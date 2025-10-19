Вместо Уиткоффа: Рубио станет ключевым переговорщиком с РФ перед саммитом Трампа и Путина, - WSJ
Государственный секретарь США Марко Рубио возглавит предварительные встречи с российской делегацией перед саммитом президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в Будапеште.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам собеседников, американскую делегацию, вероятно, будет возглавлять Рубио вместо специального посланника Трампа Стива Уиткоффа.
Издание отмечает, что эта новость была положительно воспринята украинскими и европейскими чиновниками.
"Команда президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы подкрепить переговоры с участием двух лидеров более сильными дипломатическими рычагами, чем те, которые он использовал на саммите в августе с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в статье.
