воспринята украинскими и европейскими чиновниками.

"Команда президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы подкрепить переговоры с участием двух лидеров более сильными дипломатическими рычагами, чем те, которые он использовал на саммите в августе с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в статье.

Читайте также: Зеленский заявил о готовности присоединиться к встрече Трампа и Путина в Будапеште: "Как могут быть какие-то соглашения без нас?"